14:29 19 мая

В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа

Приходят известия о том, что шведская прокуратура прекратила предварительное следствие по делу Джулиана Ассанжа – основателя сайта ВикиЛикс. РИА Новости приводит заявление шведской прессы:
Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании.




Напомним, что в Швеции в отношении Ассанжа было возбуждено уголовное дело о сексуальном домогательстве и изнасиловании. Поводом для возбуждения дела стали заявления от двух женщин, утверждающих, что Джулиан Ассандж в разное время в их отношении совершал преступления сексуального характера. Ассанж не отрицал, что сексуальные контакты были, однако отмечал, что происходили они по взаимному согласию.


Примечательно, что о сексуальном «насилии» женщины вспомнили только после того, как Ассандж стал известен вследствие работы своего сайта, публикующего разоблачения преступлений. На сайте Викиликс ранее были опубликованы, к примеру, такие материалы, которые свидетельствовали о военных преступления США в Ираке. Одним из информаторов сайта выступил рядовой американской армии Брэдли Мэннинг, передавший видеофайл с кадрами расстрела с воздуха гражданских лиц в Ираке.

На днях Мэннинг, который из Брэдли успел превратиться в Челси, был досрочно освобождён из американской тюрьмы. Решение о досрочном освобождении буквально за пару дней до завершения президентских полномочий принимал Барак Обама.

А Джулиан Ассанж на данный момент находится в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Использованы фотографии: AnoNews.co
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Комментарии 10

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  1. злой партизан Сегодня, 13:20
    Но в Англии-то дело против него не прекращено. И вряд ли в скором будущем что-то в этом плане изменится. Для США поимка Асанжа уже дело принципа, престижа. Так что жить ему в посольстве Эквадора ещё долго.
    злой партизан
    1. Zibelew Сегодня, 13:43
      Да Ассанжу в американскую тюрьму лучше не попадать. Что тюрьмы американские с людьми делают belay
      На днях Мэннинг, который из Брэдли успел превратиться в Челси, был досрочно освобождён из американской тюрьмы.

      Zibelew
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:24
    Это хитрый ход ЦРУ . Теперь Ассанж расслабится , выйдет погулять из посольства , а тут - мешок на голову , и - здравствуй , США ! wassat
    А если серьёзно - Ассанжу теперь надо удвоить бдительность . Чтобы "воздух свободы" не сыграл с ним злую шутку ...
    bouncyhunter
    1. NIKNN Сегодня, 13:34
      Цитата: bouncyhunter
      Ассанжу теперь надо удвоить бдительность . Чтобы "воздух свободы"

      "Прекратило", это с юридической точки зрения совсем не значит "закрыло" или "оправдало"...тут игра слов... request
      NIKNN
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
        Цитата: NIKNN
        "Прекратило", это с юридической точки зрения совсем не значит "закрыло" или "оправдало"

        Тем более не стоит расслабляться .
        bouncyhunter
  3. vch Сегодня, 13:25
    Началась очередная операция ЦРУ. Похоже пытаются любыми путями выманить Асанжа из посольства, что бы тут же выкрасть и вывести в штаты..... А то с какой бы радости шведы хотят снять обвинение и соответственно снять требование о выдачи...... Типа Ассанж успокоиться, покинет посольство и тут.......
    vch
  4. Оператор Сегодня, 13:41
    Шведы собирались арестовать Ассанжа исключительно на основе словесных обвинений двух "пострадавших" без свидетелей, причем заявления от них поступили спустя много дней с момента "изнасилований", когда было уже невозможно подтвердить факт "преступлений" с помощью медицинской экспертизы.

    В феврале 2016 годе специальная комиссия ООН по необоснованным арестам признала дело Ассанжа сфабрикованным шведской прокуратурой.

    Шведы молотки - идут верной дорогой Вышинского, следующее обвинение Ассанжу предъявят в рытье тоннеля из Лондона в Стокгольм laughing
    Оператор
    1. Дамир Сегодня, 13:58
      в Стокгольм то зачем??? в Москву.... в Москву-матушку.... только там в компании со Сноуденом может быть будет более-менее в безопасности...
      Дамир
  5. Altona Сегодня, 13:55
    В стане глобалистов существует два мнения насчет "рассекречивания". Либо сделать весь мир прозрачным для всех, кроме неофициальных правителей мира. Этой версии придерживаются владельцы транснациональных корпораций, они будут знать все и обо всех. Второе мнение, что наоборот, надо все засекретить и создать для остальных медийную виртуальную реальность. Поэтому одной части истеблишмента Ассанж и подобные нужны.
    Altona
  6. yuriy55 Сегодня, 14:02
    Ещё тот преступник...Ага... belay
    Брейвик в сравнении с ним - младенец. А этот...Ух, он супостат!!!
    Меня эта норвежская сага о преступниках и их сексуальных домогательствах после взрыва, побоища в июле 2011 и притеснений в отношении заключённых вызывает приступы брезгливости к европравосудию...
    yuriy55
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