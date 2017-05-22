Америка и Россия: сотрудничать или наказывать?

«Его [Трампа] позиция по отношению к России ясна. В США слишком много шума по поводу России и русских. Очевидно, они действительно совершили нечто плохое с расчётом вмешаться, подвергнув кибератакам Национальный комитет Демократической партии и проведя другие акции, о которых сообщается».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru