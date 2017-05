Итоги недели. «Пить надо меньше, меньше надо пить...»

Такая хрущоба нужна самому...

Вот бы у нас такую реновацию замутили. Может, и дождёмся лет через ...дцать. Остается только молча завидовать москвичам.

И до других регионов дойдёт. У меня друг москвич, так вот он всегда "выл", в какой хрущевской разрухе он живет: и проводка старая, трубы прогнили, в стены гвоздь не забьешь и т.д. Но как только началась реновация, заорал так, что уши закладывает. «Не хочу переезжать из милой сердцу хрущевки. Она 50 лет простояла, и еще столько же простоит. Тут проблема в головах, а не в клозетах.

Не простоит, к сожалению... у всего есть свой срок службы... в том числе и у домов.... у панелек первых серий он как раз 50-т лет и составляет, у панелек следующих серий срок службы увеличен на 10-20-ть лет, так что тоже есть предел.... современный монолит+кирпич при соблюдении технологии строительства и грамотной эксплуатации 100 лет.... так что, не касаясь прав собственности и желания переезда, с этими домами что-то надо делать уже в ближайшее время...

Где дерьмо, там и мухи. Я о записных оппозиционерах. А так, страна Московия живёт своей жизнью. За МКАДом для них жизни нет.

О русском спецназе и разбитой западной монополии

Объясните мне, пожалуйста, как влияют джунгли или пустыня на боевой дух? Наши офицеры ПВО рассказывали, что вьетнамцы их собой закрывали при опасности, а тут тупо бросили 16 человек. И не надо втирать про несогласованность. Мы в очередной раз увидели, какие арабы воины.

С другой стороны так-то тоже арабы. Бармалеи бездарно положили батальон. Местные особенности. Арабу свойственнен натиск, но не свойственна стойкость. Любая арабская война напоминает набег.

ССО - это лучшие профессионалы в стране. Геройство - практически всегда результат чьей-то ошибки. Подвиг же - работа для профи. Их задача выполнить работу без потерь и уехать домой. Гибнуть должен противник, а не наши. Поэтому никакого героизма быть не должно. В данном случае результат показывает, что комгруппы адекватно оценил ситуацию и свои силы и отлично выполнил работу. ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Т-64 как место для рекламы

вообще-то НАТО только-только отошло от встреч с ранними версиями Т-72 в Ираке и перевооружилось. Помнится, там танкисты прямо говорили, что встреча лоб в лоб с Т-72 - почти гарантированная могила и единственный шанс - поймать его на дистанции 4+ км, где он не так уверенно видит, попадает и пробивает. А если вывести Т-90 или Т-72Б3, это может не хило деморализовать, да и китайский тип 99 заставляет нервничать.

Стрельбу по мишеням не засчитали из-за загоревшейся травы - "мишень сгорела".

Вызов артиллерийской поддержки не засчитали - как-то забыли предупредить танкистов, что их радиостанция не совместима со стандартом НАТО, а коды запроса надо было выполнить по натовским стандартам. То есть, ребят целенаправленно сливали, чтобы был триумф НАТОвской техники. И даже в этих условиях они заняли НЕ последнее место.

При честной игре - могли бы оказаться на первом. Тогда бы у них нашли мельдоний в моче.

Да какой бы там ни был режим сейчас в Киеве - за танкистов рад, и горжусь советским прошлым.

Цитата: Горный стрелок

«Жаль, что наших не приглашают».

Дык украинцы - это те же наши, только подвергнутые массированной атаке СМИ, а по сути те же мы, то есть русские.

Выводы можно сделать такие: хорошая и современная техника.

Вывод один, о чем и сказано в статье, проверка действий техники и экипажа (русских - малороссов) в бою, так на перспективу.

P.S.

Давно хотел сказать про украинство. Рньше по юности как-то не обращал на это внимание, в последние годы, в виду поднятия темы, задумался, и вспомнил, мужа двоюродной бабки, окончание фамилии ...як, так вот посещал сайт «Подвиг народа», присутствует дед там.

Теперь по сути: он всегда считал себя русским, хотя по документам везде пишется что он украинец, и в «Подвиге народа», помню детство, с моим дедом они за рюмкой чая, что-то бурно обсуждали, и дед Андрей, ревел на моего деда, не был ни я, ни мой отец украинцем никогда. Сам он родом из Днепропетровской области, которую сейчас форматируют, многим одноклассникам из скачущих, и орущих про украинство этой области, задаю вопрос, на который до сих пор нет ответа. Почему Днепропетровск был Екатеринославом, и почему Павлоград назван в честь императора Павла, а не в честь предателей - героев. И что, мол, в Павлограде делал на даче которая стояла в парке 1 Мая, Кутузов? Тишина.

