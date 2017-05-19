11:52 19 мая

Несмотря ни на что, КНДР продолжит укреплять обороноспособность

Новая эффективная система вооружения, которая будет способствовать окончательной победе КНДР в продолжающемся противостоянии с США, «появилась в результате успешного испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12"», передает ТАСС заявление представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



По данным газеты «Нодон синмун», выступление проходило в Пхеньяне.


Представитель комитета отметил, что «КНДР не собирается прекращать или замедлять процесс укрепления обороноспособности страны из-за смены американской администрации или прихода к власти нового режима в Южной Корее».

Пхеньян будет ускоренными темпами наращивать возможности для нанесения ответного ядерного удара в интересах самообороны, если США не пересмотрят враждебную политику в отношении народной республики,
подчеркнул он.

Представитель комитета предупредил, что «всех тех, кто осмелится бросить вызов достоинству и социальной системе КНДР, ожидает самое суровое наказание».

По данным агентства ЦТАК, в четверг по приглашению руководства страны в Пхеньян прибыли создатели ракеты «Хвасон-12». Их «приветствовали сотни тысяч жителей столицы, они возложили цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ына, установленным в центре Пхеньяна», сообщило агентство.

Ожидается, что в ближайшее время во Дворце съездов состоится награждение создателей «нового типа чучхейского оружия».

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 15

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 11:03
    молодцы , продолжают спокойно гнуть свою линию, ни смотря ни на что!!
    Кот Всапогах
    1. Александр романов Сегодня, 11:19
      Цитата: Кот Всапогах
      молодцы , продолжают спокойно гнуть свою линию, ни смотря ни на что!!

      Езжаи в КНДР,цветы ему подари
      Александр романов
      1. Кот Всапогах Сегодня, 11:26
        выпейте успокоительного, вам это необходимо ,судя по всему что вы пишите на это сайте! hi
        Кот Всапогах
        1. Александр романов Сегодня, 11:34
          Цитата: Кот Всапогах
          выпейте успокоительного, вам это необходимо

          Киму поклонись,песнь о нем сложи
          Александр романов
    2. сибиралт Сегодня, 11:50
      А когда КНДР не вооружалась? Они успевают еще и оружием торговать.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    А, что остается еще делать КНДР, чтобы не случилось как в Ираке, Ливии, Сирии? Только укреплять оборонный потенциал. Не хочет Корея ложится под Сша, хочет жить своим умом и в своих границах. Разве это что-то из ряда вон выходящее?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
      Да , стоит Ыну только раз прогнуться - Трамп его схавает без кетчупа . Коготок увяз - всей птичке пропасть .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:28
        Съедят его Паша , если Китай позволит , хотя он выгоден и США.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
          Да в случае необходимости матрасы любого союзника не задумываясь в жертву принесут , что уж про КНДР тогда говорить ?
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:41
            История США - история предательств своих союзников.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
              Вот и я о том же . Уже доказали , какие они "надёжные союзники" .
              bouncyhunter
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:28
        Даже прогибаться не нужно, достаточно хоть чуть, чуть слабину показать. Американцы тогда не задумываясь применят силу.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
          Ну не на рыбалку же они второй авик к Корейскому п-ову отправили ?
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:42
            Нагнетают они там ситуацию не по детски , пороховая бочка и мы рядом.
            cniza
  3. Александр романов Сегодня, 11:21
    В старости будет похож на нашего Буншу,если доживет конечно
    Александр романов
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