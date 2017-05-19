В Дагестане ликвидированы боевики так называемой кадарской банды
Сегодня в Республике Дагестан проводилась контртеррористическая операция. Сотрудник силовых спецподразделений получили информацию о «логове» так называемой кадарской банды, на счету которой большое число преступлений, включая преступления террористической направленности. В числе совершённых преступлений – убийство главы сельской администрации в населённом пункте Карамахи.
Операция после получения оперативных сведений была начата в Буйнакском районе Дагестана.
Национальный антитеррористический комитет приводит пресс-релиз:
Отмечено, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции нет. Не пострадал никто и из числа гражданских лиц Буйнакского района, в котором вводился режим КТО.
В настоящее время на месте событий проводятся необходимые следственные действия. Имена ликвидированных бандитов пока не называются.
Операция после получения оперативных сведений была начата в Буйнакском районе Дагестана.
Национальный антитеррористический комитет приводит пресс-релиз:
В ходе последовавшего боестолкновения бойцами спецназа ФСБ России четверо бандитов были нейтрализовано. Как установлено, указанные бандиты представляли собой остатки т.н. кадарской бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом.
Отмечено, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов в ходе операции нет. Не пострадал никто и из числа гражданских лиц Буйнакского района, в котором вводился режим КТО.
В настоящее время на месте событий проводятся необходимые следственные действия. Имена ликвидированных бандитов пока не называются.
Использованы фотографии: Блокнот
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