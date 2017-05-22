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Горячечный бред Запада: "Это делают совершенно посторонние люди. И не из нашего района"
Сначала о хорошем: если читать заголовок, вы закончили голосом товарища Саахова (а его фамилию сейчас прочитали голосом Шурика), то с чувством юмора у вас все в порядке.
Вообще, эта история о том, как стало выгодно в последнее время на Западе продавать своим гражданам страх, постоянно подогревая его наличием внешних врагов и угроз. События, потрясшие за последние пару лет Запад, наглядно продемонстрировали, что страх — самое что ни на есть политическое оружие. Зачастую он служит оправданием для способа управления, обоснованием необходимости принятия той или иной политической программы, убеждением в том, за кого следует голосовать, кого бояться и т.д. Кроме того, страх граждан может легко перерасти в их готовность подчиниться своему руководству. Именно поэтому страх становится столь удобным инструментом в политике, которая требует слепого ей следования.
Что касается откровенно параноидального поведения западных политиков, все чаще ищущих во всех своих бедах, поражениях и неприятностях виновных на стороне, то, с точки зрения психологии, патология давно известная. Есть у людей такая особенность: при невысокой осознанности переносить свои личные тревоги, причины проблем и даже собственные негативные качества на кого-то или что-то далекое. Называется это психологической проекцией. Проекция — эдакий способ снять с себя ответственность. Ведь как удобно найти или создать виновного во всех своих бедах врага и воображать, что все дело в нем, тогда самому и делать ничего не нужно! Так было с президентскими выборами в США, так потом поспешили спроецировать задним числом брексит в Великобритании, по тому же сценарию подвергли критике результаты референдума в Нидерландах, теми же самыми методами подогревали президентские выборы во Франции. Таким же способом в Германии, прикрываясь необходимостью укрепления национальной безопасности, сейчас пытаются спроецировать куда подальше любой неудобный для Ангелы Меркель информационный повод или критику канцлера.
Ничем, по сути, не обоснованная паранойя Запада сегодня действительно поражает своей масштабностью. Бдительность — это, конечно, хорошо и правильно, она никогда не бывает лишней. Но простите, когда ваша жизнь превращается в подсчеты того, сколько русским солдатам понадобится, чтобы взять столицы европейских городов, причем в то время, когда эти самые солдаты тихо-мирно в российской глубинке заборы красят тряпками и траву косят лопатами, — это уже по психиатрической части.
Вспоминается история времен холодной войны, когда паранойя довела до самоубийства высокопоставленного американского военного: 22 мая 1949 года первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя с криком: "Русские идут!"
Автор: Владимир Попов
Сначала о хорошем: если читать заголовок, вы закончили голосом товарища Саахова (а его фамилию сейчас прочитали голосом Шурика), то с чувством юмора у вас все в порядке.
Вообще, эта история о том, как стало выгодно в последнее время на Западе продавать своим гражданам страх, постоянно подогревая его наличием внешних врагов и угроз. События, потрясшие за последние пару лет Запад, наглядно продемонстрировали, что страх — самое что ни на есть политическое оружие. Зачастую он служит оправданием для способа управления, обоснованием необходимости принятия той или иной политической программы, убеждением в том, за кого следует голосовать, кого бояться и т.д. Кроме того, страх граждан может легко перерасти в их готовность подчиниться своему руководству. Именно поэтому страх становится столь удобным инструментом в политике, которая требует слепого ей следования.
Что касается откровенно параноидального поведения западных политиков, все чаще ищущих во всех своих бедах, поражениях и неприятностях виновных на стороне, то, с точки зрения психологии, патология давно известная. Есть у людей такая особенность: при невысокой осознанности переносить свои личные тревоги, причины проблем и даже собственные негативные качества на кого-то или что-то далекое. Называется это психологической проекцией. Проекция — эдакий способ снять с себя ответственность. Ведь как удобно найти или создать виновного во всех своих бедах врага и воображать, что все дело в нем, тогда самому и делать ничего не нужно! Так было с президентскими выборами в США, так потом поспешили спроецировать задним числом брексит в Великобритании, по тому же сценарию подвергли критике результаты референдума в Нидерландах, теми же самыми методами подогревали президентские выборы во Франции. Таким же способом в Германии, прикрываясь необходимостью укрепления национальной безопасности, сейчас пытаются спроецировать куда подальше любой неудобный для Ангелы Меркель информационный повод или критику канцлера.
Ничем, по сути, не обоснованная паранойя Запада сегодня действительно поражает своей масштабностью. Бдительность — это, конечно, хорошо и правильно, она никогда не бывает лишней. Но простите, когда ваша жизнь превращается в подсчеты того, сколько русским солдатам понадобится, чтобы взять столицы европейских городов, причем в то время, когда эти самые солдаты тихо-мирно в российской глубинке заборы красят тряпками и траву косят лопатами, — это уже по психиатрической части.
Вспоминается история времен холодной войны, когда паранойя довела до самоубийства высокопоставленного американского военного: 22 мая 1949 года первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя с криком: "Русские идут!"
Автор: Владимир Попов
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