14:31 19 мая

Киев приказал конфисковать уголь, добытый на территории ЛДНР

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в пятницу заявил, что попросил фискальную службу и таможню конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который завозится незаконно, передает РИА Новости

Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (не подконтрольные Киеву территории Донбасса — ред.), чтобы эту продукцию конфисковали
— сказал министр

Киев приказал конфисковать уголь, добытый на территории ЛДНР



В марте представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления антрацита тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.
В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

Использованы фотографии: https://ok.ru/novonewsinfo
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Подрезчик Сегодня, 12:43
    Сначала заблокировали, потом конфискуют...Больные!
    Подрезчик
    1. Александр романов Сегодня, 12:46
      Да пусть приезжают и забирают,кто не дает то laughing Заплати и конфисковываи ,сколько влезет
      Александр романов
      1. BATUHAN Сегодня, 12:52
        Цитата: Александр романов
        Да пусть приезжают и забирают,кто не дает то laughing

        Сударь, читать статью не пробовали?
        при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО
        BATUHAN
        1. Александр романов Сегодня, 12:53
          Цитата: BATUHAN
          Сударь, читать статью не пробовали?

          Сударь,может вы отвалите от меня раз и навсегда.
          Александр романов
          1. BATUHAN Сегодня, 12:56
            Дык, не уперлись Вы мне ни коим боком. Не льстите. Но прежде чем шашкой махать, можно статьи читать.
            BATUHAN
            1. Александр романов Сегодня, 12:59
              Цитата: BATUHAN
              Дык, не уперлись Вы мне ни коим боком

              Мимо проходи и забудь,что я существую.Ты мне уже порядком надоел
              Александр романов
              1. злой партизан Сегодня, 13:23
                Цитата: Александр романов
                Мимо проходи и забудь,что я существую.

                Щазззззззззззззззз hi . Размечтался ! Рыбу гони angry ! А не то - ...Ну ты понял.. feel .
                Привет, подследственный! drinks
                злой партизан
        2. svp67 Сегодня, 12:54
          Цитата: BATUHAN
          Сударь читать статью не пробовали?
          при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО

          Вот увидете, следующим шагом будеи конфискацию всего угля пришедшего из РФ...
          svp67
          1. Злодей Сегодня, 13:35
            Цитата: svp67
            Вот увидете, следующим шагом будеи конфискацию всего угля пришедшего из РФ...

            Берите ширше и глубже, следующим шагом может быть и конфискация месторождений, включая и южноафриканские... Эти додумаются wassat wassat wassat
            Злодей
          2. Tusv Сегодня, 14:10
            Цитата: svp67
            Вот увидете, следующим шагом будеи конфискацию всего угля пришедшего из РФ.

            Саша Романов меня опередил. Заплатили, значит ихняя собственность имеют право
            Tusv
        3. НЕКСУС Сегодня, 13:44
          Цитата: BATUHAN
          при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО

          Вопрос-а сея продукция заходит на территорию Украины, чтоб ее конфисковать?
          НЕКСУС
      2. svp67 Сегодня, 12:57
        Цитата: Александр романов
        Да пусть приезжают и забирают,кто не дает то

        Они бы и рады, да есть там...
        svp67
        1. Комментарий был удален.
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:02
          Цитата: svp67
          Они бы и рады, да есть там...

          Ага , ссыкотно хунтятам - это не с памятниками воевать . bully
          bouncyhunter
        3. Александр романов Сегодня, 13:03
          Цитата: svp67
          Они бы и рады, да есть там...

          Заплатил,приехал,конфисковал .Вени,вини ,вичи по украински
          Александр романов
          1. злой партизан Сегодня, 13:26
            Цитата: Александр романов
            Вени,вини ,вичи по украински

            belay Ик.
            Ды Вы бытенька полеглот. lol
            Вот Вам в коллекцию:
            DURA LEX, SED LEX. wink
            злой партизан
        4. karish Сегодня, 14:12
          Цитата: svp67
          Они бы и рады, да есть там...

