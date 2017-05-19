Истребитель ВВС Японии был поднят по тревоге на перехват китайского беспилотника
Японский истребитель был поднят по тревоге из-за появления в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) китайского беспилотника, передает РИА Новости сообщение министра обороны Японии Томоми Инада.
Он уточнил, что дрон поднялся с борта китайского военного корабля, зашедшего в район островов. В ответ на это ВВС Японии подняли в воздух истребитель F-15. Подробности инцидента не сообщаются.
Как рассказали в японской службе безопасности, «утром в четверг четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку». С борта одного из-них был поднят БПЛА.
Сообщается также, что применение Китаем беспилотников в районе спорных островов наблюдается впервые.
МИД Японии заявило протест через посольство КНР. Последний раз китайские корабли появлялись в районе островов 8 мая. Тогда в Токио был создан так называемый штаб реагирования.
(Появление БПЛА) является нарушением суверенитета нашей страны. Мы считаем, что это означает нарушение воздушного пространства,сказал министр на пресс-конференции.
Он уточнил, что дрон поднялся с борта китайского военного корабля, зашедшего в район островов. В ответ на это ВВС Японии подняли в воздух истребитель F-15. Подробности инцидента не сообщаются.
Как рассказали в японской службе безопасности, «утром в четверг четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку». С борта одного из-них был поднят БПЛА.
Сообщается также, что применение Китаем беспилотников в районе спорных островов наблюдается впервые.
МИД Японии заявило протест через посольство КНР. Последний раз китайские корабли появлялись в районе островов 8 мая. Тогда в Токио был создан так называемый штаб реагирования.
Использованы фотографии: Wikipedia
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти