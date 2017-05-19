«Огненный хет-трик»: ракеты ПТРК разнесли три "Хаммера"

В 50 километрах к западу от Мосула и в 60 километрах восточнее сирийской границы находится город Талль-Афар, ставший перевалочным пунктом для отступающих в Сирию боевиков ИГИЛ. Здесь они подвергаются налётам авиации и атакам курдского ополчения. В Талль-Афаре террористы решили долго не задерживаться, а двигаться в сторону Сирии.Отступать джихадистам приходится с боями с преследующим их по пятам курдским ополчением. Иногда ИГИЛовцам улыбается удача, и они наносят ущерб противнику. Недавно на официальном канале информационного агентства ИГИЛ Amaq на Ютубе появился ролик, в котором запечатлена сцена уничтожения нескольких «Хаммеров» курдского ополчения ракетой противотанкового ракетного комплекса TOW.