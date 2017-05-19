Видео облета российскими Су-24 фрегата НАТО Сегодня, 10:34 Офицеры ВМС Нидерландов выложили в интернет видео, на котором российские фронтовые бомбардировщики Су-24 совершают облет в нейтральных водах Балтики голландского фрегата Evertsen. 0 Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 5) – бомбардировщики СБ-2 и ДБ-3 Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 3) – пикирующие бомбардировщики Пе-2 и Ту-2 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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