МиГ-31 Тихоокеанского флота «уничтожили» нарушителя в стратосфере
Летчики-истребители авиабазы морской авиации ТОФ на Камчатке провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства, передает Интерфакс сообщение пресс-службы флота.
Сообщается, что «на перехват цели были подняты по тревоге два истребителя МиГ-31 в состав экипажей, которых входили офицеры, вчерашние выпускники летных военных училищ». Пилоты отработали поиск, захват и уничтожение условной воздушной цели.
Параметры нарушителя были получены от наземных средств ПВО.
«Для создания оптимальных условий по перехвату цели экипажам пришлось поднять свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила 100-120 км», – отметили в пресс-службе.
Сообщается также, что «по оценке командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, молодые летчики справились с поставленной боевой задачей на "хорошо" и "отлично"».
В роли нарушителя воздушной границы выступил МиГ-31, летящий на сверхзвуковой скорости, на высоте 18000-20000 метров и управляемый командиром истребительной эскадрильи, летчиком 1 класса подполковником Сергеем Кодерле,говорится в релизе.
Сообщается, что «на перехват цели были подняты по тревоге два истребителя МиГ-31 в состав экипажей, которых входили офицеры, вчерашние выпускники летных военных училищ». Пилоты отработали поиск, захват и уничтожение условной воздушной цели.
Параметры нарушителя были получены от наземных средств ПВО.
«Для создания оптимальных условий по перехвату цели экипажам пришлось поднять свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила 100-120 км», – отметили в пресс-службе.
Сообщается также, что «по оценке командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, молодые летчики справились с поставленной боевой задачей на "хорошо" и "отлично"».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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