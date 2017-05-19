14:30 19 мая

В 2017 году будут подготовлены 35 боевых расчетов для кораблей всех флотов

В Объединенном учебном центре (ОУЦ) ВМФ в Санкт-Петербурге прошли тренировки экипажей боевых кораблей нового поколения – малого ракетного корабля «Ураган» и патрульного корабля «Василий Быков», передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.

Облик малого ракетного корабля проекта 22800 разработки АО «ЦМКБ «Алмаз»

До конца 2017 года планируем подготовить 35 корабельных боевых расчетов для всего типоряда боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, цитирует пресс-служба замначальника ОУЦ капитана 1-го ранга Игоря Григорьева.


Согласно информации, «в ходе тренировки экипажей "Урагана" и "Василия Быкова", в частности, была проверена слаженность действий корабельных боевых расчетов, личного состава ракетно-артиллерийских боевых частей, отрабатывались задачи противовоздушной обороны».

Отмечается, что ОУЦ имеет в своем составе 8 структурных подразделений в Санкт-Петербурге, Севастополе, Северодвинске и Владивостоке. «Эта система позволяет интенсивно и качественно вести подготовку военнослужащих контрактной и срочной службы, офицерского состава», – говорится в релизе.

По данным пресс-службы, с 2014-го по 2017 год ОУЦ «подготовил свыше 140 корабельных боевых расчётов для всех флотов ВМФ России».

Использованы фотографии: via Curious / forums.airbase.ru
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Neputin Сегодня, 13:11
    Экипажи они готовят. Корабли КОГДА будут, ядрить вашу налево, сколько можно вопрошать?
    Neputin
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:26
    До конца 2017 года планируем подготовить 35 корабельных боевых расчетов для всего типоряда боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, цитирует пресс-служба замначальника ОУЦ капитана 1-го ранга Игоря Григорьева.

    Ну да...осталось дело за малым-Построить эти 35 кораблей...совсем мелочь.
    НЕКСУС
  3. ВохаАхов Сегодня, 13:36
    Опять пошли переносы вправо. МРК "Ураган" перенесли на 2018 год, МРК "Ингушетия" перенесли с 2018 на 2019 год. И так по многим пунктам. Почему с флотскими заказами не так, как с воздушными. На днях в ВКС поступят 4 самолета Су-34 и 3- Як-130.
    ВохаАхов
Картина дня