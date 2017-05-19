11:52 19 мая

Новая ГПВ в срезе сил общего назначения: Т-90, Т-14, Б-10, К-16

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », 18 мая под руководством Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития вооруженных сил, в том числе сухопутных и воздушно-десантных войск, в рамках новой госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы.

Как указывалось , приоритет будет отдан развитию ВКС, ВМФ и РВСН в ключе ядерной триады. При этом на силы общего назначения предполагается направить до четверти всех предусмотренных ГПВ средств (её общий объем составит 17 трлн. руб.). Основные статьи расходов будут следующими: закупка войсковых систем ПВО (в том числе в рамках ОКР "Стандарт" ), танков Т-90 [по всей видимости, в модификации Т-90М «Прорыв-3» - ВО] и Т-14 "Армата" (первая партия из 32 машин сейчас проходит госиспытания), БМП Б-10 "Курганец-25" и БТР К-16 "Бумеранг". Будет сделан акцент на адаптации вооружений (в том числе ЗРС С-300В4 и ЗРК «Тор-М2») для арктических территорий.




В расходы ГПВ 2011-2020 было заложено 19 трлн. руб. Из них максимальные затраты приходились на закупку авиационной техники – около 4,5 трлн руб., перевооружение флота потребовало 4,7 трлн руб., закупки средств воздушно-космической обороны – 3,4 трлн руб. Остальные средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (порядка 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При таком раскладе на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось только 2,6 трлн руб. Предполагали, что этого будет достаточно для приобретения БТР-82А, БМП-3 и БМД-4М, ОТРК "Искандер", танков Т-90С (и модернизации танков семейства Т-72), бронеавтомобилей Iveco LMV-65, "Тигр" и "Волк", а также стрелкового оружия и средств связи.

Как утверждает издание, в 2015 году в балансе расходов произошли сдвиги: часть средств была перераспределена в пользу сил общего назначения, что было обусловлено ситуацией на юго-востоке Украины. Указывается, что дополнительные затраты были обусловлены необходимостью укрепления границы, в связи с чем пришлось передислоцировать соединения постоянной готовности. Тогда пришло понимание, что сухопутным войскам и ВДВ требуется уделять большее внимание.

Со слов Президента, к концу текущего года доля современных вооружений в сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ — 58%.

Важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новое качество.


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Комментарии 24

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:46
    Т-14 "Армата" (первая партия из 32 машин сейчас проходит госиспытания - тут мне кто то тыкал, что их уже больше сотни у них на полигоне ездит! Вспомнить не могу кто... А так все рационально, есть что пилить...
    Вождь краснокожих
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:49
      кто то тыкал, но по моему писали что можно выпуск наладить по сотне в месяц? wink
      Кот Всапогах
      1. bulvas Сегодня, 11:22
        Цитата: Вадим237
        Ну теперь будут мусолить эту программу перевооружения, до бесконечности.



        Еще раз: новая ГПВ - это сигнал Европе, что Россия не собирается нападать, только обороняться и отвечать в случае нападения

        bulvas
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
          Вася , привет ! hi
          Цитата: bulvas
          Еще раз: новая ГПВ - это сигнал Европе, что Россия не собирается нападать, только обороняться и отвечать в случае нападения

          Так ведь Европа хорошо научилась под матрасную дудку переворачивать всё с ног на голову .
          bouncyhunter
          1. bulvas Сегодня, 11:31
            Паша, hi (приветствую)!

            Цитата: bouncyhunter
            Так ведь Европа хорошо научилась под матрасную дудку переворачивать всё с ног на голову .


            Пока им выгодно - да, если не выгодно - тоже могут.

            Но, как говорится - "вода камень точит", жизнь прижмет, речь-то о деньгах, причем своих.
            Какой им смысл тратить деньги на вооружения, если
            1 - угрозы с Востока нет
            2 - сколько не покупай у американцев F-35, не спасет

            Нам с ними все-равно жить, континент-то один, надо как-то вразумлять ...

            bulvas
            1. cniza Сегодня, 11:36
              Цитата: bouncyhunter
              Так ведь Европа хорошо научилась под матрасную дудку переворачивать всё с ног на голову .


              Европа оккупирована США и никуда не рыпнится.
              cniza
              1. bulvas Сегодня, 11:44
                Цитата: bouncyhunter
                Я делаю ставку на рост недовольства не только населения , но и бизнес-кругов Европы политикой США .


