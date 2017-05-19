11:47 19 мая

Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения

Дамаск ожидает, что курды передадут город Ракка властям после его освобождения от террористов, сообщают Известия со ссылкой на сирийский парламент.

Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения


Случаи, когда Сирийские демократические силы (СДС) освобождали те или иные районы, а затем передавали их под контроль властей в Дамаске, уже неоднократно имели место. Таким образом, когда они освободят Ракку, город, скорее всего, передадут под контроль властей и армии страны,
сказал газете депутат от Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.


Он отметил, что из всех оппозиционных объединений, действующих на территории Сирии, власти страны воспринимают СДС как «наиболее конструктивное».

Издание напоминает, что СДС объявили о начале операции по освобождению Ракки в ноябре 2016 года. Она получила название «Гнев Евфрата». С тех пор курдам удалось отрезать «столицу» ИГ (группировка запрещена в РФ) от внешнего мира.

Президент США Дональд Трамп одобрил поставки американского оружия СДС как раз для облегчения действий по освобождению Ракки. «Хотя в Вашингтоне на официальном уровне всегда выражают приверженность единству Сирии, материальная и политическая поддержка, которую американцы оказывают курдам, несмотря на их стремление создать федеративный регион, свидетельствует об обратном», – говорится в статье.

По словам эксперта Ассоциации военных политологов Олега Глазунова, «США постепенно превращают курдов в силу, с которой придется считаться всем странам региона, в том числе и Сирии».

Для Вашингтона это инструмент для претворения своей политики на Ближнем Востоке. В Сирии американцы фактически установят свой контроль над частью территории страны. А Дамаск через смягчение риторики стремится найти свой подход к курдам, возможно, пытаясь инициировать с ними консультации по будущему устройству Сирии,
сказал Глазунов.

Использованы фотографии: REUTERS/Rodi Said
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Комментарии 21

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  1. Самаритянин Сегодня, 10:19
    Ну дай Бог и Аллах... очень не хочется видеть противостояния САР ещё и с СДС...
    Но вот это очень смущает:
    Президент США Дональд Трамп одобрил поставки американского оружия СДС как раз для облегчения действий по освобождению Ракки.
    Самаритянин
    1. сибиралт Сегодня, 10:23
      Вычистить Бабаев, создать временную военную администрацию совместно с курдами, а там принимать новую конституцию с федеративным устройством. По другому, война никогда не закончится.
      сибиралт
      1. Самаритянин Сегодня, 10:25
        Цитата: сибиралт
        Вычистить Бабаев, создать временную военную администрацию совместно с курдами, а там принимать новую конституцию с федеративным устройством. По другому, война никогда не закончится.

        Не хочется "искрить юмором", но осталось дело за малым
        Вычистить Бабаев
        ...
        Самаритянин
        1. Самаритянин Сегодня, 10:27
          Тут легче Трампу подбросить пару "твитов", глядишь под суету в сша и "бабаи" "заморозятся" ...
          Самаритянин
          1. krot Сегодня, 11:01
            Даже если курды и договорились бы с Асадом, матрасы полюбому свой нос сунут и не дадут мирно договариваться! Им выгодно получить еще одну вооруженную конфронтацию между курдами и Дамаском, т.к. ИГИЛ на исходе..
            krot
        2. Кот Всапогах Сегодня, 10:34
          вычистить "бабаев" ,как раз таки самое легкое, по сравнению с тем , что потом предстоит сделать!! hi
          Кот Всапогах
          1. Самаритянин Сегодня, 10:58
            Цитата: Кот Всапогах
            вычистить "бабаев" ,как раз таки самое легкое, по сравнению с тем , что потом предстоит сделать!! hi

            Да что Вы!? уже 6-ть лет этим "простым" делом занимаются... странная закономерность, когда в сша были выборы им было не до Сирии и сразу САР продвинулись и освободили несколько городов...
            Самаритянин
        3. xetai9977 Сегодня, 10:40
          ничего Асадушке не передадут! Вплоть до нового расклада сил. А потом придёт ещё более сильный и возмёт себе. Или после Асадушки, дни которого сочтены по большому счёту, придёт компромиссная фигура, которому будет дан карт- бланш для собирания земель. Но и в этом случае прольется немало крови.
          xetai9977
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:24
      Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения

      А курды надеются , что Дамаск предоставит им автономию . Баш на баш ?
      bouncyhunter
      1. Кот Всапогах Сегодня, 10:36
        Дамаску ничего другого не остаётся, ещё одну войну Сирии не пережить!! drinks
        Кот Всапогах
        1. cniza Сегодня, 11:21
          Цитата: bouncyhunter
          Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения

          А курды надеются , что Дамаск предоставит им автономию . Баш на баш ?


