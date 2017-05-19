14:36 19 мая

На главу Спецстроя А. Волосова дал показания его первый зам

Как сообщает интернет-газета « Коммерсант », бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой, находится в стадии ликвидации) Александр Загорулько, обвиняемый во взяточничестве и особо крупном мошенничестве при строительстве и реконструкции объектов военного ведомства, заключил досудебное соглашение.

На главу Спецстроя А. Волосова дал показания его первый зам

1-й заместитель главы Спецстроя Александр Загорулько


В рамках сделки 51-летний обвиняемый полностью признал свою вину в получении откатов за заключение крупных контрактов с подрядчиками и дал показания о получении части средств его непосредственным начальником, руководителем Спецстроя Александром Волосовым.


А. Загорулько в 1987 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского. С 1995 года он вместе с А. Волосовым работал в системе МЧС. В августе 2013 года он по приглашению А. Волосова устроился на работу в Спецстрой, где занимал посты и. о. заместителя директора, и. о. первого замдиректора и после утверждения указом президента собственно первым замом. А. Загорулько имел широкую компетенцию и часто заменял Александра Волосова на совещаниях. В частности, он отвечал на критику со стороны вице-премьера Дмитрия Рогозина, связанную со строительством космодрома Восточный. Обосновывал он свою позицию перед тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который обвинил Спецстрой в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском.


Глава Спецстроя Александр Волосов


Уголовное дело о масштабных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов Минобороны было возбуждено летом 2016 года. Его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, которые, по версии следствия, похитили при выполнении заказов около 450 млн. руб., выделенных Спецстрою. Они признали вину и дали показания на других лиц, в частности на заместителя главы Спецстроя Александра Бурякова. После этого А. Буряков был арестован по той же статье. Также инкриминировали «мошенничество» и «дачу взятки в особо крупном размере» (ч. 5. ст. 291 УК РФ) бизнесменам Арцыгову и Караханову.


Заместитель главы Спецстроя Александр Буряков


А. Буряков через несколько месяцев пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на первого заместителя главы Спецстроя А. Загорулько. После этого А. Буряков был переведен под домашний арест и пользуется госзащитой. Кроме того, показания на А. Загорулько дал бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман (его обвиняют в хищении 5,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный). В итоге А. Загорулько оказался под следствием.


Глава Дальспецстроя Юрий Хризман


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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 12:05
    И глаза то у всех какие честные, честные... Интересно, чем ограничатся домашним арестом или подпиской о не выезде?
    svp67
    1. Кот Всапогах Сегодня, 12:07
      их с почестями проводят на историческую родину laughing drinks
      Кот Всапогах
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:10
        Бывшего руководителя корпорации "Роснано" Леонида Меламеда выпустили из-под домашнего ареста. Как сообщает ТАСС, также был выпущен из камеры СИЗО экс- финдиректор корпорации Святослав Понуров.

        По информации агентства, бывшие представители руководства "Роснано" были освобожденын накануне.

        Собеседник ТАСС сообщил, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. "Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений", - рассказал он.

        Отмечается, что адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис подтвердили освобождение Меламеда из-под домашнего ареста и Понурова - из СИЗО.

        Напомним, бывший глава "Роснано" Леонид Меламед обвиняется в растрате 220 млн рублей, принадлежащих госкорпорации. Впрочем, в самой компании заявляют об отсутствии какого-либо ущерба в результате деятельности Меламеда.
        [quote][/quote]
        андрей юрьевич
        1. neri73-r Сегодня, 12:42
          Цитата: андрей юрьевич
          Бывшего руководителя корпорации "Роснано" Леонида Меламеда выпустили из-под домашнего ареста. Как сообщает ТАСС, также был выпущен из камеры СИЗО экс- финдиректор корпорации Святослав Понуров.
          По информации агентства, бывшие представители руководства "Роснано" были освобожденын накануне.
          Собеседник ТАСС сообщил, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. "Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений", - рассказал он.
          Отмечается, что адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис подтвердили освобождение Меламеда из-под домашнего ареста и Понурова - из СИЗО.
          Напомним, бывший глава "Роснано" Леонид Меламед обвиняется в растрате 220 млн рублей, принадлежащих госкорпорации. Впрочем, в самой компании заявляют об отсутствии какого-либо ущерба в результате деятельности Меламеда.

