08:45 19 мая

Гранатометы «халифата»: модификации и производство

Как сообщает блог imp-navigator , боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) выложили материалы о состоящих на их вооружении модификациях гранатометов и их производстве собственными силами.

На одном из кадров заметны отличия между гранатометами в цветах и размерах. Внешний вид отражает их назначение: одни применяются в целях поражения живой силы в строениях, другие против различной техники.




Сборка оружия:



По всей видимости, имеются четыре основных варианта: короткие желтые, короткие зеленые, длинные зеленые и самые длинные стального цвета:



Видимо, в одном из вариантов используется граната от СПГ-9:



В действии:



Производство СПГ-9 и РПГ-7:





















Самодельный дульный гранатомет с боеприпасами:


Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/614221.html
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Комментарии 7

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  1. капрал Сегодня, 08:23
    Умельцы хреновы. Где материалы берут? Ладно, пусковая труба в принципе не проблема, но выстрел.... what
    капрал
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Оригинально! Не "привязываясь" к авторам самоделок - их находчивость просто восхищает. Очень жаль, что такая креативность используется в столь гнусных целях.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
      Цитата: Горный стрелок
      Очень жаль, что такая креативность используется в столь гнусных целях.

      Её (креативность) да в мирное русло направить , да где там ... Таково свойство человеческой натуры - изощряться в изобретении и усовершенствовании способов уничтожения себе подобных .
      bouncyhunter
  3. seregatara1969 Сегодня, 08:34
    неплохие у них инженеры и технологи находятся
    seregatara1969
  4. К0щей Сегодня, 08:35
    желаю им разрыва гранат и мин прямо в этих стволах
    К0щей
  5. AVGUST Сегодня, 08:38
    Мне дико интересно, где они станки берут, какая "зараза" им средства изготовления поставляет, - перерезать им снабжение станков , пусть напильником изготавливают, меньше времени воевать будет ....
    AVGUST
  6. AVGUST Сегодня, 08:41
    На последней картинке вообще разработка хрен его знает каких времён так то , в армии Российской Империи сей девайс был испробован ещё в первую мировую войну , - в "стакан" клалась ручная граната, без чеки , а патрон с пулей выполнял роль средства доставки гранаты в сторону противника
    AVGUST
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