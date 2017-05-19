Спецназ США намерен преодолеть эволюционный порог
Как сообщает интернет-газета « Известия » со ссылкой на Defense News, министерство обороны США намерено повысить у солдат болевой порог, снизить травматизм, улучшить восстановление и поднять работоспособность в сложных условиях. Для достижения этих целей Пентагону понадобится помощь от представителей частной промышленности.
Как утверждает командование, «нематериальные» способы увеличения производительности спецназовцев уже практически исчерпаны. Дальнейшему росту препятствует порог эволюции, не позволяющий перешагнуть через имеющийся максимум возможностей. В этой связи военные полагают необходимым искусственными методами преодолеть данные ограничения, в результате чего существенно увеличатся способности человека, в том числе во время работы на большой высоте или под водой, в условиях долгого отсутствия еды и воды.
Одну из проблем, которую предстоит решить на этом пути – сохранение боеспособности бойца после пребывания в экстремальных условиях. Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения. В этой связи командование спецназа рассчитывает на помощь специалистов в разработке соответствующих пищевых добавок и допинга. Уточняется, что представители Пентагона будут консультироваться с медиками относительно безопасности этих методов.
Как утверждает командование, «нематериальные» способы увеличения производительности спецназовцев уже практически исчерпаны. Дальнейшему росту препятствует порог эволюции, не позволяющий перешагнуть через имеющийся максимум возможностей. В этой связи военные полагают необходимым искусственными методами преодолеть данные ограничения, в результате чего существенно увеличатся способности человека, в том числе во время работы на большой высоте или под водой, в условиях долгого отсутствия еды и воды.
Одну из проблем, которую предстоит решить на этом пути – сохранение боеспособности бойца после пребывания в экстремальных условиях. Он должен, к примеру, быть в состоянии выполнить боевую задачу спустя несколько часов нахождения под водой без систем жизнеобеспечения. В этой связи командование спецназа рассчитывает на помощь специалистов в разработке соответствующих пищевых добавок и допинга. Уточняется, что представители Пентагона будут консультироваться с медиками относительно безопасности этих методов.
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