                Вспомнился один эпизод из юности:

                Некий спортсмен - чемпион Европы по дзюдо в ресторане поспорил с авторитетом
                Авторитет старше его лет на 15, кроме того "зубы зона съела"
                Вышли "поговорить"

                Спортсмен ему:
                - мне плевать, что ты авторитет, кости переломаю
                Авторитет усмехнулся, достал пистолет, взвел:
                - начинай

                Какая разница, сколько у НАТО будет кораблей, самолетов и беспилотников, танков, скоростных вертолетов и спецназа?

                Одна прорвавшаяся боеголовка все это спишет

                bulvas
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:44
              Цитата: bulvas
              Нам с ними все-равно жить, континент-то один, надо как-то вразумлять ...

              Я делаю ставку на рост недовольства не только населения , но и бизнес-кругов Европы политикой США .
              bouncyhunter
        2. R.U.R. Сегодня, 11:52
          Ерунда , Путин говорил много раз, что Россия нападет первой, если заметит что-то подозрительное
          R.U.R.
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:26
      Цитата: Вождь краснокожих
      тут мне кто то тыкал, что их уже больше сотни у них на полигоне езди

      ещё сожгли столько же на Донбассе... yes
      андрей юрьевич
  2. Вадим237 Сегодня, 10:48
    Ну теперь будут мусолить эту программу перевооружения, до бесконечности.
    Вадим237
    1. barclay Сегодня, 11:43
      Цитата: Вадим237
      Ну теперь будут мусолить эту программу перевооружения, до бесконечности.

      Нет, не мусолить.
      Нужно понимать, что эта программа сама по себе предусматривает возможности её корректировки. Жизнь и международная политическая обстановка всегда заставляют вносить коррективы. Для этого и существует государственное руководство.
      barclay
  3. А1845 Сегодня, 10:56
    Из них максимальные затраты приходились на закупку авиационной техники – около 4,5 трлн руб., перевооружение флота потребовало 4,7 трлн руб.,

    у них даже с арифметикой туго laughing
    А1845
    1. svp67 Сегодня, 11:00
      Цитата: А1845
      у них даже с арифметикой туго

      Нет, там как раз все в норме. Это же планировалось, а так как корабеллы из года в год срывают выполнение гособоронзаказа, то их сумму сократили...
      svp67
  4. Холуай Сегодня, 11:30
    1.Сухопутные войска важней ВДВ
    2.Надо покупать только Т-90, а от Т-72 вообще отказаться
    3. Отдать предпочтение бронеавтомобилям Iveco LMV-65. Тигры корыто
    Холуай
    1. keeper03 Сегодня, 11:35
      Когда тебя Iveco подведёт в ответственный момент, вот тогда вспомнишь о корыте ! hi
      keeper03
      1. Холуай Сегодня, 11:37
        Это корыто не проходило испытаний...А Iveco в Сирии лучше себя зарекомендовало походу Коль ВДВ его и выбрало
        Холуай
        1. Muvka Сегодня, 11:40
          Цитата: Холуай
          Это корыто не проходило испытаний...А Iveco в Сирии лучше себя зарекомендовало походу Коль ВДВ его и выбрало

          Можно получить ссылочку на инфу о положительном опыте Рыси в Сирии. Я как-то пропустил. Интересно.
          Muvka
          1. Холуай Сегодня, 11:44
            Такой ссылочки нет как и не было сравнительных испытаний Iveco с Тигром,которые Шойгу обещал но не сделал! .Здесь была инфа что в ВДВ начали поступать Iveco. Значит Командование ВДВ отдало им предпочтение.
            Холуай
        2. Басарев Сегодня, 11:43
          Цитата: Холуай
          2.Надо покупать только Т-90, а от Т-72 вообще отказаться

          Так Т-90 - лишь слегка подшаманенные Т-72. Я бы закупал лишь Т-14. Все прежние танки - в мартен.
          Басарев
          1. Холуай Сегодня, 11:48
            Ну там есть различия в суть которых я не хотел вдаваться, уж больно долго.Сам видел Как Т-90 выдерживает попадание ТОУ, вот Т-72 видел только горящие как факел...

            В целом с вашей точкой зрения согласен,но на Армату видно денег нет, там на Западе Наши целые Ударные Армии уже начали формировать...
            Холуай
    2. egor1712 Сегодня, 11:51
      ты как объяснишь, все становится понятно. одним словом ЭКСПЕРТ. laughing
      egor1712
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:33
    Очень хорошо. Осталось надеяться, что новую госпрограмму вооружений выполнят лучше Майских указов.
    Молодой_Коммунист
    1. антивирус Сегодня, 11:49
      однажды петух трижды прокричал и трижды человек отрекся, а один раз клюнул бы7 что было?
      пока гром не грянет и жареный петух не ... Кремль не перекрестится
      антивирус
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