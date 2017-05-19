Бригада ВДВ в Бурятии получит боевые машины с новыми комплексами разведки

Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск до конца второго квартала 2017 года получит на вооружение батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-2-КУ,

Модернизированные БМД-2-КУ оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления. Вся поступающая в подразделения и воинские части боевая техника немедленно переводится в боевой режим и на нее устанавливаются средства десантирования,