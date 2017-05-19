В 2017 году будут подготовлены 35 боевых расчетов для кораблей всех флотов
В Объединенном учебном центре (ОУЦ) ВМФ в Санкт-Петербурге прошли тренировки экипажей боевых кораблей нового поколения – малого ракетного корабля «Ураган» и патрульного корабля «Василий Быков», передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
До конца 2017 года планируем подготовить 35 корабельных боевых расчетов для всего типоряда боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, цитирует пресс-служба замначальника ОУЦ капитана 1-го ранга Игоря Григорьева.
Согласно информации, «в ходе тренировки экипажей "Урагана" и "Василия Быкова", в частности, была проверена слаженность действий корабельных боевых расчетов, личного состава ракетно-артиллерийских боевых частей, отрабатывались задачи противовоздушной обороны».
Отмечается, что ОУЦ имеет в своем составе 8 структурных подразделений в Санкт-Петербурге, Севастополе, Северодвинске и Владивостоке. «Эта система позволяет интенсивно и качественно вести подготовку военнослужащих контрактной и срочной службы, офицерского состава», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, с 2014-го по 2017 год ОУЦ «подготовил свыше 140 корабельных боевых расчётов для всех флотов ВМФ России».
До конца 2017 года планируем подготовить 35 корабельных боевых расчетов для всего типоряда боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, цитирует пресс-служба замначальника ОУЦ капитана 1-го ранга Игоря Григорьева.
Согласно информации, «в ходе тренировки экипажей "Урагана" и "Василия Быкова", в частности, была проверена слаженность действий корабельных боевых расчетов, личного состава ракетно-артиллерийских боевых частей, отрабатывались задачи противовоздушной обороны».
Отмечается, что ОУЦ имеет в своем составе 8 структурных подразделений в Санкт-Петербурге, Севастополе, Северодвинске и Владивостоке. «Эта система позволяет интенсивно и качественно вести подготовку военнослужащих контрактной и срочной службы, офицерского состава», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, с 2014-го по 2017 год ОУЦ «подготовил свыше 140 корабельных боевых расчётов для всех флотов ВМФ России».
Использованы фотографии: via Curious / forums.airbase.ru
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