Мощь и красоту Балтийского флота собрали воедино Сегодня, 10:36 К 314-летию старейшего военного флота России Министерство обороны России опубликовало видеоклип с самыми эффектными моментами боевой подготовки моряков-балтийцев. 1 Операция "Лов осётра". К 70-летию падения Севастополя По следам мономахова войска… К 899-летию вступления на Великокняжеский престол Владимира Мономаха Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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