Америка и Россия: сотрудничать или наказывать?
В администрации президента США заявляют, что Дональд Трамп стремится сотрудничать с Россией, несмотря на некоторые препятствия, в том числе шумиху по поводу пресловутых кибератак. Тем временем конгрессмены давят на команду Трампа, пытаясь провести против Сирии и России новый пакет санкций. Сотрудничать или наказывать? Выбор за мистером Трампом!
По последнему сообщению из администрации Белого дома, мистер Трамп якобы желает сотрудничать с Россией для достижения стратегических целей. Причём интересы США при таком сотрудничестве не пострадают. Об этом будто бы заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Слова этого официального представителя приводит Mixednews.ru со ссылкой на издание «Outlook»:
Вместе с тем президент США «анализирует мир, опираясь на свои стратегические ориентиры. Русские готовы с ним работать до определённого предела, и пока этот предел не достигнут, он также готов работать с ними».
Сотрудничество невозможно там, где стороны имеют разные точки зрения: «В областях, где точки зрения не совпадают, он откажется сотрудничать». Вероятно и противодействие: «Если они [русские] совершат агрессивный, на его взгляд, поступок, который поставит под угрозу интересы Америки, он будет им противодействовать».
По мнению этого административного анонима, Трамп очень осторожен: «Я бы сказал, что Трампа нельзя назвать жёстким, категоричным или невосприимчивым к чему-то новому. Мне кажется, он действует очень осторожно».
Далее в материале приводятся примеры возможного сотрудничества. Ну, скажем, русские и американцы могли бы вместе проработать варианты завершения конфликта в Сирии и организовать зоны деэскалации. Если США и РФ сумеют найти здесь общий язык и чего-либо достичь, мистер Трамп «отнесётся к решению вопроса со всей открытостью».
Затем представитель администрации отметил, что при решении иных спорных вопросов президент будет действовать жёстче и с меньшей открытостью.
Иная позиция у американских законодателей. Конгрессмены придерживаются единственной линии в отношении России: санкционной. И мнение и «осторожность» Трампа их нимало не волнует.
Конгрессмены давят на команду Трампа, пытаясь провести против Дамаска и Москвы новый пакет санкций. Как сообщает РИА «Новости» , Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, подразумевающий наложение санкций за поддержку правительства Сирии.
В документе зафиксированы имена сорока семи сирийских политиков, военных и чиновников во главе с Б. Асадом. По мнению законодателей, эти люди ответственны за военные преступления и нарушение прав человека. Разумеется, под санкции попадают и иностранцы, сотрудничающие с Сирией.
Таким образом, выявляется косвенный адресат нового «пакета» — Россия.
Впрочем, основной цели санкций законодатели и не скрывают. «Мы продолжим затягивать гайки в отношении режима в Дамаске и его сторонников, включая Иран и Россию», — заявил Пол Райан, спикер Палаты представителей.
Под запретительные меры попадут не только те, кто поставляет Дамаску баллистические и крылатые ракеты, а также «химическое, биологическое и ядерное оружие», да и другое оружие тоже «в значительных количествах». Меры коснутся всех тех, чьи действия «способствовали усугублению гуманитарного кризиса в Сирии». Неприятности ждут и тех, кто «сотрудничает с Банком Сирии».
Очевидно, добавим, что под такие формулировки можно вписать кого угодно: частное лицо, организацию, правительство.
Какое наказание ждёт провинившихся?
Санкции, отмечает РИА «Новости», предусматривают запрет на деловую активность на территории США, запрет деловых связей с американскими гражданами и компаниями, заморозку и арест счетов и собственности. Конечно, предусмотрен и запрет на получение визы США. «Иностранные компании и банки будут вынуждены выбирать между ведением бизнеса с режимом Башара Асада или с США», — уточнил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс.
А теперь то, что касается впутывания в это дело мистера президента. Конгрессмены постарались на славу. Если Трамп документ утвердит, то ему самому (Трампу) придётся в течение месяца после вступления нового закона в силу составить списки санкционируемых иностранцев.
На фоне очередного скандала о «связях» Трампа с Кремлём мистер Трамп вполне может принять санкционную игру против Москвы и наказать как можно больше россиян и организаций из России. Сделает ли это мистер Трамп? Предсказать невозможно: он может пойти против законодателей, а может им и уступить. После ракетного удара по Сирии, когда он решал от эмоций и пренебрёг доказательствами, ждать от президента США можно чего угодно. И бесполезно апеллировать к предвыборным обещаниям: в конце концов, это просто клоунада для электората и СМИ.
И ещё один хитрый ход законодателей: Путину фактически предлагают сдать Сирию. Законопроект включает «опцию»: санкции снимаются в том случае, если сделано так, что «воздушное пространство над Сирией больше не будет использоваться правительством Сирии и связанными с ним силами для атак против мирного населения». На деле это означало бы присоединение Москвы к требованиям Вашингтона о создании бесполётной зоны над Сирией, а заодно потерю для Асада возможности использовать авиацию. Схожие требования, напоминает агентство, западные государства предъявляли к режиму Каддафи. В результате Ливия была развалена.
Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, принятием законопроектов, обязывающих президента США ввести санкции в отношении России и Сирии, Вашингтон осложняет ситуацию в САР.
«Законопроект, фактически обязывающий президента США ввести санкции против президента Сирии Башара Асада и его союзников, ещё больше осложнит ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом на её территории», — сказал Слуцкий журналистам.
«В то время как Россия, Иран и Турция прилагают значительные усилия по формированию зон безопасности в Сирии, к которым неоднократно призывали присоединиться и США, американские конгрессмены нисколько не помогают этим процессам, а наоборот, занимаются, не побоюсь сказать, вредительством. Это очевидно деструктивный законопроект для сирийского урегулирования», — цитирует его РИА «Новости».
Эксперт полагает, что подобный шаг демонстрирует раскол в истеблишменте США: «В то время как президент Дональд Трамп призывает бороться в Сирии с терроризмом, а не Асадом, последователи курса предыдущей администрации продолжают добиваться свержения режима Асада любой ценой».
Очевидно, добавим, конгрессмены не желают полностью выдавить Россию из Сирии, но, по меньшей мере, хотят добиться прекращения поддержки Москвой правительства Асада. Москва должна плясать под дудку Вашингтона — вот их стратегический мотив.
Напомним, по просьбе законного президента страны Россия проводит операцию против террористов в Сирии. Операция начата 30 сентября 2015 года. Ранее в США заявляли, что свержение Асада приоритетом Белого дома не является, однако после ракетного удара «Томагавками» поведение Трампа стало абсолютно непредсказуемым.
По последнему сообщению из администрации Белого дома, мистер Трамп якобы желает сотрудничать с Россией для достижения стратегических целей. Причём интересы США при таком сотрудничестве не пострадают. Об этом будто бы заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Слова этого официального представителя приводит Mixednews.ru со ссылкой на издание «Outlook»:
«Его [Трампа] позиция по отношению к России ясна. В США слишком много шума по поводу России и русских. Очевидно, они действительно совершили нечто плохое с расчётом вмешаться, подвергнув кибератакам Национальный комитет Демократической партии и проведя другие акции, о которых сообщается».
Вместе с тем президент США «анализирует мир, опираясь на свои стратегические ориентиры. Русские готовы с ним работать до определённого предела, и пока этот предел не достигнут, он также готов работать с ними».
Сотрудничество невозможно там, где стороны имеют разные точки зрения: «В областях, где точки зрения не совпадают, он откажется сотрудничать». Вероятно и противодействие: «Если они [русские] совершат агрессивный, на его взгляд, поступок, который поставит под угрозу интересы Америки, он будет им противодействовать».
По мнению этого административного анонима, Трамп очень осторожен: «Я бы сказал, что Трампа нельзя назвать жёстким, категоричным или невосприимчивым к чему-то новому. Мне кажется, он действует очень осторожно».
Далее в материале приводятся примеры возможного сотрудничества. Ну, скажем, русские и американцы могли бы вместе проработать варианты завершения конфликта в Сирии и организовать зоны деэскалации. Если США и РФ сумеют найти здесь общий язык и чего-либо достичь, мистер Трамп «отнесётся к решению вопроса со всей открытостью».
Затем представитель администрации отметил, что при решении иных спорных вопросов президент будет действовать жёстче и с меньшей открытостью.
Иная позиция у американских законодателей. Конгрессмены придерживаются единственной линии в отношении России: санкционной. И мнение и «осторожность» Трампа их нимало не волнует.
Конгрессмены давят на команду Трампа, пытаясь провести против Дамаска и Москвы новый пакет санкций. Как сообщает РИА «Новости» , Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, подразумевающий наложение санкций за поддержку правительства Сирии.
В документе зафиксированы имена сорока семи сирийских политиков, военных и чиновников во главе с Б. Асадом. По мнению законодателей, эти люди ответственны за военные преступления и нарушение прав человека. Разумеется, под санкции попадают и иностранцы, сотрудничающие с Сирией.
Таким образом, выявляется косвенный адресат нового «пакета» — Россия.
Впрочем, основной цели санкций законодатели и не скрывают. «Мы продолжим затягивать гайки в отношении режима в Дамаске и его сторонников, включая Иран и Россию», — заявил Пол Райан, спикер Палаты представителей.
Под запретительные меры попадут не только те, кто поставляет Дамаску баллистические и крылатые ракеты, а также «химическое, биологическое и ядерное оружие», да и другое оружие тоже «в значительных количествах». Меры коснутся всех тех, чьи действия «способствовали усугублению гуманитарного кризиса в Сирии». Неприятности ждут и тех, кто «сотрудничает с Банком Сирии».
Очевидно, добавим, что под такие формулировки можно вписать кого угодно: частное лицо, организацию, правительство.
Какое наказание ждёт провинившихся?
Санкции, отмечает РИА «Новости», предусматривают запрет на деловую активность на территории США, запрет деловых связей с американскими гражданами и компаниями, заморозку и арест счетов и собственности. Конечно, предусмотрен и запрет на получение визы США. «Иностранные компании и банки будут вынуждены выбирать между ведением бизнеса с режимом Башара Асада или с США», — уточнил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс.
А теперь то, что касается впутывания в это дело мистера президента. Конгрессмены постарались на славу. Если Трамп документ утвердит, то ему самому (Трампу) придётся в течение месяца после вступления нового закона в силу составить списки санкционируемых иностранцев.
На фоне очередного скандала о «связях» Трампа с Кремлём мистер Трамп вполне может принять санкционную игру против Москвы и наказать как можно больше россиян и организаций из России. Сделает ли это мистер Трамп? Предсказать невозможно: он может пойти против законодателей, а может им и уступить. После ракетного удара по Сирии, когда он решал от эмоций и пренебрёг доказательствами, ждать от президента США можно чего угодно. И бесполезно апеллировать к предвыборным обещаниям: в конце концов, это просто клоунада для электората и СМИ.
И ещё один хитрый ход законодателей: Путину фактически предлагают сдать Сирию. Законопроект включает «опцию»: санкции снимаются в том случае, если сделано так, что «воздушное пространство над Сирией больше не будет использоваться правительством Сирии и связанными с ним силами для атак против мирного населения». На деле это означало бы присоединение Москвы к требованиям Вашингтона о создании бесполётной зоны над Сирией, а заодно потерю для Асада возможности использовать авиацию. Схожие требования, напоминает агентство, западные государства предъявляли к режиму Каддафи. В результате Ливия была развалена.
Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, принятием законопроектов, обязывающих президента США ввести санкции в отношении России и Сирии, Вашингтон осложняет ситуацию в САР.
«Законопроект, фактически обязывающий президента США ввести санкции против президента Сирии Башара Асада и его союзников, ещё больше осложнит ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом на её территории», — сказал Слуцкий журналистам.
«В то время как Россия, Иран и Турция прилагают значительные усилия по формированию зон безопасности в Сирии, к которым неоднократно призывали присоединиться и США, американские конгрессмены нисколько не помогают этим процессам, а наоборот, занимаются, не побоюсь сказать, вредительством. Это очевидно деструктивный законопроект для сирийского урегулирования», — цитирует его РИА «Новости».
Эксперт полагает, что подобный шаг демонстрирует раскол в истеблишменте США: «В то время как президент Дональд Трамп призывает бороться в Сирии с терроризмом, а не Асадом, последователи курса предыдущей администрации продолжают добиваться свержения режима Асада любой ценой».
Очевидно, добавим, конгрессмены не желают полностью выдавить Россию из Сирии, но, по меньшей мере, хотят добиться прекращения поддержки Москвой правительства Асада. Москва должна плясать под дудку Вашингтона — вот их стратегический мотив.
Напомним, по просьбе законного президента страны Россия проводит операцию против террористов в Сирии. Операция начата 30 сентября 2015 года. Ранее в США заявляли, что свержение Асада приоритетом Белого дома не является, однако после ракетного удара «Томагавками» поведение Трампа стало абсолютно непредсказуемым.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти