08:46 19 мая

США направили авианосец "Рональд Рейган" к берегам Кореи

Согласно информации РИА Новости , CNN , ссылаясь на источники в министерстве обороны, сообщила о начале похода авианосца "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова, что вызвано очередным ростом напряженности в регионе в связи с состоявшимся недавно пуском северокорейской баллистической ракеты.



В ходе похода "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в указанном районе.


«Рональд Рейган» является девятым авианосцем типа «Нимиц» . Корабли, принадлежащие классу, теоретически могут нести на борту 85-90 самолетов. На практике, численность авиакрыла «Нимица» редко превышает значения в 50-60 летательных аппаратов, среди которых всего 30-40 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 «Хорнет» («СуперХорнет»). Все остальное – самолеты обеспечения: 4 самолета радиоэлектронной борьбы, 3-4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 «Хоукай», возможно наличие 1-2 транспортных самолетов С-2 «Грейхаунд».И эскадрилья из 8-10 противолодочных и поисково-спасательных вертолетов.


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Комментарии 18

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  1. Titsen Сегодня, 06:47
    Война всё ближе и ближе...
    Titsen
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
      тут вопрос в чём-если американцы решатся опробовать свою стратегию глобального обезоруживающего удара на С.Корее,и всё пройдёт удачно для них-следующие возможно -мы.
      андрей юрьевич
      1. антивирус Сегодня, 07:17
        Как крупный военный експерт говорю Вам-войны не будут.
        Авторитетно заявляю--торговля на десятки трлн долл+-100 млрд дол требует крупного блефа.Дворовые традиции.
        антивирус
        1. keeper03 Сегодня, 08:10
          Осталось только Киму это обьяснить!
          Пока не поздно, ему надо валить уже подплывшие авианосцы, потом будет хуже. request
          keeper03
      2. Orel Сегодня, 07:55
        Цитата: андрей юрьевич
        тут вопрос в чём-если американцы решатся опробовать свою стратегию глобального обезоруживающего удара на С.Корее,и всё пройдёт удачно для них-следующие возможно -мы.


        Уверен, что нам бояться нечего. Мы не Северная Корея. Военная мощь несопоставима по уровню. И даже если предположить, что такая страшилка сбудется, то про наши АПЛ забывать нельзя. Ответный удар даже одной нашей лодки нанесет непоправимый ущерб. Да и причины для удара США по России нет. Это просто абсурд.
        Orel
  2. мармеладный Сегодня, 06:47
    хотят около "забора" а "зайти" очко-все таки ядерный арсенальчик-бо бо может быть...не Ливия...
    мармеладный
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:50
    Шо?Опять?Такая посудина шороху наведёт.Нашим на ДВ на дежурстве кемарить не придётся.А,дико извиняюсь.Первый-то авианосец дошёл,али как?
    ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    Это американское бряцанье оружием уже превысило не только разумное, но и само американское бестолковое. Упыри, больше и сказать нечего.
    rotmistr60
  5. Шукшин Сегодня, 07:03
    Фаштнгтонцы сами похоже не успокоятся.
    Шукшин
    1. Delink Сегодня, 07:23
      Да их упокоят! Судьба у них такой!
      Delink
      1. Александр романов Сегодня, 07:32
        Цитата: Delink
        Да их упокоят!

        Сколько людеи погибнет в результате их упокоения ,1 ,2,3 миллиарда?
        Александр романов
    2. seal78 Сегодня, 07:32
      Когда неопознанная торпеда отправит на дно первое их корыто, тогда и успокоятся.
      seal78
      1. Вадим237 Сегодня, 08:43
        Вот тогда разнести в дребезги КНДР у них абсолютное право - виновный будет назначен автоматически.
        Вадим237
  6. Аскар Кидасов Сегодня, 07:27
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  7. Altona Сегодня, 07:33
    То "Карл Винсон", то "Рональд Рейган". Всё каких то "подозрительных личностей" засылают к берегам Кореи. laughing
    Altona
  8. Сумрачный стрелок Сегодня, 07:58
    Мое мнение: пускай опробуют свою стратегию молниеносного удара, а мы внимательно посмотрим и подумаем как противостоять такого рода угрозам
    Сумрачный стрелок
  9. mvg Сегодня, 08:15
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Delink
    Да их упокоят!

    Сколько людеи погибнет в результате их упокоения ,1 ,2,3 миллиарда?

    Окститесь... откуда такие цифры? 2-3 млн, еще куда ни шло... и 2-3 зараженных пятна..
    mvg
  10. Farid05 Сегодня, 08:18
    похоже готовиться большая заварушка...
    Farid05
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