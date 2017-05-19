11:53 19 мая

Новейший беспилотник "Альтаир" впервые засняли вблизи

В опубликованном видеоролике о посещении 16 мая 2017 года Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, «засветился» заснятый на заводском аэродроме второй опытный образец БПЛА тяжелого класса «Альтаир» (бортовой номер «02»).




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Комментарии 2

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  1. К0щей Сегодня, 10:27
    ударные нужны, ударные. по кол-ву авиации мы никогда США не догоним, ибо ппц как дорого, хоть бы по беспилотникам-то не отстать...
    К0щей
  2. igorek1234 Сегодня, 10:39
    А на видео на переднем плане телевизор Самсунг, начиненный "жучкАми" bully
    igorek1234
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