          И это будет логично и правильно , курды заслужили.
          cniza
    3. g1v2 Сегодня, 10:32
      Противостояние обязательно будет. Просто пока и у правительства и у курдов есть общие враги . Когда кол-во этих врагов сократится - начнутся трения . Поэтому к этому моменту надо заранее готовиться. К счастью есть отличный жупел в виде турок. Для них существование в Сирии независимого Курдистана - угроза того, что война с курдами в самой Турции станет вечной. request
      g1v2
    4. К0щей Сегодня, 10:39
      Дамаск ожидает, что курды передадут город Ракка властям после его освобождения от террористов

      Цитата: Самаритянин
      очень не хочется видеть противостояния САР ещё и с СДС

      к сожалению, мне кажется тут на 100% подойдет "хотеть не вредно" и "догонят и еще дадут"
      1. курдам нужна автономия, Дамаску - нет.
      2. курдов поддерживает США - хбз, что курды теперь им должны за поддержку.
      3. Сирия в целом виде США и ее соседям (ну кроме Ирана) не нужна.
      К0щей
      1. zivXP Сегодня, 10:57
        Да все уже решено. Сейчас идет подготовка к будущей передаче. Правда есть еще "маленькое" НО, нужно курдам взять Ракку.
        zivXP
  2. pjastolov Сегодня, 10:20
    Для Вашингтона это инструмент для претворения своей политики на Ближнем Востоке. В Сирии американцы фактически установят свой контроль над частью территории страны
    алькаида с игил не прокатила - теперь будут курды bully
    pjastolov
    1. Постороннний Сегодня, 10:33
      Аль-каида выполнила все поставленные перед ней задачи.
      ИГ будет существовать ещё очень долго и вполне возможно, что в результате передела у них появится и свое реальное государство. Не забывайте, что костяк ИГ сформирован из иракцев, в основном - армейцев Хуссейна.
      Курды - совсем другой коленкор. Они, подобно афганским моджахедам, воюют против тех, кто пришел на их землю. Управлять ими так же как ИГ у американцев не получится. Здесь не деньги решают, а национальное самосознание. В поход на Ракку сподвигнуть Курдов стоило не малого труда штатовцам. Только обещание помочь курдам создать отдельный Курдистан заставляет тех воевать не на своих землях. И если курдам станет ясно, что их обманывают - мало не покажется. А ссорится с Сирией Курды не хотят и вряд-ли будут. Другое дело - американцы. Как только курды захватят Ракку - американцы введут туда "международный" контингент и не отдадут Ракку Асаду ни за какие коврижки.
      Постороннний
  3. Ferdinant Сегодня, 10:24
    В этом регионе с ветхозаветных времен и ранее все неслава богу,может ну их подальше?
    Ferdinant
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:28
    власти страны воспринимают СДС как «наиболее конструктивное»

    В Сирии так быстро меняется обстановка, что сегодняшние "наиболее конструктивные" завтра по совету Сша могут стать непримеримыми.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:41
      Цитата: rotmistr60
      сегодняшние "наиболее конструктивные" завтра по совету Сша могут стать непримеримыми.

      Именно . Смена флага больших усилий не требует . Тем более , если он уже лежит в запаснике .
      bouncyhunter
  5. svp67 Сегодня, 10:35
    Дамаск ожидает, что курды передадут город Ракка властям после его освобождения от террористов, сообщают Известия со ссылкой на сирийский парламент.
    Ага, "антигубораскатин" американского разлива курды в Дамаск пришлют, если последний не изменит своей позиции, на счет автономности...
    svp67
  6. Қарабас Сегодня, 10:48
    Мда, ничто не ново под луною... Разделяй и властвуй
    Қарабас
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