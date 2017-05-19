Спецназ США и Южной Кореи тренируется "брать под контроль" ядерные объекты КНДР
Продолжают совместные американо-южнокорейские военные учения. Речь идёт о маневрах Warrior Strike-7, в ходе которых отрабатывается взаимодействие американского спецназа с военнослужащими сил специального назначения Республики Корея. Мероприятия в рамках Warrior Strike-7 проводятся на полигоне Пхочхон, а также на американской военной базе «Кэмп Стэнли» в провинции Кёнгидо.
При этом ни в США, ни в Южной Корее не скрывают того, что в ходе учений отрабатывается возможность взаимодействия сил спецназа по десантированию на территорию КНДР с последующим взятием под контроль "ядерных" объектов. Имеются в виду объекты, которые используются при реализации северокорейской ядерной программы.
Десантирование в ходе маневров осуществлялось с десантного корабля «Токто» ВМС Республики Корея. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС . При этом, по заявлениям СМИ, это первый случай использования для десантирования американскими военнослужащими южнокорейского десантного корабля.
В КНДР ответили, что очередные американо-южнокорейские маневры, предусматривающие незаконное пересечение границы КНДР, Пхеньян рассматривает как открытую готовность к военной агрессии. При этом добавляется, что «последует жёсткий ответ в качестве пресечения подобных провокаций».
При этом ни в США, ни в Южной Корее не скрывают того, что в ходе учений отрабатывается возможность взаимодействия сил спецназа по десантированию на территорию КНДР с последующим взятием под контроль "ядерных" объектов. Имеются в виду объекты, которые используются при реализации северокорейской ядерной программы.
Десантирование в ходе маневров осуществлялось с десантного корабля «Токто» ВМС Республики Корея. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС . При этом, по заявлениям СМИ, это первый случай использования для десантирования американскими военнослужащими южнокорейского десантного корабля.
В КНДР ответили, что очередные американо-южнокорейские маневры, предусматривающие незаконное пересечение границы КНДР, Пхеньян рассматривает как открытую готовность к военной агрессии. При этом добавляется, что «последует жёсткий ответ в качестве пресечения подобных провокаций».
Использованы фотографии: Army
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