14:35 19 мая

В Дагестане ликвидированы боевики так называемой кадарской банды

Сегодня в Республике Дагестан проводилась контртеррористическая операция. Сотрудник силовых спецподразделений получили информацию о «логове» так называемой кадарской банды, на счету которой большое число преступлений, включая преступления террористической направленности. В числе совершённых преступлений – убийство главы сельской администрации в населённом пункте Карамахи.

Операция после получения оперативных сведений была начата в Буйнакском районе Дагестана.

Национальный антитеррористический комитет приводит пресс-релиз:
В ходе последовавшего боестолкновения бойцами спецназа ФСБ России четверо бандитов были нейтрализовано. Как установлено, указанные бандиты представляли собой остатки т.н. кадарской бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом.



В Дагестане ликвидированы боевики так называемой кадарской банды


Отмечено, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции нет. Не пострадал никто и из числа гражданских лиц Буйнакского района, в котором вводился режим КТО.

В настоящее время на месте событий проводятся необходимые следственные действия. Имена ликвидированных бандитов пока не называются.

Использованы фотографии: Блокнот
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Комментарии 4

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  1. Чёрный Сегодня, 13:16
    Жили как шакалы, как шакалы и подохли. ......спецам респект
    Чёрный
  2. мичман Сегодня, 13:16
    Можно только поздравить бойцов спецназа за операцию. Честь имею.
    мичман
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:18
    Операция прошла планово , потерь среди силовиков нет - честь и хвала ! soldier
    bouncyhunter
    1. vch Сегодня, 13:33
      Кому интересно - почитайте Корецкого..... Если не ошибаюсь "Меч Немизиды-2". Там все очень подробно описано, как работает наш спецназ в Дагестане.....
      vch
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