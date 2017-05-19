Несмотря ни на что, КНДР продолжит укреплять обороноспособность

Пхеньян будет ускоренными темпами наращивать возможности для нанесения ответного ядерного удара в интересах самообороны, если США не пересмотрят враждебную политику в отношении народной республики,

Новая эффективная система вооружения, которая будет способствовать окончательной победе КНДР в продолжающемся противостоянии с США, «появилась в результате успешного испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12"», передает ТАСС заявление представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.По данным газеты «Нодон синмун», выступление проходило в Пхеньяне.Представитель комитета отметил, что «КНДР не собирается прекращать или замедлять процесс укрепления обороноспособности страны из-за смены американской администрации или прихода к власти нового режима в Южной Корее».подчеркнул он.Представитель комитета предупредил, что «всех тех, кто осмелится бросить вызов достоинству и социальной системе КНДР, ожидает самое суровое наказание».По данным агентства ЦТАК, в четверг по приглашению руководства страны в Пхеньян прибыли создатели ракеты «Хвасон-12». Их «приветствовали сотни тысяч жителей столицы, они возложили цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ына, установленным в центре Пхеньяна», сообщило агентство.Ожидается, что в ближайшее время во Дворце съездов состоится награждение создателей «нового типа чучхейского оружия».