11:53 19 мая

Спецназ США намерен преодолеть эволюционный порог

Как сообщает интернет-газета « Известия » со ссылкой на Defense News, министерство обороны США намерено повысить у солдат болевой порог, снизить травматизм, улучшить восстановление и поднять работоспособность в сложных условиях. Для достижения этих целей Пентагону понадобится помощь от представителей частной промышленности.

Как утверждает командование, «нематериальные» способы увеличения производительности спецназовцев уже практически исчерпаны. Дальнейшему росту препятствует порог эволюции, не позволяющий перешагнуть через имеющийся максимум возможностей. В этой связи военные полагают необходимым искусственными методами преодолеть данные ограничения, в результате чего существенно увеличатся способности человека, в том числе во время работы на большой высоте или под водой, в условиях долгого отсутствия еды и воды.




Одну из проблем, которую предстоит решить на этом пути – сохранение боеспособности бойца после пребывания в экстремальных условиях. Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения. В этой связи командование спецназа рассчитывает на помощь специалистов в разработке соответствующих пищевых добавок и допинга. Уточняется, что представители Пентагона будут консультироваться с медиками относительно безопасности этих методов.


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Комментарии 54

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  1. comandos27 Сегодня, 10:04
    Суперсолдаты не нужны.
    comandos27
    1. Самаритянин Сегодня, 10:10
      командование спецназа рассчитывает на помощь специалистов в разработке соответствующих пищевых добавок и допинга.

      Раньше для этих целей кокаин и героин использовали... благо его "на полях сражений сша" завались!
      Самаритянин
      1. Александр романов Сегодня, 10:22
        Цитата: Самаритянин
        Раньше для этих целей кокаин и героин использовали..

        И что ,под деиствием героина ,можно сидеть под водои часами?
        Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения.
        Александр романов
        1. К0щей Сегодня, 10:35
          Цитата: Александр романов
          И что ,под деиствием героина ,можно сидеть под водои часами?

          сидеть пока не сдохнешь - уж точно можно, тоже польза наверное бывает wassat
          К0щей
          1. bulvas Сегодня, 10:38
            Можно подумать, что такие исследования раньше не проводили или сейчас не проводят
            И можно подумать, что только в армии США заинтересовались допингом и спецпитанием для спецназа



            bulvas
            1. Офицер запаса Сегодня, 10:43
              Можно позаимствовать опыт американских спортсменов, сестер Уильямс, например. У WADA, наверняка, все эти разработки уже имеются.
              Офицер запаса
              1. КАРЛСОН Сегодня, 10:52
                Кстати не факт, что сестры (братья) Уильямс, это не есть действующие спецназовцы под прикрытием.
                КАРЛСОН
            2. К0щей Сегодня, 10:44
              Цитата: bulvas
              Можно подумать, что такие исследования раньше не проводили или сейчас не проводят.И можно подумать, что только в армии США заинтересовались допингом и спецпитанием для спецназа

              по крайней мере про такое
              Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения
              слышу впервые) а так боевые коктейли давно не новость конечно, но из статьи понимается гораздо более длительный или вообще постоянный эффект.
              К0щей
              1. bulvas Сегодня, 10:49
                Цитата: К0щей
                по крайней мере про такое
                Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения
                слышу впервые) а так боевые коктейли давно не новость конечно, но из статьи понимается гораздо более длительный или вообще постоянный эффект.


                Это еще Беляев в Человеке-амфибии описал, имплантация жабр человеку

                bulvas
                1. К0щей Сегодня, 10:53
                  Цитата: bulvas
                  Это еще Беляев в Человеке-амфибии описал, имплантация жабр человеку

                  а что, кто-то проводил опыты на людях в этом направлении? так-то в науч. фантастике и не такое можно найти. лучше всего пока презентация у Кэмерон с его аватаром))) ну и Саруман с его орко-клонами (по мне этот даже лучше wink )
                  ЗЫ вы так серьезно писали)) заменил)
                  К0щей
                  1. bulvas Сегодня, 10:57
                    Цитата: К0щей
                    Цитата: bulvas
                    Это еще Беляев в Человеке-амфибии описал, имплантация жабр человеку
                    а что, кто-то проводил опыты на людях в этом направлении? так-то в науч. фантастике и не такое можно найти. лучше всего пока презентация у Спилберга с его аватаром))) ну и Саруман с его орко-клонами (по мне этот даже лучше ; )


