Террористическая группа действовала под руководством уже известного нам начальника отдела 8-го полка Сил специального назначения ВСУ майора Павла Балова, завербовавшего на территории Украины Василия Сапронова.

Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб "Тебя ждут дома" и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате "оперативного эксперимента" удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории Республики.

Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ "Луганской области" - мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются - и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу «Тебя ждут дома».

Первое задание, которое ему дали – это избить военнослужащего Народной милиции ЛНР и забрать у него документы. При проверке оказалось, что человек оказался не военнослужащим, а предпринимателем, который отказался платить киевским силовикам дань. Была проведена инсценировка избиения и отправлен "липовый отчет" о проделанной работе.

Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. В устройстве не было ничего необычного, а вот телефон вызвал подозрение – он был дорогой, смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. И он, действительно, оказался непростым - наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня.

Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно, мы поняли, что программа "Тебя ждут дома" вовсе не преследует интересы граждан, а используется СБУ для проведения террористической деятельности на территориях наших Народных Республик.