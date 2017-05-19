14:32 19 мая

"Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу же после ремонта

Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины

"Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу же после ремонта


Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа.
Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик, что на Николаевщине, не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.

Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.
- сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

Сейчас судебное разбирательство продолжается.

Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ.

При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллиона гривен.

Использованы фотографии: http://gnsystems.net/
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Комментарии 54

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
    "Гетман Сагайдачный" вышел из строя сразу же после ремонта

    А кто ждал другого ? laughing Зато Петруха в карман напилил - гуляй , рванина ! drinks
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 11:57
      Павел, однако пафосно звучит
      флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный"
      , хотя по факту это пограничный корабль. У нас 3 таких проекта 11351 Нерей в пограничной службе ФСБ служит. Но для украинцев это почти авианесущий крейсер, который несет всю палубную авиацию флота. Тем более что на борту фрегата в разное время побывали не только все без исключения президенты Украины, но и президент России Владимир Путин fellow
      Zibelew
    2. Венд Сегодня, 11:57
      Ремонт это его постоянное состояние
      Венд
      1. jjj Сегодня, 12:00
        Так люди и не хотели ремонтировать, люди хотели приподнять бабок на ремонте
        jjj
      2. Чёрный Сегодня, 12:16
        За неделю слямзить 14 ммллионов - это достойно уважения wassat Так держать laughing
        Чёрный
        1. Монос Сегодня, 13:07
          Цитата: Чёрный
          За неделю слямзить 14 ммллионов - это достойно уважения wassat Так держать laughing

          Да-а-а... За неделю не всякая проводка по счёту пройдёт. Весьма, весьма. Но вот спрятаться не успели. Дилетанты. smile
          Монос
    3. сибиралт Сегодня, 12:00
      600 тыс. гривен не то что на горилку, на закусь подрядчику не хватит. laughing
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
        Пущай аппетиты поумерят - тогда и на опохмел хватит . lol
        bouncyhunter
        1. ydjin Сегодня, 14:23
          Цитата: bouncyhunter
          Пущай аппетиты поумерят - тогда и на опохмел хватит . lol

          Правильно, закуска крадёт градус, поменьше закуси, ещё и на опохмел хватит! laughing
          ydjin
      2. NIKNN Сегодня, 12:54
        Силовая установка вышла из строя, так о чем жалеть, что мы оказались мягко говоря из за украины перед проблемамис СУ для кораблей, не нужны они нам!!! Скорее свое, пусть через тернии но свое...
        NIKNN
    4. svp67 Сегодня, 12:01
      Цитата: bouncyhunter
      А кто ждал другого ?

      Да уж, как говаривал Попандопола, из "Свадьбы в Малиновке": "Но почему я такой не удивленный..."
      svp67
    5. Александр романов Сегодня, 12:29
      Цитата: bouncyhunter
      Зато Петруха в карман напилил

      Рука Кремля laughing
      Александр романов
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
        Цитата: Александр романов
        Рука Кремля

        Куда же без неё ? lol
        bouncyhunter
      2. BATUHAN Сегодня, 12:44
        Уши чебурашки. negative
        BATUHAN
        1. Александр романов Сегодня, 12:47
          Цитата: BATUHAN
          Уши чебурашки

          Свободен
          Александр романов
    6. НЕКСУС Сегодня, 13:39
      Цитата: bouncyhunter
      А кто ждал другого ? Зато Петруха в карман напилил - гуляй , рванина !

      Паша привет! hi
      А ЧФ Украины самый мощный флот на черноморском ТВД. wassat Ты разве этого не знал? laughing Скоро шлюпки надувные будут флагманами называть... fool
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
        Привет , Андрей ! hi
        Цитата: НЕКСУС
        Скоро шлюпки надувные будут флагманами называть...

        Эка невидаль ... Меня удивляет как "Сайгак Дачный" до сих пор ещё не исполнил песню : "Прощай , пароход !" , учитывая способность скакуасов втюхивать всё и вся ... request
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:45
          Цитата: bouncyhunter
          Меня удивляет как "Сайгак Дачный" до сих пор ещё не исполнил песню : "Прощай , пароход !" ,

          Простая природная физика...ОНО НЕ ТОНЕТ.
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:50
            Цитата: НЕКСУС
            Простая природная физика...ОНО НЕ ТОНЕТ.

