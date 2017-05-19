14:32 19 мая

СМИ: КНДР проводит работы по модернизации космодрома Сохэ

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР проводит работы по усовершенствованию пусковой площадки в Тончханни, провинции Пхенан-Пукто на побережье Желтого моря, также известного как космодром Сохэ, передает РИА Новости сообщение американо-южнокорейского портала 38 North.

СМИ: КНДР проводит работы по модернизации космодрома Сохэ


По данным сайта, на фотографиях видно, что власти строят новую дорогу к космодрому, поставили дополнительные наблюдательные пункты и роют котлован рядом с пусковой площадкой, назначений которого пока не ясно.


В конце марта на ракетном полигоне Сохэ были проведены испытания двигателя большой тяги. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Использованы фотографии: https://twitter.com/38NorthNK
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Комментарии 6

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  1. 100502 Сегодня, 12:12
    Хоть у них космодром работает
    100502
    1. Александр романов Сегодня, 12:37
      Цитата: 100502
      Хоть у них космодром работает

      Ну естественно,больше ни кого. Ракеты Кима бороздят просторы космоса
      Александр романов
  2. роман66 Сегодня, 12:14
    это не котлован, а яма для сортира, просто народу очень много
    роман66
    1. Александр романов Сегодня, 12:50
      Цитата: роман66
      это не котлован, а яма для сортира, п

      В которую скоро прилетит Томагавк
      Александр романов
  3. Кот Всапогах Сегодня, 12:25
    сейчас как начнут копать все разом и кто знает где они потом вылезут wassat
    Кот Всапогах
  4. zoolu300 Сегодня, 14:25
    Нормальные люди работают, ракеты запускают, космодромы расширяют. Я думаю за "распил" масштаба Восточного Ын бы таких "кураторов" на тушенку пустил.
    zoolu300
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