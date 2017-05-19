В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа
Приходят известия о том, что шведская прокуратура прекратила предварительное следствие по делу Джулиана Ассанжа – основателя сайта ВикиЛикс. РИА Новости приводит заявление шведской прессы:
Напомним, что в Швеции в отношении Ассанжа было возбуждено уголовное дело о сексуальном домогательстве и изнасиловании. Поводом для возбуждения дела стали заявления от двух женщин, утверждающих, что Джулиан Ассандж в разное время в их отношении совершал преступления сексуального характера. Ассанж не отрицал, что сексуальные контакты были, однако отмечал, что происходили они по взаимному согласию.
Примечательно, что о сексуальном «насилии» женщины вспомнили только после того, как Ассандж стал известен вследствие работы своего сайта, публикующего разоблачения преступлений. На сайте Викиликс ранее были опубликованы, к примеру, такие материалы, которые свидетельствовали о военных преступления США в Ираке. Одним из информаторов сайта выступил рядовой американской армии Брэдли Мэннинг, передавший видеофайл с кадрами расстрела с воздуха гражданских лиц в Ираке.
На днях Мэннинг, который из Брэдли успел превратиться в Челси, был досрочно освобождён из американской тюрьмы. Решение о досрочном освобождении буквально за пару дней до завершения президентских полномочий принимал Барак Обама.
А Джулиан Ассанж на данный момент находится в здании посольства Эквадора в Лондоне.
Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании.
Напомним, что в Швеции в отношении Ассанжа было возбуждено уголовное дело о сексуальном домогательстве и изнасиловании. Поводом для возбуждения дела стали заявления от двух женщин, утверждающих, что Джулиан Ассандж в разное время в их отношении совершал преступления сексуального характера. Ассанж не отрицал, что сексуальные контакты были, однако отмечал, что происходили они по взаимному согласию.
Примечательно, что о сексуальном «насилии» женщины вспомнили только после того, как Ассандж стал известен вследствие работы своего сайта, публикующего разоблачения преступлений. На сайте Викиликс ранее были опубликованы, к примеру, такие материалы, которые свидетельствовали о военных преступления США в Ираке. Одним из информаторов сайта выступил рядовой американской армии Брэдли Мэннинг, передавший видеофайл с кадрами расстрела с воздуха гражданских лиц в Ираке.
На днях Мэннинг, который из Брэдли успел превратиться в Челси, был досрочно освобождён из американской тюрьмы. Решение о досрочном освобождении буквально за пару дней до завершения президентских полномочий принимал Барак Обама.
А Джулиан Ассанж на данный момент находится в здании посольства Эквадора в Лондоне.
Использованы фотографии: AnoNews.co
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти