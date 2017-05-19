МГБ ЛНР: Внедрённый агент предотвратил теракты СБУ в республике
Луганский информационный центр сообщает о том, что задержанный командир диверсионно-разведывательной группы Василий Сапронов дал важные показания. В материале ЛИЦ приводится заявление главы МГБ ЛНР Леонида Пасечника о заявлениях задержанного диверсанта по поводу совершённых преступлений. Из сообщения:
Сапронов в ходе следственных мероприятий рассказал сотрудникам МГБ Луганской народной республики о том, как убивал ополченцев.
Министерство безопасности ЛНР сообщает и об успешной операции по предотвращению терактов в республике. В материале говорится, что успеха в предотвращении терактов и диверсий удалось достичь после внедрения в структуры украинских силовиков агента из ЛНР.
Из заявления пресс-службы:
Из сообщения агента (публикует ЛИЦ):
Пресс-служба:
Финальное задание, которое получил агент службы безопасности ЛНР, чтобы стать членом упомянутой программы, оказалось следующим: в СБУ отдали распоряжение подорвать автомобиль одного из высокопоставленных МГБ ЛНР.
В заключении пресс-служба МГБ ЛНР сообщает:
Полная версия материала на ЛИЦ – по ссылке .
Отдельный вопрос: если операция действительно позволяла предотвращать теракты на территории Донбасса, то стоило ли МГБ ЛНР обнародовать эту информацию через СМИ?
Террористическая группа действовала под руководством уже известного нам начальника отдела 8-го полка Сил специального назначения ВСУ майора Павла Балова, завербовавшего на территории Украины Василия Сапронова.
Сапронов в ходе следственных мероприятий рассказал сотрудникам МГБ Луганской народной республики о том, как убивал ополченцев.
Министерство безопасности ЛНР сообщает и об успешной операции по предотвращению терактов в республике. В материале говорится, что успеха в предотвращении терактов и диверсий удалось достичь после внедрения в структуры украинских силовиков агента из ЛНР.
Из заявления пресс-службы:
Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб "Тебя ждут дома" и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате "оперативного эксперимента" удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории Республики.
Из сообщения агента (публикует ЛИЦ):
Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ "Луганской области" - мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются - и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу «Тебя ждут дома».
Пресс-служба:
Первое задание, которое ему дали – это избить военнослужащего Народной милиции ЛНР и забрать у него документы. При проверке оказалось, что человек оказался не военнослужащим, а предпринимателем, который отказался платить киевским силовикам дань. Была проведена инсценировка избиения и отправлен "липовый отчет" о проделанной работе.
Финальное задание, которое получил агент службы безопасности ЛНР, чтобы стать членом упомянутой программы, оказалось следующим: в СБУ отдали распоряжение подорвать автомобиль одного из высокопоставленных МГБ ЛНР.
Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. В устройстве не было ничего необычного, а вот телефон вызвал подозрение – он был дорогой, смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. И он, действительно, оказался непростым - наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня.
В заключении пресс-служба МГБ ЛНР сообщает:
Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно, мы поняли, что программа "Тебя ждут дома" вовсе не преследует интересы граждан, а используется СБУ для проведения террористической деятельности на территориях наших Народных Республик.
Полная версия материала на ЛИЦ – по ссылке .
Отдельный вопрос: если операция действительно позволяла предотвращать теракты на территории Донбасса, то стоило ли МГБ ЛНР обнародовать эту информацию через СМИ?
Использованы фотографии: Novorossia Today
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