Скажу проще: для запада нет разницы, для них мы одно целое, которое надо разделить и властвовать, поэтому и гоняли там и 64-ку, и братьев славян. Воюем-то мы с ними одинаково, нелогично))).

Ну, за новый город!

Уверен, что будет красавец-город. Город с нуля, Город молодых, красивых и амбициозных людей, а значит, очень весёлый и дружный. Сбросить бы лет 35...

Люди настолько привыкли жить в д... в грязи короче, что всё новое и чистое видят, как мухи окружающий мир. У нас в Кирове яма на яме, но это не мешает мне радоваться за новый город.

Новость хорошая. Без всяких НО. Хочу только заметить, что возведением объектов занимался пинаемый всеми "Спецстрой", да и стоимость строительства, конечно, немаленькая, поэтому нужно как можно скорее приводить систему государственного строительства в порядок! Хорошо, что строим, космодром или стадион "Зенит", как один из примеров, действительно уникальные объекты, но из-за существующего положения дел ситуация с непомерной стоимостью неприемлема. А это результаты как стагнации строительной отрасли и экономики, неспособной производить высококачественные материалы и оборудование и коррупционных схем в рамках существующего законодательства и чиновнического произвола.

От читаешь отзывы... Не строят - плохо. Строят - плохо... Как жить?..

А мне фото напомнило город Снежногорск Мурманской области. Компактный, достаточно аккуратный. И всё функционировало и свет, и тепло, и горячая вода весь год. И снег чистили исправно. Потому, как мэр был нужный, видимо.

Переименовались бы в «Росмега»

Суть проста: за счет государственных денег поднимаются частные компании: Роснано дает реальный начальный капитал в совместную компанию с частниками. Строится предприятие, оборудование - фактически за счет бессрочного и беспроцентного кредита государства, прибыль идет частникам, немного -государству, которое фактически построило его.

Пример: ДСК «Град» 15% IRR, упомянутый в статье, выпускает «нано» ж/б плиты перекрытия, «нано» лифтовые шахты и «нано» бетон... Спрашивается, какое отношение госфинансирование высоких технологий имеет к строительству ОБЫЧНОГО частного завода ЖБК?

Роснано существует уже довольно долго, и там крутятся огромные деньжищи. Но кто мне может сказать, а какой реальный выход из всей этой системы? В изделиях, в технологиях, в исследованиях хотя бы? (Про нано-шахты лифтов прошу не упоминать). Где реальный продукт их деятельности, "дайте пощщупать"! Видимо вся их деятельность сводится к прокрутке бабла и вложению в прибыльные ЗАБУГОРНЫЕ предприятия. И к реальным нанотехнологиям никакого отношения не имеет. Чисто спекулятивная контора.

И уж как удивятся россияне, узнав, что разработки те которые ведутся на 100 млрд в первую очередь для западных корпораций.

Перемога вселенского масштаба

Стоило страну угробить (из-за 50 евро за визу!!!), чтобы в Европу сгонять.

из сети

- Оксана! - вскричал с порога Мыкола. - Быстро собирай сумки. Бегим отсюда!

- Да шо такое?



- Безвиз, Оксана! Европа дала нам безвиз! Бегим скорее. В Прагу, в Берлин, в Париж, в Лондон - куда угодно. Только подальше отсюда.



Спустя час оба, с двумя огромными чемоданами, с трудом втиснулись в переполненную маршрутку. В салоне все были с чемоданами и все гутарили про Европу. Подсчитывали будущие барыши, прикидывали, какой особняк прикупят, спорили брать ли Порш Кайен или простой мерседес.

На вокзале было не протолкнуться. Проводники за две тысячи гривен сажали на багажные полки. Некоторых пускали на крыши вагонов, кто-то устраивался в емкости для угля. В спешном порядке к поезду прицепили еще с десяток грузовых вагонов и платформ, и все равно места на всех не хватало.

Наконец тронулись. За окнами вагона проплывали опустевшие города, поселки, хутора. В Ивано-Франковсе за поездом долго ковылял на палках инвалид с рюкзаком и костылями и кричал: Остановите вагон! Я с вами! Я с вами...