          Никого там нет , уголь конфисковывается на территории Украины. читайте внимательно статью.
          Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО

          те ЛДНР уголёк продолжают гнать на Украину.
          Наверное поэтому Украина до сих пор не загнулась , хотя по Захарченко должна была умереть 20 дней назад.
          karish
      3. karish Сегодня, 14:09
        Цитата: Александр романов
        Да пусть приезжают и забирают,кто не дает то laughing Заплати и конфисковываи ,сколько влезет

        не Сань ты не понял , этот уголь ЛДНР практически контрабандно завозили и продавали на Украине.
        Сейчас этот канал полностью перекрывают.
        karish
    2. Злой543 Сегодня, 12:47
      Нет, теперь весь ввозимый уголь будут конфисковывать laughing и говорить что он с неподкрольных территорий, халява
      Злой543
      1. Смог Сегодня, 13:22
        Цитата: Злой543
        теперь весь ввозимый уголь будут конфисковывать

        Чегой то я сомневаюсь что им сейчас в долг поставляют .Научены. А если оплатили , глубоко и фиолетово, какой чудак на букву м у какого другого чудака на ту же букву что то конфискует.на территории 404.
        Смог
    3. Венд Сегодня, 13:06
      Цитата: Подрезчик
      Сначала заблокировали, потом конфискуют...Больные!

      Но самое прикольное у агрессора покупают laughing
      Венд
      1. karish Сегодня, 14:14
        Цитата: Венд
        Цитата: Подрезчик
        Сначала заблокировали, потом конфискуют...Больные!

        Но самое прикольное у агрессора покупают laughing

        Самое прикольное - агрессору продают.
        Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о том, что ДНР не будет ничего продавать Украине. Как сообщает РИА "Новости", соответствующее заявление он сделал во время прямой линии с жителями подконтрольной Киеву территории Донбасса.

        Он уточнил, что все поставки полностью прекратятся с 1 марта. По его словам, в ДНР не будут продавать Киеву ни уголь, ни металл, ни известняк.

        Захарченко -- треплом был им и останется.
        karish
  2. parusnik Сегодня, 12:44
    Уже чистой воды грабежом занимаются, "романтики" с Майдану...Ведут себя с Донбассом как собака на сене и сожрать не могут..и уйти с сена не хотят...
    parusnik
    1. Masya Masya Сегодня, 13:08
      Уже чистой воды грабежом занимаются

      почему "уже"? ВСЕГДА!!!
      Masya Masya
  3. igorserg Сегодня, 12:44
    за конфискованный расплачиваться зимой будут.
    igorserg
    1. NIKNN Сегодня, 13:08
      Цитата: igorserg
      за конфискованный расплачиваться зимой будут.

