11:48 19 мая

Подробности разработки новой израильской САУ

Как сообщает блог oleggranovsky , интернет-портал israeldefense озвучил новые сведения о перспективной 155-мм самоходной гаубицы для израильской армии.

Полтора месяца назад в качестве поставщика орудия был выбран завод «Эльбит Маарахот» в Йокнааме (бывший завод «Солтам»), принадлежащий компании Land & C4I Systems.

В настоящее время в ассортимент продукции завода, традиционно выпускающего орудия и минометы, вошла робототехника. В течение последних 7 лет предприятие прошло модернизацию: построены новые цеха, обновлён станочный парк и другое производственное оборудование. Для работников были возведены новая столовая и современный фитнес-центр.


К апрелю 2017 года прототип гаубицы уже был готов, на данный момент он проходит огневые испытания. Предполагается, что калибр САУ составит 155 мм, длина ствола 52 калибра, дальность стрельбы до 40 км. Теоретически расчет САУ может ограничиться одним человеком, фактически его численность составит 3-6 человек. В то время как М109 «Доhер» (саму САУ плюс транспортёр боеприпасов М548 «Альфа») обслуживало 10 чел. Решение о типе шасси (колесное или гусеничное) еще не принято. Возможны обе модификации.


САУ М109 Армия обороны Израиля


Новая САУ будет оснащена полностью автономной роботизированной системой заряжания, не требующей присутствия в башне ни одного члена экипажа. Автомат заряжания будет извлекать необходимый снаряд, оснащать его заданным типом взрывателя, загружать в ствол и далее загружать необходимое число модулей порохового заряда. Автономность навигации, позиционирования и управления огнём значительно упростит выполнение боевых задач. Координаты целей и команды на открытие огня будут поступать с центра управления огнём, не привязанного по местности к САУ.

Разработку корректируемого снаряда TopGun, работающего на принципе GPS, с 2014 года осуществляет «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI). Как заявляется, КВО составит менее 10 метров. Модуль будет навинчиваться на обычный снаряд на место взрывателя. Их использование позволит уменьшить расход боеприпасов и, соответственно, нагрузку на систему тылового обеспечения. Появится возможность использовать САУ вблизи гражданского населения или своих войск.

Подробности разработки новой израильской САУ

155-мм артиллерийский снаряд, оснащенный блоком коррекции IAI TopGun


При этом САУ будет вести традиционный огонь обычными снарядами «по площадям» или «по квадратам». Техзадание требует достичь темпа стрельбы в 6 выстрелов в минуту, специалисты «Эльбит» обещают 8, видимо, рассчитывая на разработку IAI новых модулей пороховых зарядов (modular propellant), повышающих скорострельность.

Использованы фотографии: http://oleggranovsky.livejournal.com/18226.html ; http://oleggranovsky.livejournal.com/38957.html
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Комментарии 30

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  1. Монос Сегодня, 09:15
    Скоро машины с машинами воевать будут. А под раздачу. как всегда, люди-некомбатанты попадут.
    Монос
  2. uhu189 Сегодня, 09:21
    Да, задумка конечно неплохая. Интересно как в реальности получится... Хотя думаю реальность не сильно будет отличаться от заявленного
    uhu189
    1. matak4b Сегодня, 11:27
      Мы будем рады продать новую гаубицу российским партнерам
      matak4b
  3. Толстоевский Сегодня, 09:23
    прикольная мишень
    Толстоевский
  4. voyaka uh Сегодня, 09:28
    Что-то я сомневаюсь, что это будет гусеничная САУ. Израильская промышленность не производит дизели. Гусеничное шасси есть только одно - от Меркава. Думаю, сделают колесную САУ на базе какого-нибудь европейского или американского тяжелого грузовика.
    voyaka uh
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
      Будем смотреть что в итоге получится . Разработка интересная и перспективная , ИМХО .
      bouncyhunter
  5. Арон Заави Сегодня, 09:29
    На сегодня артиллерия в АОИ находится в достаточно плачевном состоянии несмотря , на то что она всё еще решает основные проблемы огневой поддержки. Как заявил бывший командующий СВ бригадный генерал Гай Цур , начиная с середины 80-х СВ финансировались по остаточному принципу и лишь после 2009 года было принято изменить приоритеты и утроить финансирование СВ. Точность артиллерии в АОИ по его словам на сегодня совершенно неудолетворительная. При стрельбе на максимальное расстояние лишь 20% целей накрываются с первого снаряда, тогда как высая маневренность современного поля боя требует того,что бы с первого снаряда накрывлись не менее 2/3 целей. Так что замена артиллерийского парка давно перезревшая проблема, которую наконец то начали решать.
    Арон Заави
    1. Лопатов Сегодня, 09:40
      Цитата: Арон Заави
      Как заявил бывший командующий СВ бригадный генерал Гай Цур ........ При стрельбе на максимальное расстояние лишь 20% целей накрываются с первого снаряда