                    Это была шутка laughing

                    (Спилберга надо заменить на Камерона) hi
                    bulvas
            3. Shurik70 Сегодня, 10:47
              командование спецназа рассчитывает на помощь специалистов в разработке соответствующих пищевых добавок и допинга

              А вот это явная лажа. Заявленных ТТХ можно добиться только мутациями или имплантами, а отнюдь не "пищевыми добавками"
              Для направленных мутаций сейчас недостаточно развита наука. А вот импланты - на грани возможности. На грани, но что-то сделать действительно возможно.
              Так что доброе дело делают для человечества. На ком-то надо испытывать. Вот солдат США лично мне совершенно не жалко.
              Shurik70
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:10
      Как сообщает интернет-газета « Известия » со ссылкой на Defense News, министерство обороны США намерено повысить у солдат болевой порог, снизить травматизм, улучшить восстановление и поднять работоспособность в сложных условиях.
      -это вместо тёплой одежды на Севере... yes
      андрей юрьевич
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
        Уточняется, что представители Пентагона будут консультироваться с медиками относительно безопасности этих методов.

        Эта фраза ничего , кроме ироничной ухмылки не вызывает .
        bouncyhunter
        1. barclay Сегодня, 10:28
          Под относительной безопасностью подразумевается относительное сохранение здоровья в период выполнения контракта.
          Но, после окончания контракта, когда закончатся действия инъекций и пилюль, вместо супермена останется выжатый "овощ", которому и пенсия вряд ли поможет.
          В общем, типичный подход к солдату как к расходному материалу.
          barclay
          1. DMoroz Сегодня, 10:37
            С языка сняли, "одноразовых" исполнителей акций будут создавать... Если кто поумнее, то сразу контракт разорвет... Боеспособность частей спецопераций будет стремиться к нулю... Придется набирать латиносов и др. люмпенов (м.б. даже заключенных), готовых на все ради помощи семье (ИМХО)...
            DMoroz
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
              Так с матрасов станется - всё для достижения поставленной цели . Издержки - не в счёт . yes
              bouncyhunter
            2. barclay Сегодня, 11:14
              Подобная картина уже наблюдается например в Иностранном Легионе. Им постоянно колят то, что они сами не знают.
              barclay
        2. Офицер запаса Сегодня, 10:40
          Пролезли таки сценаристы Голливуда в Пентагон.
          Офицер запаса
    3. Muvka Сегодня, 10:11
      Закончится все тем, что эти самые спецназовцы начнут умирать от рака. В первый раз чтоли...
      Muvka
    4. Machete Сегодня, 10:14
      Согласен. суперсолдаты уже не люди будут. Куда их потом девать? Уничтожать после истечения срока службы?
      Machete
      1. Самаритянин Сегодня, 10:16
        Цитата: Machete
        Согласен. суперсолдаты уже не люди будут. Куда их потом девать? Уничтожать после истечения срока службы?

        Ну так и мы не против wassat fellow
        Самаритянин
        1. Machete Сегодня, 10:18
          Ну так, подозреваю, если так будет, то и выращивать будут, как клонов. Вам станет легче, если они уничтожать несколько изделий? Не думаю. Новых вырастят. Потеря нормальных живых солдат всегда сильнее влияет на врага.
          Machete
          1. К0щей Сегодня, 10:23
            Цитата: Machete
            Ну так, подозреваю, если так будет, то и выращивать будут, как клонов.

