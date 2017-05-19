11:46 19 мая

Спецназ отбил атаку «диверсантов» на дивизион С-400 в Подмосковье

В Московской области прошли учения, в ходе которых группа спецназа отразила нападение условных диверсантов на ракетный дивизион С-400 «Триумф».




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Комментарии 3

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:24
    молодцы...а в Краснодарском крае спецназ ГРУ,опрокинул под откос два броневика "триумф"... тоже учения "удались"...
    андрей юрьевич
  2. игорка357 Сегодня, 11:36
    Гы-гы,видео реально посмешило меня.... laughing
    игорка357
  3. tchoni Сегодня, 11:38
    А яаво, у нас рази па штату кажному дивизион с400 рота спецназа полодинадцатого? Ась?
    tchoni
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