      Балабол ваш Гай Цур. Ну или пропагандист, что, впрочем, одно и то же.
      Лопатов
  6. Лопатов Сегодня, 09:34
    Поставки САУ "Донар" в Израиль с оплатой части стоимости американцами, судя по всему, окончательно накрылись медным тазом. Не везёт немцам в последнее время...
    Лопатов
    1. voyaka uh Сегодня, 10:56
      Что начинают, наконец, закупать свою Эльбит-Солтан ATMOS уже было объявлено.
      Ее уже продавли в пару стран - отзывы хорошие. Но это - колесная гаубица.
      voyaka uh
      1. Лопатов Сегодня, 11:07
        Это не САУ. Это скорее самодвижущееся орудие. Ну или "автомобилизированое"

        Тут же речь идёт о САУ нового поколения, с полностью автоматизированным заряжанием. Первыми были американцы с накрывшимся медным финансовым тазом "Крусейдером". Потом немцы с "Донар", потом снова американцы с накрывшимся медным финансовым тазом NLOS-C, потом наши с "Коалицией".
        Ограниченно к этой когорте можно отнести шведский "Арчер", полуСАУ, полуРСЗО с микроскопическим БК в автомате заряжания. Но у них, как всегда, свой, особый путь, который никто понять не может...
        Лопатов
  7. капрал Сегодня, 09:48
    блоком коррекции IAI TopGun

    Фига себе блямба. fellow
    А это разве не ваша разработка?Более компактная.
    капрал
    1. Лопатов Сегодня, 10:00
      Цитата: капрал
      А это разве не ваша разработка?Более компактная.

      Это "Silver Bullet" от компании Rokar, входящей в BAE Systerms. Они проиграли в конкурсе, но вроде как собирались судиться
      Лопатов
      1. uav80 Сегодня, 10:18
        Это Precision Guidance Kit от компании ATK...

        А вот Silver Bullet от BAE Systems:

        uav80
        1. Лопатов Сегодня, 10:44
          Согласен, не присмотрелся.
          Цитата: uav80
          Silver Bullet от BAE Systems

          Компания Rokar израильская. Хоть и входит в BAE Systems
          Лопатов
    2. uav80 Сегодня, 10:24
      У нас помоему их разработка еще ведется во всю...

      uav80
      1. Лопатов Сегодня, 10:37
        Это совсем другое, аналог французской SPACIDO
        Лопатов
      2. svp67 Сегодня, 10:51
        Больше всего на этом плакате МО РФ поражает то ,что стрельба русскими новыми снарядами ведется из американского "Абрамса"... Вот коекакеры....
        svp67
  8. Лопатов Сегодня, 09:48
    Техзадание требует достичь темпа стрельбы в 6 выстрелов в минуту, специалисты «Эльбит» обещают 8, видимо, рассчитывая на разработку IAI новых модулей пороховых зарядов (modular propellant), повышающих скорострельность.

    Интересно, это как?
    Я понимаю, если речь о темпе огня при стрельбе достаточно длинными сериями. Когда возникает опасность возгорания заряда во время заряжания, до закрытия затвора
    Хотя и там проще идти по пути улучшения системы охлаждения.
    Лопатов
    1. svp67 Сегодня, 10:09
      Цитата: Лопатов
      Интересно, это как?
      Посмотрим, что они сделают. У них техника без дела не стоит, так что все "+" и "-" будут быстро видны.
      svp67
      1. Лопатов Сегодня, 10:36
        Цитата: svp67
        Посмотрим, что они сделают.

