Гранатометы «халифата»: модификации и производство
Как сообщает блог imp-navigator , боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) выложили материалы о состоящих на их вооружении модификациях гранатометов и их производстве собственными силами.
На одном из кадров заметны отличия между гранатометами в цветах и размерах. Внешний вид отражает их назначение: одни применяются в целях поражения живой силы в строениях, другие против различной техники.
Сборка оружия:
По всей видимости, имеются четыре основных варианта: короткие желтые, короткие зеленые, длинные зеленые и самые длинные стального цвета:
Видимо, в одном из вариантов используется граната от СПГ-9:
В действии:
Производство СПГ-9 и РПГ-7:
Самодельный дульный гранатомет с боеприпасами:
На одном из кадров заметны отличия между гранатометами в цветах и размерах. Внешний вид отражает их назначение: одни применяются в целях поражения живой силы в строениях, другие против различной техники.
Сборка оружия:
По всей видимости, имеются четыре основных варианта: короткие желтые, короткие зеленые, длинные зеленые и самые длинные стального цвета:
Видимо, в одном из вариантов используется граната от СПГ-9:
В действии:
Производство СПГ-9 и РПГ-7:
Самодельный дульный гранатомет с боеприпасами:
Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/614221.html
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