      Кто конкретно будет? Не уточните...?
      NIKNN
  4. Сергей-8848 Сегодня, 12:47
    Шахтёры напрямую кому-то на Украине продают, минуя "верховных" законовершителей из Киева. Так эти и...оты теперь решили у своих же уголь и конфисковать. Слов нет, чтобы обозначить степень безмозглости.
    Сергей-8848
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:04
    Бандитское государство и методы бандитские. Что еще скажешь.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
      Так и поступать с ними , как с бандитами ...
      bouncyhunter
  6. Васян1971 Сегодня, 13:13
    Весна пришла, потеплело. Оборзели.
    Васян1971
  7. twincam Сегодня, 13:13
    пусть работают по предоплате.
    тогда и конфисковывать не надо будет.
    а то, епта хитро***опые какие, ум уголь сперва привезли, а платить хохлы потом будут.
    вот и хотят конфисковать, чтобы не платить.
    twincam
  8. volodya Сегодня, 13:18
    А можно утром стулья , а деньги вечером - Можно.Но деньги вперёд!!!
    volodya
  9. vch Сегодня, 13:19
    Несколько дней назад наши все кричали про "контрсанкции" по отношению к Украине.....Вот хотелось бы конкретики.... Может что то пропустил??
    vch
  10. Постороннний Сегодня, 13:24
    Отторжение Донбасса идёт полным ходом. Заодно и полное разрушение своей экономики. Порошенко, в лучших традициях анекдотов "не зъiм - так понадкусываю" хочет после себя оставить одни развалины и свалить с награбленным в Лондон. Напоследок кинет ВСУ в мясорубку на Донбассе, чтобы пямять о себе хорошую оставить.
    Постороннний
  11. nizrum Сегодня, 13:24
    Я чет не понял, из ЮАР уголь дешевле что ли?
    nizrum
  12. Шуманит Сегодня, 13:27
    Вот и предлог нарисовался! А зная,какое г.... в головах у нациков,предлог нефиговый... Что то сгущаются тучи... Зная,что эти твари могут сидеть у народа на шее,только когда есть маленькие,но перемоги и зная,что перемог давно уж нет,можно прогнозировать дальнейшее обострение... Жаль что с Новороссии мало простого народа на ВО... Чтоб на простом языке пообщаться... Владыка Ситх не в счет,лично меня мутит "просто от цифр". Хотелось бы как то по подробнее,чтоб в курсе быть...
    Шуманит
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:06
      Цитата: Шуманит
      Жаль что с Новороссии мало простого народа на ВО... Чтоб на простом языке пообщаться

      Дык,"простой народ" ЛДНР,в большинстве своём, при деле,им особо не до общения.
      Цитата: Шуманит
      Владыка Ситх не в счет,лично меня мутит "просто от цифр". Хотелось бы как то по подробнее,чтоб в курсе быть...

      Сударь,по большому счёту,если бы не Владыка,то на данном ресурсе был бы вакуум в плане новостных отчётов из республик,если не считать выступлений Басурина. И,кстати, за этими "просто цифрами" кроется много важной информации... Как говорится,имеющий глаза... Понимаю - скучновато,красок не хватает,но это и не художественное произведение. Что же до "простого общения",то тут сложнее - ничто не заменит живое общение, но это только "по факту и на месте". Как-то так.
      Paranoid50
  13. Const Сегодня, 13:27
    Просто не реагировать на глупость и всё
    Const
  14. viktor kurganov Сегодня, 13:32
    Покупать в Африке на 30% дороже. Зависеть от сроков поставок. Зависеть от неизвестного качества. Усложнять логистику. Это- плата за фанаберии. Даёшь самостийную экономическую политику!
    Однократная конфискация даже небольшого количества приведёт к постоянной продаже угля через Россию. Вот российский уголь, даже, если он будет добыт в Донбассе, конфисковать будет уже нельзя.
    viktor kurganov
  15. Altona Сегодня, 14:00
    Цитата: Подрезчик
    Сначала заблокировали, потом конфискуют...Больные!

    ---------------------------
    Они думают, что у них теперь везде безвиз. laughing
    Altona
  16. Altona Сегодня, 14:04
    Цитата: viktor kurganov
    Покупать в Африке на 30% дороже. Зависеть от сроков поставок. Зависеть от неизвестного качества. Усложнять логистику. Это- плата за фанаберии. Даёшь самостийную экономическую политику!

    ------------------------------
    Никогда не понимал государства, желающих идти в фарватере американских хотелок, при том, что США от них в другом полушарии.Экономика всегда зависит от благополучия и хороших отношений с соседями прежде всего, даже если совсем не такие, какими ты их хотел бы видеть. Поэтому пусть Украина ведет торговлю с Китаем, ЮАР и США, не имея прямого транспортного и прочего доступа к их территории. laughing
    P.S. Даже предмет был такой в школе-экономическая география. Но видать не все усвоили. wink
    Altona
  17. Altona Сегодня, 14:08
    Цитата: nizrum
    Я чет не понял, из ЮАР уголь дешевле что ли?

    ------------------------------
    Кошернее...
    Altona
Картина дня