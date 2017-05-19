Новейший беспилотник "Альтаир" впервые засняли вблизи

В опубликованном видеоролике о посещении 16 мая 2017 года Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, «засветился» заснятый на заводском аэродроме второй опытный образец БПЛА тяжелого класса «Альтаир» (бортовой номер «02»).