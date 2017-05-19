08:48 19 мая

В Сирии впервые уничтожен БТР-80

Как сообщает « Вестник Мордовии », впервые в ходе сирийского конфликта был уничтожен БТР-80 . Инцидент произошел в Пальмире, подробности, включая средство поражения, на данный момент не раскрыты.

В Сирии впервые уничтожен БТР-80


Возможно, что он вышел из строя по техническим причинам и был ликвидирован ударом с воздуха.




Данный тип бронетехники впервые был зафиксирован в арабской республике в конце 2013 года. Из России тогда прибыло 30 БТР. Они использовались в целях охраны конвоев, которые транспортировали утилизировавшееся в то время химическое оружие. По завершении ликвидации отравляющих веществ бронетранспортеры поступили в распоряжение элитных частей сирийских вооруженных сил.

БТР-80 — советский бронетранспортёр. Создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, после чего неоднократно модернизировался.


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 07:24
    никогда не понимал смысла етого автобуса с кардонной броней
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. aleksfill Сегодня, 07:31
      Местом, на котором сидишь, разве поймёшь?
      aleksfill
      1. капрал Сегодня, 07:37
        Цитата: aleksfill
        Местом, на котором сидишь, разве поймёшь?

        Ну, по вам и видно.
        капрал
      2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 07:39
        поймеш поймеш етим местом тоже. особенно после того как сядеш в хорошо зашишенные и комфортные западные БРТ
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. 210окв Сегодня, 07:45
          А что они,западные?Такие исключительные и неубиваемые?Вы то хоть в БТР сидели?Вообще неуязвимых машин не бывает.Даже у Лукаса в "Звездных войнах"
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          поймеш поймеш етим местом тоже. особенно после того как сядеш в хорошо зашишенные и комфортные западные БРТ
          210окв
          1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 07:52
            к сожалению сидел, к сожалению не один десяток километров проехал, но ето я понял почти спустя 18 лет. как же надо ненавидить своих солдат что бы изобрести етот папелац,
            Спайков Джавелин Тоувич
            1. res Сегодня, 08:19
              "Безусловно, западные образцы вообще неуязвимы". Тогда почему эти БТР так популярны во всем мире. Даже подразделения миротворцев ООН на них передвигаются?
              res
              1. К0щей Сегодня, 08:24
                Цитата: res
                Тогда почему эти БТР так популярны во всем мире. Даже подразделения миротворцев ООН на них передвигаются?

                на неудобные вопросы не отвечают же))) и вообще: это Путин виноват wassat
                К0щей
            2. 210окв Сегодня, 08:21
              Вы сожалеете то что послужили Родине?..Ах даВас другая...Ту можно теперь гнобить.....теперь она у
              Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
              к сожалению сидел, к сожалению не один десяток километров проехал, но ето я понял почти спустя 18 лет. как же надо ненавидить своих солдат что бы изобрести етот папелац,
              210окв
          2. Mareco Сегодня, 08:37
            Где он сказал о неубиваемых? Был сделан упор на то, что западные лучше.
            А тут все возводят в абсолют, показывая подбитые западные машины, типо смотрите они же горят!!!
            Действительно, какая разница если их все равно можно подбить? Давайте Пазики фанерой обклеим и денег сэкономим на железе!
            Mareco
        2. neri73-r Сегодня, 07:46
          [quote=Спайков Джавелин Тоувич]поймеш поймеш етим местом тоже. особенно после того как сядеш в хорошо зашишенные и комфортные западные БТР
          Полный, ни чем не подтвержденный, бред! Если Вы имеете в виду то, что западные военнослужащие передвигаются внутри БТР, то это условия контракта (умрёшь на броне - денег родные не получат) и никак не связанно с защищенностью и комфортом hi
          neri73-r
        3. dmitrii.safonov.dm Сегодня, 08:03
          Вы много сидели в западных БРТ, а может БТР!!!!
          dmitrii.safonov.dm
        4. rpek32 Сегодня, 08:14
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          поймеш поймеш етим местом тоже. особенно после того как сядеш в хорошо зашишенные и комфортные западные БРТ



          жиза братан, ему про защищенность расскажи laughing

          или экипажу вот этой бредли
          rpek32
    2. Dzafdet Сегодня, 07:50
      а из пулемёта по тебе,сразу дойдёт! lol
      Dzafdet
    3. Orel Сегодня, 08:12
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      никогда не понимал смысла етого автобуса с кардонной броней


