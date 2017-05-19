В Сирии впервые уничтожен БТР-80
Как сообщает « Вестник Мордовии », впервые в ходе сирийского конфликта был уничтожен БТР-80 . Инцидент произошел в Пальмире, подробности, включая средство поражения, на данный момент не раскрыты.
Возможно, что он вышел из строя по техническим причинам и был ликвидирован ударом с воздуха.
Данный тип бронетехники впервые был зафиксирован в арабской республике в конце 2013 года. Из России тогда прибыло 30 БТР. Они использовались в целях охраны конвоев, которые транспортировали утилизировавшееся в то время химическое оружие. По завершении ликвидации отравляющих веществ бронетранспортеры поступили в распоряжение элитных частей сирийских вооруженных сил.
БТР-80 — советский бронетранспортёр. Создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, после чего неоднократно модернизировался.
Возможно, что он вышел из строя по техническим причинам и был ликвидирован ударом с воздуха.
Данный тип бронетехники впервые был зафиксирован в арабской республике в конце 2013 года. Из России тогда прибыло 30 БТР. Они использовались в целях охраны конвоев, которые транспортировали утилизировавшееся в то время химическое оружие. По завершении ликвидации отравляющих веществ бронетранспортеры поступили в распоряжение элитных частей сирийских вооруженных сил.
БТР-80 — советский бронетранспортёр. Создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, после чего неоднократно модернизировался.
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