И вот наконец граница, пропускной пункт. Людское море простиралось до горизонта, кричали бабы, плакали дети, матерились хлопцы...

- Шо такое? - забеспокоился Мыкола.

- Да не пущают, ироды, - отозвался мужичок с чубом. - Говорят, бронь какая-то нужна, страховка, банковская выписка, билеты обратно...

- Как обратно? Как обратно?!! - я не хочу обратно закричал Мыкола.

Проплывающие над дорогой облака равнодушно внимали его крику...

Так для этого и затевалось всё. Задача - возвести барьеры между братьями-славянами. Конечно, свой рынок труда, на который так рассчитывали участники майдана, Европа и не думала отдавать украинцам. Только туристические визы разрешили. Ну какой туризм по Европе, когда свою задницу прикрыть нечем? По сути, украинцам сказали: можете приезжать деньги тратить, но ни в коем случае не зарабатывать.

А теперь Россия закроет границу, и вовсе негде станет работать. Развели украинский народ, как детей. Позорище. Особенно отвратительна торжествующая реакция Порошенко на видео при подписании. Может показаться, что человек искренне радуется тому, что исполнил мечту украинского народа... а на деле радуется, типа ах как я всех перехитрил - и Европу уговорил, и гражданам дал, что просили, и границу с Россией закрыл. Клоун, да и только..

Следующая на очереди за "халявой" - Беларусь. Ох, и многие там мечтают о безвизе в Польшу... так что многоходовочка.

Ударные соединения

Вопрос, зачем отменяли, чтобы теперь возрождать? А что такие части необходимы даже сомнений нет. Тем более что они есть во всех армиях мира, в том или ином виде.

Формирующаяся сейчас на Западных рубежах 1-я танковая армия, вот ее нужно назвать ударной...Первая ударная танковая армия...Чисто, что бы потроллить укров и прибалтов...

Вообще-то все подразделения, части и соединения должны находиться в постоянной боевой готовности. "Части постоянной готовности" появились во времена Ельцина для обозначения тех полков, которые обеспечивались людскими и материальными ресурсами в первую очередь. По той простой причине, что на всех не хватало.

Растоптать радикалов

Трудно судить. Судя по кадрам, которые были показаны по ТВ, большинство шествий составляли люди старшего и пожилого возраста. Похоже, молодежь как раз по другую сторону. Смогут ли старики противостоять? Вопрос!

Цитата: TatrA-50

«Подполье как в годы ВОВ»



Для этого нужен центральный штаб, а не глупости про народ, который вдруг как поднимется и пойдет нациков лупить. Не поднимется и не пойдёт.

Нужна организация. На вооружённых радикалов с плакатиком не пойдешь, а радикалы-это и опора власти, только благодаря их зверствам и попустительству силовиков произошел переворот.

Зря в кастрюлеголовости обвиняют большинство на украине. Там не менее половины абсолютно русских людей. Но что могут сделать безоружные люди против подготовленных и вооружённых? Обвинения в трусости несостоятельны, ну ладно, ты бы пошёл против, но страшно за близких: детей, родителей, жену. Бандеровская мерзость заключается в том, что они нападают из-подтишка на безоружных, беспомощных. Не знаю, воевал ли кто-нибудь из них: их заслуга в расправах над мирным населением.. Им противостоять может только вооруженная организация. И нечего думать о Магадане для бандеровцев, только ближайший столб, ибо это нЕлюди.

Помощь нужна в организации сопротивления.

«Угроза» для США и «партнёров»

Американцы решили, что одержали полную победу на информационном фронте против Сирии и России, поэтому можно действовать открыто, ничего не опасаясь. Не знаю, но, может, нашим ВКС стоит тоже нанести "ошибочный" удар по т. н. оппозиции (читай: боевикам), потом корабельными ракетами. Реакция Запада предсказуема, но нас и так уже давно обвинили во всех грехах.

А чему удивляться? Гитлер ведь тоже "защищался".

Мир действительно перевернут: агрессия — это защита, нацистская Украина — демократия, обороняющаяся и борющаяся за мир Россия — "агрессор", наступающая НАТО — защищается.

Перевернутый мир ведёт к аномальным событиям…

Не послушали советов наших военных, вот и получили.

Что значит: не послушали? Они у себя дома. Или вы тоже кого-то слушаетесь, когда в сортир охота? А закончиться всё это может плачевно и для советчиков, и тех, кто кулаками машет.