      Я вообще не понимаю смысла "новости". Я считаю, что это даже не новость. Война идет, а на войне техника имеет свойство уничтожаться. Причем любая техника, какой бы совершенной и новой она не была. Неуязвимого ничего не бывает.
      Orel
  2. ramzes1776 Сегодня, 07:24
    А что такая проблема его уничтожить? РПГ-7 с обычной старой ПГшкой в помощь.Можно еще из того же КПВТ раздолбать.
    ramzes1776
  3. Аскар Кидасов Сегодня, 07:24
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью
    Аскар Кидасов
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:25
    Я не спец в бронетехнике-но сомневаюсь,что 80-ка ранее не попадала под раздачу.Не танк,всё-же.
    ВЕРЕСК
    1. avg-mgn Сегодня, 07:36
      100% попадали, возможно акцент в статье именно на принадлежность бронетранспортеров элитным частям сирийских вооруженных сил.
      avg-mgn
    2. Zibelew Сегодня, 08:03
      Цитата: ВЕРЕСК
      Я не спец в бронетехнике-но сомневаюсь,что 80-ка ранее не попадала под раздачу

      В Новороссии и БТР 82 под раздачу попадал. Ничего нового в этом событии нет. Причем в у сирийского явно был внутренний взрыв. Явно сами подорвали.
      Zibelew
  5. kolkulon Сегодня, 07:37
    Такое ожущение,что подорвали изнутри.Может отступая рванули?
    kolkulon
  6. Molot1979 Сегодня, 07:43
    И что сенсационного в этой новости? Что, уничтожение БТР-80 произошло впервые за всю историю? Давайте теперь ставить новости о том, что в Сирии уничтожена очередная "тачанка" или вообще сожгли какой-нибудь гражданский "Камаз". Так ленту новостей и наполним, а?
    Molot1979
    1. BlackMokona Сегодня, 07:49
      Всё равно интереснее, чем очередная новость про Трампа.
      BlackMokona
  7. AVGUST Сегодня, 07:47
    Башенку "выплюнуло" как харчок с соплями (жутковато однако, если взрыв был с проникновением и экипаж был внутри , котятам - более не будут........)
    AVGUST
  8. hydrox Сегодня, 07:47
    Если судить по сорванной башне и срезанным задним колёсам, подрыв был на очень мощном фугасе - ещё бы увидать разрушения с правой стороны ...
    Или колёса кто-то быстрый уже открутил, чтобы приспособить к своему шахид-мобилю? lol
    hydrox
  9. AVGUST Сегодня, 07:49
    Его бы противокумулятивной защитой обвесить , как новогоднюю ёлку , тогда живучесть выросла бы
    AVGUST
  10. танк66 Сегодня, 07:56
    Щас такие ПТРы , что отливку из нержавейки размером с БТР вдоль профигачат,не то что коробочку.А 80-ка - обалденная по проходимости телега.Он по весенним солончакам пройти может,не то что просто по песку/пустыне/. Первых космонавтов ,севших в Казахстане на "гробах с колесиками" /БТР-60 / собирали . По равнине , пара БТРов , да впереди расческа из махры /пехоты/,да с хорошими операторами ,которые РПГ на 500 м не подпустят,да при закрытом небе - средние и не среднии азии зачищать -самое то.
    танк66
  11. Вождь краснокожих Сегодня, 07:56
    Странная новость. Как буд то БТР-80 является образчиком "неубиваемо - непробиваемого" вооружения.
    Вождь краснокожих
  12. Аскар Кидасов Сегодня, 08:01
    http://m.kp.ru/daily/24480/636958/ почитайте эту статью пожалуйста
    Аскар Кидасов
  13. Романенко Сегодня, 08:48
    В десант прилетело, и что-то серьезное, не РПГ. Если конечно он не вез взрывоопасный груз. Интересно, а ствол у КПВ отлетел при взрыве, или машину все-таки действительно сами сирийцы "приговорили", чтобы духам не досталась, тогда многое понятно, задние колеса сняли в запас на другие БТРы и КПВ демонтировали, а дальше ТМ в салон и бабахнули...
    Романенко
Картина дня