Новая ГПВ в срезе сил общего назначения: Т-90, Т-14, Б-10, К-16
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », 18 мая под руководством Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития вооруженных сил, в том числе сухопутных и воздушно-десантных войск, в рамках новой госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы.
Как указывалось , приоритет будет отдан развитию ВКС, ВМФ и РВСН в ключе ядерной триады. При этом на силы общего назначения предполагается направить до четверти всех предусмотренных ГПВ средств (её общий объем составит 17 трлн. руб.). Основные статьи расходов будут следующими: закупка войсковых систем ПВО (в том числе в рамках ОКР "Стандарт" ), танков Т-90 [по всей видимости, в модификации Т-90М «Прорыв-3» - ВО] и Т-14 "Армата" (первая партия из 32 машин сейчас проходит госиспытания), БМП Б-10 "Курганец-25" и БТР К-16 "Бумеранг". Будет сделан акцент на адаптации вооружений (в том числе ЗРС С-300В4 и ЗРК «Тор-М2») для арктических территорий.
В расходы ГПВ 2011-2020 было заложено 19 трлн. руб. Из них максимальные затраты приходились на закупку авиационной техники – около 4,5 трлн руб., перевооружение флота потребовало 4,7 трлн руб., закупки средств воздушно-космической обороны – 3,4 трлн руб. Остальные средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (порядка 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При таком раскладе на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось только 2,6 трлн руб. Предполагали, что этого будет достаточно для приобретения БТР-82А, БМП-3 и БМД-4М, ОТРК "Искандер", танков Т-90С (и модернизации танков семейства Т-72), бронеавтомобилей Iveco LMV-65, "Тигр" и "Волк", а также стрелкового оружия и средств связи.
Как утверждает издание, в 2015 году в балансе расходов произошли сдвиги: часть средств была перераспределена в пользу сил общего назначения, что было обусловлено ситуацией на юго-востоке Украины. Указывается, что дополнительные затраты были обусловлены необходимостью укрепления границы, в связи с чем пришлось передислоцировать соединения постоянной готовности. Тогда пришло понимание, что сухопутным войскам и ВДВ требуется уделять большее внимание.
Со слов Президента, к концу текущего года доля современных вооружений в сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ — 58%.
Как указывалось , приоритет будет отдан развитию ВКС, ВМФ и РВСН в ключе ядерной триады. При этом на силы общего назначения предполагается направить до четверти всех предусмотренных ГПВ средств (её общий объем составит 17 трлн. руб.). Основные статьи расходов будут следующими: закупка войсковых систем ПВО (в том числе в рамках ОКР "Стандарт" ), танков Т-90 [по всей видимости, в модификации Т-90М «Прорыв-3» - ВО] и Т-14 "Армата" (первая партия из 32 машин сейчас проходит госиспытания), БМП Б-10 "Курганец-25" и БТР К-16 "Бумеранг". Будет сделан акцент на адаптации вооружений (в том числе ЗРС С-300В4 и ЗРК «Тор-М2») для арктических территорий.
В расходы ГПВ 2011-2020 было заложено 19 трлн. руб. Из них максимальные затраты приходились на закупку авиационной техники – около 4,5 трлн руб., перевооружение флота потребовало 4,7 трлн руб., закупки средств воздушно-космической обороны – 3,4 трлн руб. Остальные средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (порядка 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При таком раскладе на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось только 2,6 трлн руб. Предполагали, что этого будет достаточно для приобретения БТР-82А, БМП-3 и БМД-4М, ОТРК "Искандер", танков Т-90С (и модернизации танков семейства Т-72), бронеавтомобилей Iveco LMV-65, "Тигр" и "Волк", а также стрелкового оружия и средств связи.
Как утверждает издание, в 2015 году в балансе расходов произошли сдвиги: часть средств была перераспределена в пользу сил общего назначения, что было обусловлено ситуацией на юго-востоке Украины. Указывается, что дополнительные затраты были обусловлены необходимостью укрепления границы, в связи с чем пришлось передислоцировать соединения постоянной готовности. Тогда пришло понимание, что сухопутным войскам и ВДВ требуется уделять большее внимание.
Со слов Президента, к концу текущего года доля современных вооружений в сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ — 58%.
Важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новое качество.
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