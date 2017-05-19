11:49 19 мая

Бригада ВДВ в Бурятии получит боевые машины с новыми комплексами разведки

Соединение ВДВ, дислоцированное в Бурятии, будет усилено модернизированными боевыми машинами десанта, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны России.

БМД-2

Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск до конца второго квартала 2017 года получит на вооружение батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-2-КУ,
рассказали агентству в пресс-службе.


Сообщается, что «БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", интегрированными с автоматизированными системами управления войсками в тактическом звене "Полет-К"».

По данным ведомства, «новая, прошедшая глубокую модернизацию, авиадесантируемая техника поступает на замену боевых машин пехоты БМП-2, стоящих на вооружении отдельного соединения ВДВ».

Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и противотанковым вооружением.

Модернизированные БМД-2-КУ оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления. Вся поступающая в подразделения и воинские части боевая техника немедленно переводится в боевой режим и на нее устанавливаются средства десантирования,
добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 5

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  1. Холуай Сегодня, 11:33
    Бывшая Бригада ДШБ Сухопутных войск.
    А Звание Гвардейская как и Уссурийская получила чуть больше года назад...Видимо знатно повоевали на.... Сирии тогда ещё не было
    Холуай
    1. Скоробей Сегодня, 11:47
      Гвардейской стала так как ВДВ все гвардейские..
      Скоробей
  2. Canecat Сегодня, 11:36
    Бурятская бронетанковая кавалерия... каклы взвоют laughing
    Canecat
  3. Чадан Хемчикский Сегодня, 11:43
    Бывшая,11 ОДШБР.
    Рядом,через забор была
    24 Бригада СПН ГРУ.
    20(двадцать)км от Улан-Удэ.
    Лесной городок.Кто был,тот знает.
    Чадан Хемчикский
  4. Кот Всапогах Сегодня, 11:47
    каждое обновление - только плюс!! к тому же недорого)) good
    Кот Всапогах
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