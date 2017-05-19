11:49 19 мая

МиГ-31 Тихоокеанского флота «уничтожили» нарушителя в стратосфере

Летчики-истребители авиабазы морской авиации ТОФ на Камчатке провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства, передает Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

МиГ-31 Тихоокеанского флота «уничтожили» нарушителя в стратосфере


В роли нарушителя воздушной границы выступил МиГ-31, летящий на сверхзвуковой скорости, на высоте 18000-20000 метров и управляемый командиром истребительной эскадрильи, летчиком 1 класса подполковником Сергеем Кодерле,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на перехват цели были подняты по тревоге два истребителя МиГ-31 в состав экипажей, которых входили офицеры, вчерашние выпускники летных военных училищ». Пилоты отработали поиск, захват и уничтожение условной воздушной цели.

Параметры нарушителя были получены от наземных средств ПВО.

«Для создания оптимальных условий по перехвату цели экипажам пришлось поднять свои истребители в нижние слои стратосферы со скоростью до 2100 км/ч. Дистанция уничтожения условного нарушителя воздушной границы составила 100-120 км», – отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что «по оценке командира авиабазы полковника Геннадия Мироненко, молодые летчики справились с поставленной боевой задачей на "хорошо" и "отлично"».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Самаритянин Сегодня, 09:30
    85 лет на страже Родины!
    Самаритянин
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
      Молодых лётчиков надо натаскивать на таких вот тренировках , это правильно . Тяжело в учении - легко в бою (не дай Бог) .
      bouncyhunter
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:12
      Цитата: Самаритянин
      85 лет на страже Родины!

      кто? belay
      андрей юрьевич
      1. opus Сегодня, 11:31
        Цитата: андрей юрьевич
        кто

        2017-
        Цитата: Самаритянин
        85 лет на страже Родины!
        =1932
        4 октября 1932 постановлением СНК СССР утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР»

        В 1932 году начальником Управления ПВО Штаба РККА М.Е. Медведевым было разработано положение об управлении противовоздушной обороной, согласно которому Управление ПВО выводилось из состава Штаба РККА и подчинялось Наркому по военным и морским делам. Вскоре оно было приведено в действие. Большой вклад в развитие войск противовоздушной обороны внесли начальники Управления ПВО РККА С.С. Каменев, А.И. Седякин, Г.М. Кобленц, Я.К. Поляков, М.Ф. Королев.

        В 1908 году в Сестрорецке и в 1909 году под Лугой были проведены первые опытные стрельбы по движущейся цели – воздушному шару, буксируемому лошадьми. Стрельба велась из трехдюймовых полевых орудий (обр. 1900, 1902 гг.) и показала возможность уничтожения движущихся воздушных целей.


        Но к МИГ -31 это конечно имеет слабое отношение
        Авиация ПВО являлась составной частью Войск ПВО СССР и была сформирована в 1942 году
        opus
  2. Alexey-74 Сегодня, 09:37
    Молодые летчики оттачивают мастерство на систематических учениях, слава Богу вернули эту нужную практику!
    Alexey-74
  3. svp67 Сегодня, 09:38
    Это интересно и хорошо, что в стратасфере даже недавние выпусники училищ способны, на такой сложной машине, эфективно выполнять свои задачи. Но...Но, недавняяя история показывает, что первый массированный удар "старшая из девочек", наносится на свер малых высотак, как с его отражением ?
    svp67
    1. роман66 Сегодня, 09:43
      так, статья тут была - тоже недавно отрабатывали
      роман66
    2. Bongo Сегодня, 10:01
      Цитата: svp67
      Это интересно и хорошо, что в стратасфере даже недавние выпусники училищ способны, на такой сложной машине, эфективно выполнять свои задачи. Но...Но, недавняяя история показывает, что первый массированный удар "старшая из девочек", наносится на свер малых высотак, как с его отражением ?

      Для этого необходимо сплошное радиолокационное поле, а с этим как известно на северах совсем плохо. Да и самих МиГ-31 в Елизово от силы полтора десятка осталось.
      Bongo
    3. андрей юрьевич Сегодня, 10:14
      Цитата: svp67
      .Но, недавняяя история показывает, что первый массированный удар "старшая из девочек", наносится на свер малых высотак, как с его отражением ?

      легко...половина-упадёт-половина мимо...(наша пресса)
      андрей юрьевич
  4. seal78 Сегодня, 10:14
    Очень правильно и показательно, что отрабатывают именно уничтожение. А не какое-нибудь там принуждение сменить курс, или принудительную посадку.
    seal78
  5. tchoni Сегодня, 10:31
    Вот если бы они 60 условных крылатых ракет уничтожили на высотах 10-20 м - это был бы класс. ... А так - перехватили цель типа высотного разведчика.
    tchoni
    1. evge-malyshev Сегодня, 10:58
      Цитата: tchoni
      Вот если бы они 60 условных крылатых ракет уничтожили на высотах 10-20 м - это был бы класс. ... А так - перехватили цель типа высотного разведчика.


      Цели всякие важны, цели (для тренировок) всякие нужны.
      PS. Кого имеют ввиду под молодыми летчиками?
      evge-malyshev
      1. evge-malyshev Сегодня, 11:24
        Цитата: evge-malyshev
        Кого имеют ввиду под молодыми летчиками?


        Если операторов, то допускаю. Если речь идет о командире, то он должен иметь налет не менее 150 - 200 часов, а их за 2 - 3 года не налетаешь.
        evge-malyshev
  6. RealTor Сегодня, 10:55
    очень приятная новость!
    RealTor
Картина дня