            это вы еще лет 100 не увидите. тут несколько овечек/свинок/телят создали и то, еще лет энцать будут смотреть, что с ними и как)) а вы про клонов)) вариант с имплантами куда реалистичней laughing
            К0щей
            1. Machete Сегодня, 10:29
              Верю, но мы не знаем, какими там страшными опытами ботаники балуются.
              Machete
    5. сибиралт Сегодня, 10:33
      Да жабры им врежьте, и все дела. laughing
      сибиралт
  2. Machete Сегодня, 10:05
    Половина американских военных после Вьетнама, Ирака и прочего и так психами возвращаются. Что будет в будущем?
    Machete
    1. ваняватный Сегодня, 10:11
      психи-наркоманы
      ваняватный
    2. Копчёный Сегодня, 10:15
      Послевоенная реабилитация это отдельная тема, а в новости речь о выполнении боевой задачи. Это как антирадиационное средство в индивидуальной аптечке, что не спасает жизнь, но даст возможность несколько часов выполнять боевую задачу перед тем как свалиться в предсмертных судорогах.
      Копчёный
      1. Machete Сегодня, 10:21
        Вообще-то, солдат должен и после войны нормально существовать в обществе.
        А смогут ли эти мутанты жить в нормальном обществе?
        Вон, вчера очередной "герой войны" кучу людей подавил. Голоса у него, видите ли. Что ему в армии кололи, что у него крыша слетела?
        Machete
        1. Копчёный Сегодня, 10:28
          Это другая тема не относящаяся к новости.
          Копчёный
          1. Machete Сегодня, 10:29
            Это последствия новости.
            Machete
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:11
    спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения

    Тогда сначала нужно научиться жабры вживлять.
    повысить у солдат болевой порог, снизить травматизм, улучшить восстановление и поднять работоспособность в сложных условиях
    Наверное уже вовсю пичкают наркотиками. Поэтому они и палят во все, что шевелится.
    rotmistr60
    1. pjastolov Сегодня, 10:15
      радужные дышать будут через другое отверстие, а допинга у них и так завались, сша единственная страна, котрой разрешено импортировать листья коки hi
      pjastolov
  4. soroKING Сегодня, 10:11
    ну научите их хотя бы без памперсов воевать
    soroKING
  5. seal78 Сегодня, 10:11
    существенно увеличатся способности человека, в том числе во время работы на большой высоте или под водой, в условиях долгого отсутствия еды и воды.
    -------------------------------------------------
    --------
    А что так скромно-то ? В условиях долгого отсутствия... Пусть уже делают таких, которым вообще не требуется ни воды, ни еды.
    seal78
    1. Machete Сегодня, 10:13
      Суперамеры будут в космос открытый в трусах выходить покурить.
      Machete
  6. twincam Сегодня, 10:13
    Направить американских зольдатен на курсы молодого бойца в ВС РФ.
    twincam
  7. Шуманит Сегодня, 10:13
    А всего то надо не тупить, да строить из себя пупков земли и приезжать на празднование Дня Победы в СССР/России,беседовать с ветеранами,особенно с партизанами и разведчиками,они бы им и подсказали как не умереть без еды,когда доставить нет возможности, под водой,когда вокруг оккупанты с огнеметами... Это вам не с открытием второго фронта тянуть, да лендлизом за золотишко баловаться! Убогие! И все к тому,что будут хавать спецназики матрасные то, что Wada запрещает...
    Шуманит
  8. Helicopter122 Сегодня, 10:14
    Нужно обращаться к специалистам из 404. Они большие специалисты по киборгами.
    Helicopter122
  9. Шуманит Сегодня, 10:15
    Цитата: Machete
    Половина американских военных после Вьетнама, Ирака и прочего и так психами возвращаются. Что будет в будущем?

    В будущем? Я секретную карту Генштаба видел... Америки на ней нет!
    Шуманит
  10. Стройбат запаса Сегодня, 10:16
    Пусть разработают систему безотходного пищеварения))) Чтоб на памперсах сэкономить.
    Стройбат запаса
    1. Вадим237 Сегодня, 10:25
      Это достижимо, скоро они из солдат сделают жуков навозников.
      Вадим237
  11. Постороннний Сегодня, 10:19
    Штаты давно и продуктивно накачивают своих солдат всяческой химией. Всем известный факт. Проблема у них возникает с последствиями применения химии. После окончания действия любого стимулятора возникает "откат". Резко падает боеспособность, затормаживаются мыслительные процессы, и всякие другие неприятные последствия. Сейчас пытаются найти возможность существенно продлить действие стимулирующих препаратов. Думаю, что о последствиях для подопытных организмов ни кто думать не будет. Если после службы перемрет половина "ветеранов" - генералам только плюс. Не нужно давать гражданство всяким левым пассажирам, и меньше денег придётся тратить на военные пенсии и пособия инвалидам.
    Постороннний
    1. Копчёный Сегодня, 10:38
      Та же спортивная химия не стоит на месте, а развивается, не думаю, что возникнут какие то серьёзные проблемы с последствиями.
      Копчёный
      1. Постороннний Сегодня, 10:53
        После приёма любой химии возникают последствия. Это - медицинская аксиома. То, что о этих последствиях умалчивают - не значит, что таких последствий нет. Не даром спортивная медицина - практически отдельный вид медицины, как, к примеру - водолазная. Слишком много в большом спорте всяких разных препаратов, последствия воздействия которых надо гасить. Не будь химии в спорте - достаточно было бы обычного травматолога и массажиста.
        Постороннний
  12. dauria Сегодня, 11:08
    Ерунда всё это. В биологию лезть не стоит - все механизмы даже экстренного использования ресурсов организма уже есть и выработаны миллионами лет эволюции. Когда надо, человек и на двух перебитых ногах бежит, сам видел.
    Все преимущества в работе , выживании или бою человек получал, когда начал использовать дополнительные источники энергии - бензопила, электродрель, порох, даже простой костёр. Как там у самих американцев "кольт уравнял всех ?" Изобрести железку проще, чем переделывать готовую биологическую конструкцию. Тем более сбалансированную, из которой выжать что-то в ущерб другому нельзя.
    Медицинские препараты нужны, не отрицаю- типа индивидуальной аптечки. Эволюция не предусмотрела зарин, иприт и выживание при пулевом ранении в брюхо.

    Те же фронтовые "сто грамм" приводили только к росту потерь, никак не влияя на боеспособность. По-моему это тупиковый путь. Технические причиндалы , или даже роботы - вот будущее.
    dauria
    1. voyaka uh Сегодня, 11:41
      ." В биологию лезть не стоит -"////

      В биологию уже влезают вовсю: для помощи инвалидам.
      Революционный прорыв был уже лет 15 назад, когда успешно соединили электрические провода с нервными окончаниями.
      Встраивают чипы в затылок напрямую через радио-связь соединяющие мозг с конечностями ( при парализованном позвоночнике). И тому подобное. Искусственные руки отлично работают от сигналов мозга. Вся техника уже есть. Только пока ее не применяют для армии.
      voyaka uh
  13. Wedmak Сегодня, 11:22
    Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения.

    Не рановато ли начали Астартес создавать? Впрочем, денег на этот счет пилить можно - вагонами.
    Wedmak
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 11:40
      Цитата: Wedmak
      Не рановато ли начали Астартес создавать? Впрочем, денег на этот счет пилить можно - вагонами.

      Warhammer40K рулит? wink
      IGOR GORDEEV
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 11:38
    Вы своих вояк хотя бы научите хотя бы обходится без гамбургеров, колы и туалетной бумаги... А там, глядишь, и суперспособности развивать можно.
    КОТ БАЮН
  15. Маз Сегодня, 11:42
    Йоги хорошо в этом разбираются
    Маз
  16. Altona Сегодня, 11:47
    Цитата: Александр романов
    И что ,под деиствием героина ,можно сидеть под водои часами?

    ---------------------------
    А что может заменить наркотики в условиях войны? Пусть не героин, пусть другие препараты. Молодежь же потребляет в клубах всякого рода амфетамины, "кислоту", "колеса", всякого рода энергетики, чтобы дрыгаться часами под музыку. Кстати, не удивлюсь, если этому способствуют спецслужбы, изучая таким образом действие и побочный эффект такого рода препаратов. А солдат-это же расходный материал войны.Какая разница, чем его накачают, перед тем как отправить в атаку или на опасное задание?
    Altona
  17. tsvetkov1274 Сегодня, 11:47
    как сирена уильямс все будут..с синдромом внимания с детства belay
    tsvetkov1274
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