            Ну , у майдаунов ОНО и не плавает даже ... lol
            bouncyhunter
  2. Zibelew Сегодня, 11:53
    Двигатель начал скакать, а корабль отказался
    Zibelew
  3. Кот Всапогах Сегодня, 11:53
    что бы выйти из строя - необходим строй wassat
    Кот Всапогах
    1. nizhegorodec Сегодня, 11:58
      Цитата: Кот Всапогах
      что бы выйти из строя - необходим строй

      good Так он и встал в строй вместе с "Запорожьем" и прочим металлоломом
      nizhegorodec
      1. Кот Всапогах Сегодня, 12:00
        разве он успел встать? мне так не показалось laughing drinks
        Кот Всапогах
        1. nizhegorodec Сегодня, 12:11
          Цитата: Кот Всапогах
          разве он успел встать?
          Так да, сразу как поломался, так и встал в строй металлолома, строя исправных кораблей то уже нет.
          nizhegorodec
          1. Кот Всапогах Сегодня, 12:13
            ах ха, а в этот разве что laughing good
            Кот Всапогах
  4. майор Юрик Сегодня, 11:56
    Нормальный хохлоремонт! Гроши на ремонт спёрли,а деньги за использование дока - упущенная выгода! Надо было не заводить в док,результат был предопределен. Стареют бандеры,нюх теряют! yes
    майор Юрик
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ

    Опять зрада да еще с "флагманом" и единственным похожим визуально на боевой корабль. Опять придется баражировать на катерах и подаренных американцами резиновых лодках изображая флот Украины.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
      Цитата: rotmistr60
      Опять придется баражировать на катерах и подаренных американцами резиновых лодках изображая флот Украины.

      А "Сайгака Дачного" от греха подальше на постамент - утонет ещё , флагман ведь ...
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:04
        Они его будут использовать до тех пор пока не утонет от усталости металла. Что-то показывать нужно, а больше практически нечего.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
          Цитата: rotmistr60
          практически нечего

          А своё "старьё" никто на халяву отдавать не хочет . Короче - зрада зрадная ! crying
          bouncyhunter
        2. Masya Masya Сегодня, 12:28
          пока не утонет от усталости металла

          пусть уж лучше сверху болтается... еще морское дно засорять...
          Masya Masya
        3. 1961NNN Сегодня, 12:54
          Можно на вёсла поставить , бездымная и бесшумная галера...
          1961NNN
    2. NIKNN Сегодня, 13:00
      Цитата: rotmistr60
      Опять зрада да еще с "флагманом" и единственным похожим визуально на боевой корабль

      Да кто на них посягать собирается? он и этот им не нужен... Если только вдруг америке захочется развязать конфликт под соусом "...Россия агрессор потопила в Черном море (в 2х кабельтовых от пирса) ВМФ Украины и тем самым не заслуживает прощения.... request
      NIKNN
  6. viktor kurganov Сегодня, 11:57
    Коробка в доке. Тогда почему поднят военно-морской флаг?
    Или я ошибаюсь, но когда оно не в боевом состоянии- флаг спускают.
    viktor kurganov
    1. svp67 Сегодня, 12:03
      Цитата: viktor kurganov
      Или я ошибаюсь, но когда оно не в боевом состоянии- флаг спускают.

      Ха, они ни перед кем его не спускают, так как приварен НАМЕРТВО...
      svp67
  7. anp Сегодня, 12:00
    пролетариат не дремлет... отремонтировали на славу и во славу...
    anp
  8. Alexey RA Сегодня, 12:03
    Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа.

