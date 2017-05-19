Подробности разработки новой израильской САУ
Как сообщает блог oleggranovsky , интернет-портал israeldefense озвучил новые сведения о перспективной 155-мм самоходной гаубицы для израильской армии.
Полтора месяца назад в качестве поставщика орудия был выбран завод «Эльбит Маарахот» в Йокнааме (бывший завод «Солтам»), принадлежащий компании Land & C4I Systems.
В настоящее время в ассортимент продукции завода, традиционно выпускающего орудия и минометы, вошла робототехника. В течение последних 7 лет предприятие прошло модернизацию: построены новые цеха, обновлён станочный парк и другое производственное оборудование. Для работников были возведены новая столовая и современный фитнес-центр.
К апрелю 2017 года прототип гаубицы уже был готов, на данный момент он проходит огневые испытания. Предполагается, что калибр САУ составит 155 мм, длина ствола 52 калибра, дальность стрельбы до 40 км. Теоретически расчет САУ может ограничиться одним человеком, фактически его численность составит 3-6 человек. В то время как М109 «Доhер» (саму САУ плюс транспортёр боеприпасов М548 «Альфа») обслуживало 10 чел. Решение о типе шасси (колесное или гусеничное) еще не принято. Возможны обе модификации.
Новая САУ будет оснащена полностью автономной роботизированной системой заряжания, не требующей присутствия в башне ни одного члена экипажа. Автомат заряжания будет извлекать необходимый снаряд, оснащать его заданным типом взрывателя, загружать в ствол и далее загружать необходимое число модулей порохового заряда. Автономность навигации, позиционирования и управления огнём значительно упростит выполнение боевых задач. Координаты целей и команды на открытие огня будут поступать с центра управления огнём, не привязанного по местности к САУ.
Разработку корректируемого снаряда TopGun, работающего на принципе GPS, с 2014 года осуществляет «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI). Как заявляется, КВО составит менее 10 метров. Модуль будет навинчиваться на обычный снаряд на место взрывателя. Их использование позволит уменьшить расход боеприпасов и, соответственно, нагрузку на систему тылового обеспечения. Появится возможность использовать САУ вблизи гражданского населения или своих войск.
При этом САУ будет вести традиционный огонь обычными снарядами «по площадям» или «по квадратам». Техзадание требует достичь темпа стрельбы в 6 выстрелов в минуту, специалисты «Эльбит» обещают 8, видимо, рассчитывая на разработку IAI новых модулей пороховых зарядов (modular propellant), повышающих скорострельность.
Полтора месяца назад в качестве поставщика орудия был выбран завод «Эльбит Маарахот» в Йокнааме (бывший завод «Солтам»), принадлежащий компании Land & C4I Systems.
В настоящее время в ассортимент продукции завода, традиционно выпускающего орудия и минометы, вошла робототехника. В течение последних 7 лет предприятие прошло модернизацию: построены новые цеха, обновлён станочный парк и другое производственное оборудование. Для работников были возведены новая столовая и современный фитнес-центр.
К апрелю 2017 года прототип гаубицы уже был готов, на данный момент он проходит огневые испытания. Предполагается, что калибр САУ составит 155 мм, длина ствола 52 калибра, дальность стрельбы до 40 км. Теоретически расчет САУ может ограничиться одним человеком, фактически его численность составит 3-6 человек. В то время как М109 «Доhер» (саму САУ плюс транспортёр боеприпасов М548 «Альфа») обслуживало 10 чел. Решение о типе шасси (колесное или гусеничное) еще не принято. Возможны обе модификации.
САУ М109 Армия обороны Израиля
Новая САУ будет оснащена полностью автономной роботизированной системой заряжания, не требующей присутствия в башне ни одного члена экипажа. Автомат заряжания будет извлекать необходимый снаряд, оснащать его заданным типом взрывателя, загружать в ствол и далее загружать необходимое число модулей порохового заряда. Автономность навигации, позиционирования и управления огнём значительно упростит выполнение боевых задач. Координаты целей и команды на открытие огня будут поступать с центра управления огнём, не привязанного по местности к САУ.
Разработку корректируемого снаряда TopGun, работающего на принципе GPS, с 2014 года осуществляет «Израильская Авиационная Промышленность» (IAI). Как заявляется, КВО составит менее 10 метров. Модуль будет навинчиваться на обычный снаряд на место взрывателя. Их использование позволит уменьшить расход боеприпасов и, соответственно, нагрузку на систему тылового обеспечения. Появится возможность использовать САУ вблизи гражданского населения или своих войск.
155-мм артиллерийский снаряд, оснащенный блоком коррекции IAI TopGun
При этом САУ будет вести традиционный огонь обычными снарядами «по площадям» или «по квадратам». Техзадание требует достичь темпа стрельбы в 6 выстрелов в минуту, специалисты «Эльбит» обещают 8, видимо, рассчитывая на разработку IAI новых модулей пороховых зарядов (modular propellant), повышающих скорострельность.
Использованы фотографии: http://oleggranovsky.livejournal.com/18226.html ; http://oleggranovsky.livejournal.com/38957.html
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