Знакомьтесь: французский «Терминатор»

Стоит понимать, что увеличение калибра танкового орудия до 140 мм ведет к практически двукратному сокращению перевозимого внутри танка боекомплекта. Именно это и является на сегодняшний день главным сдерживающим фактором по использованию в танках орудий больших калибров.

Я, если честно, сомневаюсь в функциональности представленного образца. Похоже на макет для выставок. Тем не менее, в переделанный автомат заряжания больше 10 шт. таких плюх навряд ли засунешь.

Вообще, все это здорово напоминает истерику, подобную той, что имела место в 3 рейхе в самом конце Второй мировой: в судорожных попытках создать "неубиваемый" танк немцы "склепали" 80-тонный "Маус", которого не мог выдержать НИ ОДИН мост в Европе!

"Маус" был в единичном экземпляре, а вот Е100 "Панцеркампфваген" одинаково хорошо вязли как в европейском бездорожье, так и в украинском сочном черноземе. Они, по-моему, полноценно так и не участвовали в военных действиях.

Вирус-вымогатель, откуда ты родом?

А где наш ответ и расследование? Все же знают кто виноват, даже глава Miscrosoft обвинил в глобальной кибератаке ЦРУ и АНБ, а почему мы молчим???

Да Билли виноват, 100%. После ХР Майкрософт выпускала на рынок только откровенное г…, многие пользователи по всему миру продолжали до последних дней пользоваться "хрюшкой".Вот дядя Гейтс и простимулировал их обновить систему. Еще и подзаработал на этом. 50 тыс. зеленых — слишком мелко? Так курочка по зернышку клюет. "Где-нибудь шиллинг, а где-нибудь фунт. Стал Билли мошенник, мошенник и плут".

А вот это действительно вопрос. Всегда почему-то был уверен, что те, кто борется с вирусами, их и создают. Бизнес, и ничего более. Но на сегодняшний день еще и оружие, причем массового поражения.

Они встретились в небе

"Те из-за лужи" в своем репертуаре: спровоцировать перехват, испугаться и раструбить на весь мир о "деструктивном" поведении России. Прям садомазохизм какой-то, а…

А когда будут пресекаться беспилотные полеты? Их видимость — много сотен километров.

Место Посейдона — на дне морском.

Бойтесь «Палтуса»!

Не нравится мне, когда они так говорят… Когда критикуют и ругают — тогда все хорошо.

А что им сказать? Сказать, что эти подлодки лёгкая мишень? И они на раз обнаружат её. Ага, пойди найди её. Так она ещё и оружие имеет, что американскую группу АУГ на дно пустит. Причём удар наносить будет ещё за сотни миль. Вот подумай сотню раз, стоит плыть к берегам, где такие подводные лодки дежурят.

А лучше вообще америкашкам не плавать там, где наши лодки ходят.

Примета третьей мировой войны: танки начнут падать с неба

Что вражеские СМИ напишут, если танки в воздухе еще и стрелять по целям начнут?

…а потом улетать обратно.

Тоже сразу вспомнились «Хаммеры» )) Я этот ролик просматривал раз пять :) Как бальзам на душу )))

Чем гордится Порошенко

Вот оно, лицо Украины. За акт джихада на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы ответственность понес украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. Главное, ему не повторять данный номер перед сокамерниками.

Зачем вообще тащить на ресурс новости об этом сборище? Я несказанно рад, что нашу участницу не пустили на/в Украину и по нашему ТВ никаких новостей об этом действе. Как вспомнишь прошлые годы — атас!

…пецька от рошена блефует, ему уже никто не верит… гонит пургу и гордится собой… кончит свою никчемную пропойную житуху под забором…

…который построил Яценюк.

Агент Путина

А «Военное обозрение» там тоже запретят??? Бедолаги!!! Как нам их будет не хватать!

Насколько я понимаю, запрещение 1С — это удар по финансам и экономике. Они там чё…?

Самое смешное то, что президент страны сидит в "Одноклассниках". Дел на Украине нет, все пучком, а после первого стакана всегда тянет пообщаться.

Ага! Я уже с середины дня в ВК не попадаю: ошибка соединения, пишут мне. Мужики! У кого чемоданчик радистки Кэт завалялся? Срочно надо! Пока «ВО» у нас ещё не отключили, но кто знает, может, морзянкой посылать комментарии надо будет!

* «Пить надо меньше, меньше надо пить...» - фраза из кинофильма «Ирония судьбы или «С легким паром!»

