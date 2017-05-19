На главу Спецстроя А. Волосова дал показания его первый зам
Как сообщает интернет-газета « Коммерсант », бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой, находится в стадии ликвидации) Александр Загорулько, обвиняемый во взяточничестве и особо крупном мошенничестве при строительстве и реконструкции объектов военного ведомства, заключил досудебное соглашение.
В рамках сделки 51-летний обвиняемый полностью признал свою вину в получении откатов за заключение крупных контрактов с подрядчиками и дал показания о получении части средств его непосредственным начальником, руководителем Спецстроя Александром Волосовым.
А. Загорулько в 1987 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1995 года он вместе с А. Волосовым работал в системе МЧС. В августе 2013 года он по приглашению А. Волосова устроился на работу в Спецстрой, где занимал посты и. о. заместителя директора, и. о. первого замдиректора и после утверждения указом президента собственно первым замом. А. Загорулько имел широкую компетенцию и часто заменял Александра Волосова на совещаниях. В частности, он отвечал на критику со стороны вице-премьера Дмитрия Рогозина, связанную со строительством космодрома Восточный. Обосновывал он свою позицию перед тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который обвинил Спецстрой в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
Уголовное дело о масштабных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов Минобороны было возбуждено летом 2016 года. Его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, которые, по версии следствия, похитили при выполнении заказов около 450 млн. руб., выделенных Спецстрою. Они признали вину и дали показания на других лиц, в частности на заместителя главы Спецстроя Александра Бурякова. После этого А. Буряков был арестован по той же статье. Также инкриминировали «мошенничество» и «дачу взятки в особо крупном размере» (ч. 5. ст. 291 УК РФ) бизнесменам Арцыгову и Караханову.
А. Буряков через несколько месяцев пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на первого заместителя главы Спецстроя А. Загорулько. После этого А. Буряков был переведен под домашний арест и пользуется госзащитой. Кроме того, показания на А. Загорулько дал бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман (его обвиняют в хищении 5,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный). В итоге А. Загорулько оказался под следствием.
1-й заместитель главы Спецстроя Александр Загорулько
В рамках сделки 51-летний обвиняемый полностью признал свою вину в получении откатов за заключение крупных контрактов с подрядчиками и дал показания о получении части средств его непосредственным начальником, руководителем Спецстроя Александром Волосовым.
А. Загорулько в 1987 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1995 года он вместе с А. Волосовым работал в системе МЧС. В августе 2013 года он по приглашению А. Волосова устроился на работу в Спецстрой, где занимал посты и. о. заместителя директора, и. о. первого замдиректора и после утверждения указом президента собственно первым замом. А. Загорулько имел широкую компетенцию и часто заменял Александра Волосова на совещаниях. В частности, он отвечал на критику со стороны вице-премьера Дмитрия Рогозина, связанную со строительством космодрома Восточный. Обосновывал он свою позицию перед тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который обвинил Спецстрой в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
Глава Спецстроя Александр Волосов
Уголовное дело о масштабных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов Минобороны было возбуждено летом 2016 года. Его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, которые, по версии следствия, похитили при выполнении заказов около 450 млн. руб., выделенных Спецстрою. Они признали вину и дали показания на других лиц, в частности на заместителя главы Спецстроя Александра Бурякова. После этого А. Буряков был арестован по той же статье. Также инкриминировали «мошенничество» и «дачу взятки в особо крупном размере» (ч. 5. ст. 291 УК РФ) бизнесменам Арцыгову и Караханову.
Заместитель главы Спецстроя Александр Буряков
А. Буряков через несколько месяцев пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на первого заместителя главы Спецстроя А. Загорулько. После этого А. Буряков был переведен под домашний арест и пользуется госзащитой. Кроме того, показания на А. Загорулько дал бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман (его обвиняют в хищении 5,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный). В итоге А. Загорулько оказался под следствием.
Глава Дальспецстроя Юрий Хризман
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