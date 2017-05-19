США направили авианосец "Рональд Рейган" к берегам Кореи
Согласно информации РИА Новости , CNN , ссылаясь на источники в министерстве обороны, сообщила о начале похода авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова, что вызвано очередным ростом напряженности в регионе в связи с состоявшимся недавно пуском северокорейской баллистической ракеты.
В ходе похода "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в указанном районе.
«Рональд Рейган» является девятым авианосцем типа «Нимиц» . Корабли, принадлежащие классу, теоретически могут нести на борту 85-90 самолетов. На практике, численность авиакрыла «Нимица» редко превышает значения в 50-60 летательных аппаратов, среди которых всего 30-40 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 «Хорнет» («СуперХорнет»). Все остальное – самолеты обеспечения: 4 самолета радиоэлектронной борьбы, 3-4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 «Хоукай», возможно наличие 1-2 транспортных самолетов С-2 «Грейхаунд».И эскадрилья из 8-10 противолодочных и поисково-спасательных вертолетов.
В ходе похода "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в указанном районе.
«Рональд Рейган» является девятым авианосцем типа «Нимиц» . Корабли, принадлежащие классу, теоретически могут нести на борту 85-90 самолетов. На практике, численность авиакрыла «Нимица» редко превышает значения в 50-60 летательных аппаратов, среди которых всего 30-40 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 «Хорнет» («СуперХорнет»). Все остальное – самолеты обеспечения: 4 самолета радиоэлектронной борьбы, 3-4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 «Хоукай», возможно наличие 1-2 транспортных самолетов С-2 «Грейхаунд».И эскадрилья из 8-10 противолодочных и поисково-спасательных вертолетов.
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