    Я таки дико извиняюсь. но откуда на проекте 11351 дизельный двигатель? Он же всю жизнь был полностью газотурбинным - маршевые ГТД + форсажные ГТД.
    А вообще, при взгляде на "Гетмана" почему-то сразу вспоминается "Одесский пароход" Жванецкого:
    Из машины: Капитан.
    Капитан: Ну?
    Из машины: He нукайте мне. Они для дизеля выписали девяносто тъетий бензин и язъехались. А мы с Изей решили поставить паъёход в док.
    Капитан: А меня вы ешили не спъяшивать?
    Из машины: Почему? Вот я вас спъяшиваю.
    Капитан: Так я возъяжаю категоически!
    Из машины: И я вас понимаю. Если б вы не были так заняты, вы бы увидели, что мы уже двое суток стоим на емонте.
    Капитан: Но я не вижу никаких изменений.
    Из машины: Это уже другой разговор: в другом месте, с другими людьми и с другим тоном... А со мной вы с таким тоном разговариваете, как будто я виноват, что я что-то соображаю. Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить.
    ©
    Alexey RA
  9. Alex_59 Сегодня, 12:08
    Мне кажется боеготовность ВМСУ очень слабо зависит от боеготовности этого плавсредства.
    С - "стабильность" laughing
    Alex_59
    1. Orionvit Сегодня, 13:35
      Может объясните, мне неразумному, что такое
      боеготовность ВМСУ
      lol
      Orionvit
  10. viktor kurganov Сегодня, 12:11
    Название города- Черноморск мне почему-то сильно напоминает Ильфа и Петрова. И голубых воришек Альхена и Сашхена.
    viktor kurganov
  11. роман66 Сегодня, 12:12
    ну не хочет он в море - там русские засмеют
    роман66
  12. sabakina Сегодня, 12:25
    При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллиона гривен.

    Кто в курсе, что можно отремонтировать 14.5 млн гривен за неделю? belay
    sabakina
    1. Orionvit Сегодня, 13:38
      Камбуз покрасить laughing
      Orionvit
  13. Masya Masya Сегодня, 12:25
    и не плывет и не тонет, какова страна- такова и посудина... wink
    Masya Masya
    1. Ren Сегодня, 12:37
      Цитата: Masya Masya
      и не плывет и не тонет, какова страна- такова и посудина...

      Как говаривал мне батька - "Корабли не плавают, а ходят, Плавает гуано в проруби и не тонет!" love
      Ren
      1. Masya Masya Сегодня, 12:42
        "Корабли не плавают, а ходят, Плавает гуано в проруби и не тонет!" love

        я в курсе, батька рассказывал... только сагайдачный не то что не не ходит , но даже и не плавает...
        вот именно что болтается... lol
        Masya Masya
  14. Подрезчик Сегодня, 12:34
    Флагман вышел из строя? Клоуны...
    Подрезчик
  15. sgr291158 Сегодня, 12:45
    Как еще не затонул, с такими то вояками.
    sgr291158
  16. Васян1971 Сегодня, 12:58
    Идеальный вариант ремонта - приварить к стенке как "Запорожца" и не париться больше. А взамен европоартнёры чё-нить исправное подарят.
    Васян1971
    1. Berkut24 Сегодня, 13:36
      Там у стенки всем места не хватит. придется приваривать прямо к "Запорожцу". В случае чего, этот боевой катамаран станет первым в мире сторожевиком с торпедными аппаратами.
      Berkut24
  17. злой партизан Сегодня, 13:30
    Да пристрелите его уже кто-нибудь. Больно смотреть за его мучениями... crying
    злой партизан
  18. Berkut24 Сегодня, 13:33
    А там точно только дизель не работает? Писали, что на этом корыте уже ничего толком не работает, комплектующие с России. Камбуз уже лет 8 как подсобка используется.
    Berkut24
  19. Love is Сегодня, 13:46
    Целее будет. Как и его экипаж.
    Love is
  20. arnar114 Сегодня, 13:56
    "Приятно" смотреть комментарии "специалистов" на счет неисправности ГЭУ корабля? А в нашем флоте состояние лучше? Все это "железо" построено во времена СССР и имеет те же родовые проблемы в российском и украинском флоте. А то , что мы не можем в течении 3-х лет построить ГТУ - объективная реальность. При том, что это не изобретение новой машины, а всего лишь освоение производства того, что строили на протяжении 40 лет при "советской власти".
    arnar114
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