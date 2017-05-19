14:29 19 мая

В российских ВДВ появились «ударные» подразделения

Нескольким подразделениям Воздушно-десантных войск России присвоен статус «Ударное», передает Интерфакс сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.



В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "Ударное". По своей сути это – эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава,
сказал командующий на сборе руководящего состава ВДВ.


По его оценке, «этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствует одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа».

Кроме этого в Воздушно-десантных войсках есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических группы, а также разведывательные подразделения соответствующих статусу "Ударное",
добавил Сердюков.

В целом, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются как основа войск быстрого реагирования. В дальнейшем войска будут продолжать оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящими по всем показателям зарубежные аналоги,
отметил он.

Генерал сообщил, что ВДВ получают новую технику планово.

В первую очередь это – новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, не имеющие аналогов в мире,
пояснил командующий.

Он отметил также, что «поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки».

Использованы фотографии: http://www.tplants.com
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Комментарии 15

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  1. iConst Сегодня, 13:06
    Не имеющее аналогов, превосходящее зарубежные по всем... Скики можно?

    Доб.: Зачастую сравниваются вооружения в отрыве от концепции и области применения.
    iConst
    1. RASKAT Сегодня, 14:09
      Придайте им пару танковых рот, а то без танков какие они ударные?
      RASKAT
  2. tchoni Сегодня, 13:06
    . В целом, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются как основа войск быстрого реагирования. В дальнейшем войска будут продолжать оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящими по всем показателям зарубежные аналоги,

    Вот и будут в случае чего перевооиужать их вместо картонной брони с мизерным ресурсом танками и БТР как в чиченскую.
    Может стоит сделать сразу такие вот "ударные" подразделения на базе танковой дивизии? Укомплектована ее тяжелыми БМП для перевозки личного состава иличным составом повышенной обученности из контробасов.
    tchoni
    1. iConst Сегодня, 13:12
      Цитата: tchoni
      Может стоит сделать сразу такие вот "ударные" подразделения

      В ВОВ в 41-42 мало-мальски укомплектованной единице сразу добавляли "ударная".
      iConst
    2. NIKNN Сегодня, 13:28
      Цитата: tchoni
      составом повышенной обученности из контробасов.

      Вы не правильно понимаете данную концепцию. "Контробасы" это не регулярные части на поле боя и предназначены для выполнения специальных операций. Остальное время они должны находиться в тылу и заниматься отработками специальных задач. На передовой это подразделение не принесет сверх пользы, и слишком дорого терять даже одного человека... Не знаю что имел автор по словом "ударные", скорее всего подразумевал завние "Гвардейские" , однако понятие ударные несколько отличаются по своим задачам от просто общевойсковых.
      Извиняюсь за ранее , это мое личное мнение..
      NIKNN
  3. tomket Сегодня, 13:06
    В ВДВ появилось "масло масляное".....
    tomket
    1. iConst Сегодня, 13:13
      Цитата: tomket
      В ВДВ появилось "масло масляное".....

      Если есть "ударные", значит можно предположить "оборонные"?
      iConst
      1. tomket Сегодня, 13:26
        На сколько я понимаю, ВДВ изначально формировались как ударные части, или части постоянной боевой готовности.
        tomket
        1. barclay Сегодня, 13:38
          Не знаю как сейчас, но в свое время в дивизиях ВДВ были и "кадрированные" полки с "законсервированной" техникой.
          Видимо сейчас для статуса "ударное" подразделение прежде всего должно быть укомплектовано обученным личным составом и исправной боевой техникой.
          barclay
  4. 31rus4 Сегодня, 13:15
    Уважаемые,а что название гвардеец уже совсем потеряло свою значимость?Так можно много чего придумать например боевая,строевая,особого назначения,усиленного состава,и т.д
    31rus4
    1. barclay Сегодня, 13:24
      "Ударное" подразделение - это типа готовое к бою в любой момент.
      А "Гвардейское" - это уже к Золотову...
      barclay
  5. Orazmukhamed Сегодня, 13:18
    Не имеющие аналогов в мире, - снова эта фраза. Звучит уже как мантра
    Orazmukhamed
  6. Berkut24 Сегодня, 13:24
    Вообще перестал понимать что происходит. Я понимаю, что пропаганда ВС нужна. Но в моем понятии ВДВ - это само по себе мобильное ударное подразделение. Там лучшие, там наиболее подготовленные. Теперь они дважды ударные, а если еще присвоить звание штурмовых, то получится трижды. И от фамили Сердюкова мне как-то не очень внутри...
    Berkut24
  7. Blue Fox Сегодня, 14:11
    Ну не знаю. Раз есть ударные БТГ, то теперь по логике должны появиться ОПАБы для формирования полевых УРов...
    Blue Fox
  8. Alexey RA Сегодня, 14:28
    В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "Ударное". По своей сути это – эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава

    О чём я и говорил: "ударные" подразделения - это просто новое название для новой "гвардии", которое должно как-то обозначить её на фоне практически поголовно "гвардейских" частей ВС РФ.
    Учитывая тенденцию последних десяти лет - лет через 5 в ВС практически все подразделения станут "ударными гвардейскими", и для выделения элитных частей придётся опять искать новое наименование. А лет через 20 будут встречаться наименования наподобие "гвардейский ударный элитный непревзойдённый батальон материально-технического обеспечения". smile
    Alexey RA
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