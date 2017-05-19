11:45 19 мая

Видео облета российскими Су-24 фрегата НАТО

Офицеры ВМС Нидерландов выложили в интернет видео, на котором российские фронтовые бомбардировщики Су-24 совершают облет в нейтральных водах Балтики голландского фрегата Evertsen.




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Комментарии 1

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  1. К0щей Сегодня, 10:50
    напоминает "он нас посчитал... ааа!!!" laughing
    К0щей
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