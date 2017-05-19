08:48 19 мая

Спецназ США и Южной Кореи тренируется "брать под контроль" ядерные объекты КНДР

Продолжают совместные американо-южнокорейские военные учения. Речь идёт о маневрах Warrior Strike-7, в ходе которых отрабатывается взаимодействие американского спецназа с военнослужащими сил специального назначения Республики Корея. Мероприятия в рамках Warrior Strike-7 проводятся на полигоне Пхочхон, а также на американской военной базе «Кэмп Стэнли» в провинции Кёнгидо.

При этом ни в США, ни в Южной Корее не скрывают того, что в ходе учений отрабатывается возможность взаимодействия сил спецназа по десантированию на территорию КНДР с последующим взятием под контроль "ядерных" объектов. Имеются в виду объекты, которые используются при реализации северокорейской ядерной программы.

Спецназ США и Южной Кореи тренируется "брать под контроль" ядерные объекты КНДР



Десантирование в ходе маневров осуществлялось с десантного корабля «Токто» ВМС Республики Корея. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС . При этом, по заявлениям СМИ, это первый случай использования для десантирования американскими военнослужащими южнокорейского десантного корабля.

В КНДР ответили, что очередные американо-южнокорейские маневры, предусматривающие незаконное пересечение границы КНДР, Пхеньян рассматривает как открытую готовность к военной агрессии. При этом добавляется, что «последует жёсткий ответ в качестве пресечения подобных провокаций».

Использованы фотографии: Army
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. asbond Сегодня, 07:10
    С большим интересом посмотрел бы это шоу: изнеженные янки (для которых вьетнамцы - ужас ужаснейший) и мотивированные, тренированные и совсем неизбалованные северокорейские ребята
    asbond
    1. ramzes1776 Сегодня, 07:29
      Тренируйтесь уже быстрее, а то ребята из Северной Кореи вас уже заждались...
      ramzes1776
      1. kpotr Сегодня, 08:32
        Армия КНДР - армия народная и демократическая - поэтому наемная армия сша убежит, а южные империалисты сами захотят объеденится!!
        kpotr
    2. Монос Сегодня, 07:30
      Спецназ США и Южной Кореи тренируется "брать под контроль" ядерные объекты КНДР

      А Северная Корея усиленно учиться доставлять свои ядерные "объекты" прямо к дому спецназа америки и Ю. Кореи.
      Монос
    3. Александр романов Сегодня, 07:34
      Цитата: asbond
      С большим интересом посмотрел бы это шоу:

      Чипсы ,пиво,куча трупов.Вот это шоу для вас.
      С большим бы удовольствием отправил вас туда,что бы шоу пробрало вас до самои задницы.
      Александр романов
  2. kolkulon Сегодня, 07:10
    Че то мне кажется эти объекты тоже не срочники охраняют.Да уж.Тьфу,тьфу,тьфу,но я бы на это посмотрел.
    kolkulon
    1. капрал Сегодня, 08:17
      У спецназа внезапность.
      Вспомните наших "Каскад" и дворец Амина.
      капрал
  3. Ferdinant Сегодня, 07:13
    Корейцам сторожевые собаки нестрашны.
    Ferdinant
  4. alexleony Сегодня, 07:15
    Ждём новых фото со стоящими на коленях бравыми коммандос.
    alexleony
  5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 07:17
    Удачи им в етом благородном деле, Смотрите на пол пути не обос----сь
    Спайков Джавелин Тоувич
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    по десантированию на территорию КНДР с последующим взятием под контроль "ядерных" объектов

    Ну, ну. Это не "Томагавками" пулять и проводить ковровые бомбардировки. Как бы казус не вышел.
    rotmistr60
    1. ramzes1776 Сегодня, 07:33
      Не с Ирана случаем к берегам Северной Кореи американских Рэмбо перевели?
      ramzes1776
  7. Аскар Кидасов Сегодня, 07:26
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20

    Что там или кто тренируется против северян? laughing
    Наблюдатель2014
Картина дня