        Ничего они не сделают. Видимо, журналисты в очередной раз неправильно поняли...
        У артиллерийских орудий и миномётов есть:
        -- техническая скорострельность (в приложении к САУ с полностью автоматическим заряжанием повышается путём совершенствования системы этого автоматического заряжания и системы запирания)
        -- боевая скорострельность ( + совершенствование системы автоматизированного наведения, которая должна восстанавливать наводку после предыдущего выстрела и заряжания)
        -- темп огня (+ системы охлаждения , возможно, более "жароустойчивые" модули")

        Что из перечисленного они собираются увеличивать- непонятно. Но это вряд ли темп огня, для классических орудий и САУ при огневых налётах менее 5-15 минут он ограничен возможностями расчёта, а не техникой. И опять таки вряд ли израильтяне создают САУ для непрерывной стрельбы с одной огневой часами.
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 10:46
          Цитата: Лопатов
          И опять таки вряд ли израильтяне создают САУ для непрерывной стрельбы с одной огневой часами.

          Да тут даже не кто и не спорит. Иначе бы они и не заморачивались созданием "ТопГанов". Максимальный темп стрельбы будет кратковременным, но с максимально возможным поражением. Нынешня обстановка показывает, что им этого хватит, что бы устранить возможную угрозу около своей границы, так понимаю, что на удалении 30 км от её линии . Залп из трех таких САУ, в течении минуты, на максимальном темпе 6 выстрелов, это уже 18 снарядов, которые качественно смешают с песком любую ракетную установку той же "Хезболы" или любую угрозу их бронегруппе, зашедшей для акции на чужую территорию. Главное, что бы разведка и корректировка была на уровне, а она у них пока таковой и является. Минутный огневой налет и САУ ушли.
          Вы же не предпологаете, что Израилю сейчас требуется бороться с массами вражеских танков или прорывать глубокоэшелонированную оборону.
          Израиль создает САУ для себя и для решения ему нужных задач, как в свое время был создан "Меркава". Они стали богаты и могут себе позволить создавать тут свое, а не закупать у партнеров.
          svp67
          1. Лопатов Сегодня, 10:58
            Цитата: svp67
            Залп из трех таких САУ, в течении минуты, на максимальном темпе 6 выстрелов, это уже 18 снарядов, которые качественно смешают с песком любую ракетную установку той же "Хезболы"

            Не смешают.
            Если координаты пусковой засечены точно, к примеру, дроном, то 18 снарядов это очень много. Достаточно 1-2 управляемых.
            Если примерно, при помощи той же РЛС, то 18 снарядов это очень мало даже для подавления, не говоря уж об уничтожении
            Лопатов
      2. karish Сегодня, 11:20
        В настоящее время в ассортимент продукции завода, традиционно выпускающего орудия и минометы

        Цитата: svp67
        Посмотрим, что они сделают.

        А какие они кастрюли и сковородки делают good laughing
        karish
        1. svp67 Сегодня, 11:46
          Цитата: karish
          А какие они кастрюли и сковородки делают

          С чем Вас и поздравляю, но у нас это добра и СВОЕГО "за гланды", причем лучше и дешевле

          svp67
  9. Шуманит Сегодня, 11:03
    Цитата: voyaka uh
    Что начинают, наконец, закупать свою Эльбит-Солтан ATMOS уже было объявлено.
    Ее уже продавли в пару стран - отзывы хорошие. Но это - колесная гаубица.

    Какая уродина... Б.Берта покрасивше...
    Шуманит
  10. А1845 Сегодня, 11:09
    Для работников были возведены новая столовая и современный фитнес-центр.
    ну, с новой столовой можно за такие проекты браться laughing
    А1845
  11. Оператор Сегодня, 11:31
    У АОИ очередное обострение комплекса артиллерийской неполноценности - до того и, после колебания "линии партии", после того израильтяне продолжат развивать управляемое ракетное оружие, однозначно.

    САУ-робот охренительной стоимости и никакой боевой эффективности (6 управляемых снарядов на цель) - это, что называется, приехали laughing

    Рулит "Буратино", "Град" и "Смерчь".
    Оператор
  12. pshek Сегодня, 11:44
    Цитата: voyaka uh
    Что-то я сомневаюсь, что это будет гусеничная САУ. Израильская промышленность не производит дизели. Гусеничное шасси есть только одно - от Меркава. Думаю, сделают колесную САУ на базе какого-нибудь европейского или американского тяжелого грузовика.

    Не понимаю - уже есть ATMOS, даже Польша приобретела лицензию и производить эту колесную сау под названием КРЫЛЬ.

    Полагаю что Израиль не будет повторят удачного проекта и действительно это будет сау на гусеничном шасси.
    pshek
  13. Маз Сегодня, 11:47
    Ну, им такая и нужна чтоб из тельавива не сходя с места и не растрясая жирок, безопасно лупить вдоль границы из этих роботов. Идеально для Израиля.
    Маз
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