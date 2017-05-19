Бригада ВДВ в Бурятии получит боевые машины с новыми комплексами разведки
Соединение ВДВ, дислоцированное в Бурятии, будет усилено модернизированными боевыми машинами десанта, передает Интерфакс-АВН сообщение Минобороны России.
Сообщается, что «БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", интегрированными с автоматизированными системами управления войсками в тактическом звене "Полет-К"».
По данным ведомства, «новая, прошедшая глубокую модернизацию, авиадесантируемая техника поступает на замену боевых машин пехоты БМП-2, стоящих на вооружении отдельного соединения ВДВ».
Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и противотанковым вооружением.
Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск до конца второго квартала 2017 года получит на вооружение батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-2-КУ,рассказали агентству в пресс-службе.
Сообщается, что «БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", интегрированными с автоматизированными системами управления войсками в тактическом звене "Полет-К"».
По данным ведомства, «новая, прошедшая глубокую модернизацию, авиадесантируемая техника поступает на замену боевых машин пехоты БМП-2, стоящих на вооружении отдельного соединения ВДВ».
Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62-мм и противотанковым вооружением.
Модернизированные БМД-2-КУ оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления. Вся поступающая в подразделения и воинские части боевая техника немедленно переводится в боевой режим и на нее устанавливаются средства десантирования,добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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