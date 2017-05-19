Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения
Дамаск ожидает, что курды передадут город Ракка властям после его освобождения от террористов, сообщают Известия со ссылкой на сирийский парламент.
Он отметил, что из всех оппозиционных объединений, действующих на территории Сирии, власти страны воспринимают СДС как «наиболее конструктивное».
Издание напоминает, что СДС объявили о начале операции по освобождению Ракки в ноябре 2016 года. Она получила название «Гнев Евфрата». С тех пор курдам удалось отрезать «столицу» ИГ (группировка запрещена в РФ) от внешнего мира.
Президент США Дональд Трамп одобрил поставки американского оружия СДС как раз для облегчения действий по освобождению Ракки. «Хотя в Вашингтоне на официальном уровне всегда выражают приверженность единству Сирии, материальная и политическая поддержка, которую американцы оказывают курдам, несмотря на их стремление создать федеративный регион, свидетельствует об обратном», – говорится в статье.
По словам эксперта Ассоциации военных политологов Олега Глазунова, «США постепенно превращают курдов в силу, с которой придется считаться всем странам региона, в том числе и Сирии».
Случаи, когда Сирийские демократические силы (СДС) освобождали те или иные районы, а затем передавали их под контроль властей в Дамаске, уже неоднократно имели место. Таким образом, когда они освободят Ракку, город, скорее всего, передадут под контроль властей и армии страны,сказал газете депутат от Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.
Он отметил, что из всех оппозиционных объединений, действующих на территории Сирии, власти страны воспринимают СДС как «наиболее конструктивное».
Издание напоминает, что СДС объявили о начале операции по освобождению Ракки в ноябре 2016 года. Она получила название «Гнев Евфрата». С тех пор курдам удалось отрезать «столицу» ИГ (группировка запрещена в РФ) от внешнего мира.
Президент США Дональд Трамп одобрил поставки американского оружия СДС как раз для облегчения действий по освобождению Ракки. «Хотя в Вашингтоне на официальном уровне всегда выражают приверженность единству Сирии, материальная и политическая поддержка, которую американцы оказывают курдам, несмотря на их стремление создать федеративный регион, свидетельствует об обратном», – говорится в статье.
По словам эксперта Ассоциации военных политологов Олега Глазунова, «США постепенно превращают курдов в силу, с которой придется считаться всем странам региона, в том числе и Сирии».
Для Вашингтона это инструмент для претворения своей политики на Ближнем Востоке. В Сирии американцы фактически установят свой контроль над частью территории страны. А Дамаск через смягчение риторики стремится найти свой подход к курдам, возможно, пытаясь инициировать с ними консультации по будущему устройству Сирии,сказал Глазунов.
Использованы фотографии: REUTERS/Rodi Said
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