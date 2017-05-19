Дамаск надеется, что курды передадут ему Ракку после освобождения

Случаи, когда Сирийские демократические силы (СДС) освобождали те или иные районы, а затем передавали их под контроль властей в Дамаске, уже неоднократно имели место. Таким образом, когда они освободят Ракку, город, скорее всего, передадут под контроль властей и армии страны,

Для Вашингтона это инструмент для претворения своей политики на Ближнем Востоке. В Сирии американцы фактически установят свой контроль над частью территории страны. А Дамаск через смягчение риторики стремится найти свой подход к курдам, возможно, пытаясь инициировать с ними консультации по будущему устройству Сирии,