11:52 19 мая

Мощь и красоту Балтийского флота собрали воедино

К 314-летию старейшего военного флота России Министерство обороны России опубликовало видеоклип с самыми эффектными моментами боевой подготовки моряков-балтийцев.




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