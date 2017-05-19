11:47 19 мая

Истребитель ВВС Японии был поднят по тревоге на перехват китайского беспилотника

Японский истребитель был поднят по тревоге из-за появления в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) китайского беспилотника, передает РИА Новости сообщение министра обороны Японии Томоми Инада.

Истребитель ВВС Японии был поднят по тревоге на перехват китайского беспилотника


(Появление БПЛА) является нарушением суверенитета нашей страны. Мы считаем, что это означает нарушение воздушного пространства,
сказал министр на пресс-конференции.


Он уточнил, что дрон поднялся с борта китайского военного корабля, зашедшего в район островов. В ответ на это ВВС Японии подняли в воздух истребитель F-15. Подробности инцидента не сообщаются.

Как рассказали в японской службе безопасности, «утром в четверг четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку». С борта одного из-них был поднят БПЛА.

Сообщается также, что применение Китаем беспилотников в районе спорных островов наблюдается впервые.

МИД Японии заявило протест через посольство КНР. Последний раз китайские корабли появлялись в районе островов 8 мая. Тогда в Токио был создан так называемый штаб реагирования.

Использованы фотографии: Wikipedia
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Комментарии 5

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  1. silberwolf88 Сегодня, 09:24
    Япония после Второй мировой войны вообще не имеет права голоса по "спорным" территориям ... если они спорные ... значит Япония в этом споре не участвует как бывший агрессор она не имеет права заявлять претензии ...
    silberwolf88
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
      Цитата: silberwolf88
      как бывший агрессор она не имеет права заявлять претензии ...

      Скажите это звёзднополосатым ушам , торчащим из-за спины Японии . hi
      bouncyhunter
      1. Shurik70 Сегодня, 10:56
        (Появление БПЛА) является нарушением суверенитета нашей страны. Мы считаем, что это означает нарушение воздушного пространства

        Это с точки зрения Японии.
        А с точки зрения Китая, ещё при императорах Цин была озвучена концепция, по которой все соседи Китая являются варварами, не платящими налоги императору только потому, что до них ещё не дошла цивилизация. Таким образом Китай не ведёт внешних войн. Он проводит ВНУТРЕННИЕ полицейские операции
        laughing
        Shurik70
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:41
    ВВС Японии подняли в воздух истребитель F-15

    И? Сбивать духу не хватит, а по сопровождать, так и китайцы будут не против - сопровождай, а мы свою работу делаем. Заодно и ПВО пощупаем (японцы не визуально же определили, что беспилотник летает)
    Подробности инцидента не сообщаются.
    rotmistr60
  3. Злой 55 Сегодня, 10:52
    Надо было джапам поднять свой БиПЛ..Погоняли бы на пару, посмотрели картинки, поиграли джойстиками.Смысл лезть в бутылку и кликать ещё одну "Хиросиму" на свою голову..Китайцы-народ памятливый, все грехи Японии знает и ещё на них ответит..
    Злой 55
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