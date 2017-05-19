СМИ: КНДР проводит работы по модернизации космодрома Сохэ
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР проводит работы по усовершенствованию пусковой площадки в Тончханни, провинции Пхенан-Пукто на побережье Желтого моря, также известного как космодром Сохэ, передает РИА Новости сообщение американо-южнокорейского портала 38 North.
По данным сайта, на фотографиях видно, что власти строят новую дорогу к космодрому, поставили дополнительные наблюдательные пункты и роют котлован рядом с пусковой площадкой, назначений которого пока не ясно.
В конце марта на ракетном полигоне Сохэ были проведены испытания двигателя большой тяги. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
По данным сайта, на фотографиях видно, что власти строят новую дорогу к космодрому, поставили дополнительные наблюдательные пункты и роют котлован рядом с пусковой площадкой, назначений которого пока не ясно.
В конце марта на ракетном полигоне Сохэ были проведены испытания двигателя большой тяги. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Использованы фотографии: https://twitter.com/38NorthNK
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