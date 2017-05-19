В российских ВДВ появились «ударные» подразделения

В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "Ударное". По своей сути это – эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава,

Кроме этого в Воздушно-десантных войсках есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических группы, а также разведывательные подразделения соответствующих статусу "Ударное",

В целом, на сегодняшний день Воздушно-десантные войска последовательно развиваются как основа войск быстрого реагирования. В дальнейшем войска будут продолжать оснащаться легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением, превосходящими по всем показателям зарубежные аналоги,

В первую очередь это – новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, не имеющие аналогов в мире,