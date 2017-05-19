"Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу же после ремонта
Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины
Сейчас судебное разбирательство продолжается.
Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ.
При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллиона гривен.
Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа.- сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик, что на Николаевщине, не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.
Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.
Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик, что на Николаевщине, не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.
Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.
Сейчас судебное разбирательство продолжается.
Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ.
При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллиона гривен.
Использованы фотографии: http://gnsystems.net/
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