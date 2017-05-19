В российских ВДВ появились «ударные» подразделения
Нескольким подразделениям Воздушно-десантных войск России присвоен статус «Ударное», передает Интерфакс сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.
По его оценке, «этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствует одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа».
Генерал сообщил, что ВДВ получают новую технику планово.
Он отметил также, что «поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки».
В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "Ударное". По своей сути это – эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава,сказал командующий на сборе руководящего состава ВДВ.
По его оценке, «этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствует одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа».
Кроме этого в Воздушно-десантных войсках есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических группы, а также разведывательные подразделения соответствующих статусу "Ударное",добавил Сердюков.
В целом, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются как основа войск быстрого реагирования. В дальнейшем войска будут продолжать оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящими по всем показателям зарубежные аналоги,отметил он.
Генерал сообщил, что ВДВ получают новую технику планово.
В первую очередь это – новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, не имеющие аналогов в мире,пояснил командующий.
Он отметил также, что «поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки».
Использованы фотографии: http://www.tplants.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти