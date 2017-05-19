"Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу же после ремонта

Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа.Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик, что на Николаевщине, не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.