Киев приказал конфисковать уголь, добытый на территории ЛДНР

Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (не подконтрольные Киеву территории Донбасса — ред.), чтобы эту продукцию конфисковали

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в пятницу заявил, что попросил фискальную службу и таможню конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который завозится незаконно, передает РИА Новости — сказал министрВ марте представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления антрацита тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.