Спецназ отбил атаку «диверсантов» на дивизион С-400 в Подмосковье Сегодня, 11:15 В Московской области прошли учения, в ходе которых группа спецназа отразила нападение условных диверсантов на ракетный дивизион С-400 «Триумф». 0 Здесь случайных людей не бывает Спецназ – элита российской армии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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