          Устаревшие данные!!! Генеральный прокурор (Чайка) лично отменил постановление своего зама (Гриня) о направлении дела на дополнительное расследование, утвердил обвинительное заключение и дело направлено в суд по подсудности!!! hi
          neri73-r
    2. Самаритянин Сегодня, 12:10
      Цитата: svp67
      И глаза то у всех какие честные, честные... Интересно, чем ограничатся домашним арестом или подпиской о не выезде?

      Будучи немного в теме, скажу мягко: последний прораб на любом объекте МО знает с кем, кто и за сколько договаривался... а наши компетентные "органы" ведать не ведают...
      При чём СПЕЦСТРОЙ ещё считается "почти чистым и прозрачным"... а вот что в ГУОВ творится это песня...
      Самаритянин
  2. g1v2 Сегодня, 12:05
    Молодец, Шурик - сдавай всех! Тебе за это скидка будет и камера с холодильником и теликом. good
    g1v2
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 12:06
      Они все Шурики
      Юджин-Евгений
      1. Александр романов Сегодня, 12:32
        Цитата: Юджин-Евгений
        Они все Шурики

        Его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев,
        Ух уж эти шурики
        Александр романов
  3. vladimirvn Сегодня, 12:10
    Ну теперь понеслось. Кто кого быстрее сдаст.
    vladimirvn
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    Хризман вместе с бывшим губернатором Хабаровского кр Ишаевым (на фото справа) еще в с конца 90-х мутили. Один выделял подряды на строительство "элитного" жилья, второй строил силами стройбата (тогда еще не был расформирован) и корейскими бригадами. Не успели Хризмана отправить в СИЗО за "Восточный", а его последователи опять взялись за старое.
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 12:33
      Цитата: rotmistr60
      Хризман вместе с бывшим губернатором Хабаровского кр Ишаевым (на фото справа)

      Много про Ишаева знаем?
      Александр романов
  5. богомданый Сегодня, 12:30
    Я почему то уверен сто скоро им всем по 2-3 года условно дадут и отпустят ,рашка же
    богомданый
    1. ваняватный Сегодня, 12:36
      что значит рашка?желе, вместо мозга, не позволило осилить правила сайта?
      ваняватный
      1. Александр романов Сегодня, 12:40
        Цитата: ваняватный
        что значит рашка?

        Да в бан его. Троль это
        Александр романов
  6. Monster_Fat Сегодня, 12:31
    первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, .....дал показания на первого заместителя главы Спецстроя А. Загорулько, дал бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман....


    И фамилие все такие-русские-русские... winked
    Monster_Fat
  7. japs Сегодня, 12:36
    "...Короче, все в домоуправлении воры." (С) Неточная цитата М. Булгакова "Мастер и Маргарита".
    japs
  8. Стройбат запаса Сегодня, 12:48
    Не понимаю, куда в них лезет столько! Миллиардами же тащат, как пауки, у которых чувства сытости не бывает. Их расстрелять, всё родовое имущество распродать, деньги отдать на закупки по ГОВ. И никаких сокращений бюджета не будет еще лет 10.
    Стройбат запаса
  9. vladimirvn Сегодня, 13:23
    Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, - пьют и воруют". М.Е Салтыков-Щедрин
    ...Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе "РусГидро" (MOEX: HYDR) Евгению Доду и главному бухгалтеру корпорации Дмитрию Финкелю, по делу о многомиллионной растрате средств корпорации.
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