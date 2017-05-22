09:57 22 мая
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Горячечный бред Запада: "Это делают совершенно посторонние люди. И не из нашего района"

Горячечный бред Запада: "Это делают совершенно посторонние люди. И не из нашего района"


Сначала о хорошем: если читать заголовок, вы закончили голосом товарища Саахова (а его фамилию сейчас прочитали голосом Шурика), то с чувством юмора у вас все в порядке.

Вообще, эта история о том, как стало выгодно в последнее время на Западе продавать своим гражданам страх, постоянно подогревая его наличием внешних врагов и угроз. События, потрясшие за последние пару лет Запад, наглядно продемонстрировали, что страх — самое что ни на есть политическое оружие. Зачастую он служит оправданием для способа управления, обоснованием необходимости принятия той или иной политической программы, убеждением в том, за кого следует голосовать, кого бояться и т.д. Кроме того, страх граждан может легко перерасти в их готовность подчиниться своему руководству. Именно поэтому страх становится столь удобным инструментом в политике, которая требует слепого ей следования.


Что касается откровенно параноидального поведения западных политиков, все чаще ищущих во всех своих бедах, поражениях и неприятностях виновных на стороне, то, с точки зрения психологии, патология давно известная. Есть у людей такая особенность: при невысокой осознанности переносить свои личные тревоги, причины проблем и даже собственные негативные качества на кого-то или что-то далекое. Называется это психологической проекцией. Проекция — эдакий способ снять с себя ответственность. Ведь как удобно найти или создать виновного во всех своих бедах врага и воображать, что все дело в нем, тогда самому и делать ничего не нужно! Так было с президентскими выборами в США, так потом поспешили спроецировать задним числом брексит в Великобритании, по тому же сценарию подвергли критике результаты референдума в Нидерландах, теми же самыми методами подогревали президентские выборы во Франции. Таким же способом в Германии, прикрываясь необходимостью укрепления национальной безопасности, сейчас пытаются спроецировать куда подальше любой неудобный для Ангелы Меркель информационный повод или критику канцлера.

Ничем, по сути, не обоснованная паранойя Запада сегодня действительно поражает своей масштабностью. Бдительность — это, конечно, хорошо и правильно, она никогда не бывает лишней. Но простите, когда ваша жизнь превращается в подсчеты того, сколько русским солдатам понадобится, чтобы взять столицы европейских городов, причем в то время, когда эти самые солдаты тихо-мирно в российской глубинке заборы красят тряпками и траву косят лопатами, — это уже по психиатрической части.

Вспоминается история времен холодной войны, когда паранойя довела до самоубийства высокопоставленного американского военного: 22 мая 1949 года первый министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол выбросился из окна 16-го этажа военно-морского госпиталя с криком: "Русские идут!"
Автор: Владимир Попов


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Самогонщик Сегодня, 08:00
    ну Джеймс Винсент Форрестол хороший пример. надо политикам европейским следовать его стопами. от меркеловой и т.д. и билеты на это зрелище продавать. ставки можно в казино.а деньги на помощь обездоленным неграм,арабам эмигрантам wink
    Самогонщик
    1. сибиралт Сегодня, 08:24
      Ну и где смеяться? recourse Грешно смеяться над больными.
      сибиралт
      1. василий50 Сегодня, 08:41
        Тут дело не в *смехе* над больными.
        Политики на *западе* врут давно и самозабвенно. Они сами осознают что врут и не верят собственным заявлениям, но *положение обязывает*, вот и продолжают врать. Если бы верили в собственные громкие заявления то как Форестол тоже бы или в окна кидались или стрелялись, а так сделали заявление и в *кассу*, за вознаграждением.
        василий50
  2. 210окв Сегодня, 08:18
    Шведы и остальные ляхи какое десятилетие подряд гоняют по Балтике неуловимые русские подводные лодки..Так же и все остальные шавки вашингтонские взяли на вооружение "русское пугало"..А что? Их пипл схавает..
    210окв
  3. Стройбат запаса Сегодня, 08:18
    Это в честь этого параноика они авианосец назвали?
    Стройбат запаса
  4. vladimirvn Сегодня, 08:39
    Продавать страх, панику, алчность- высший уровень бизнеса. Под это дело втюхать можно столько и всего...
    vladimirvn
  5. bober1982 Сегодня, 08:43
    Знаменитый сенатор Маккейн проходил службу на авианосце "Форрестол", знамение?
    Джеймс Винсент заждался старого доброго сенатора.
    bober1982
  6. костя андреев Сегодня, 09:01
    Цитата: василий50
    Тут дело не в *смехе* над больными.
    Политики на *западе* врут давно и самозабвенно. Они сами осознают что врут и не верят собственным заявлениям, но *положение обязывает*, вот и продолжают врать. Если бы верили в собственные громкие заявления то как Форестол тоже бы или в окна кидались или стрелялись, а так сделали заявление и в *кассу*, за вознаграждением.

    А наши политики всегда говорят правду, только правду и ничего кроме правды!!!!!!
    для меня политик и прос......ка явления одного порядка, только последнии честнее,!!!
    а по статье, ну и у нас тотчо также, также создается страх у населения, также оправданием для способа управления, обоснованием необходимости принятия той или иной политической программы, убеждением в том, за кого следует голосовать, кого бояться и т.д на западе русские хакеры, а у нас рука госдепа
    костя андреев
    1. Подкидыш Сегодня, 09:25
      Политики на то и политики. Поменьше слушать эту братию. Просто уморительно читать комменты про "Путинский режим" и Европейскую/штатовской свободу. Вон Асанж со Сноуден носа бояться высунуть от той свободы, а у нас Навальный ходит хоть и зелёный но зато где хочет! А ещё люблю посмотреть как забугорные полицаи фигачат дубинами, поливают газом и осыпают из резиноплюев "свободных" Европейцев/Американцев. А наш "кровавый режим" бережно относиться граждан в автобус очевидно причиняя последним жуткие страдания.
      Подкидыш
Картина дня