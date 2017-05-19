Сатановский о том, зачем Россия присутствует в Ливии Сегодня, 10:53 Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о том, зачем Россия присутствует в Ливии. 0 Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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