14:33 19 мая

МГБ ЛНР: Внедрённый агент предотвратил теракты СБУ в республике

Луганский информационный центр сообщает о том, что задержанный командир диверсионно-разведывательной группы Василий Сапронов дал важные показания. В материале ЛИЦ приводится заявление главы МГБ ЛНР Леонида Пасечника о заявлениях задержанного диверсанта по поводу совершённых преступлений. Из сообщения:
Террористическая группа действовала под руководством уже известного нам начальника отдела 8-го полка Сил специального назначения ВСУ майора Павла Балова, завербовавшего на территории Украины Василия Сапронова.


Сапронов в ходе следственных мероприятий рассказал сотрудникам МГБ Луганской народной республики о том, как убивал ополченцев.

Министерство безопасности ЛНР сообщает и об успешной операции по предотвращению терактов в республике. В материале говорится, что успеха в предотвращении терактов и диверсий удалось достичь после внедрения в структуры украинских силовиков агента из ЛНР.


Из заявления пресс-службы:
Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб "Тебя ждут дома" и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате "оперативного эксперимента" удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории Республики.


МГБ ЛНР: Внедрённый агент предотвратил теракты СБУ в республике



Из сообщения агента (публикует ЛИЦ):
Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ "Луганской области" - мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются - и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу «Тебя ждут дома».


Пресс-служба:
Первое задание, которое ему дали – это избить военнослужащего Народной милиции ЛНР и забрать у него документы. При проверке оказалось, что человек оказался не военнослужащим, а предпринимателем, который отказался платить киевским силовикам дань. Была проведена инсценировка избиения и отправлен "липовый отчет" о проделанной работе.


Финальное задание, которое получил агент службы безопасности ЛНР, чтобы стать членом упомянутой программы, оказалось следующим: в СБУ отдали распоряжение подорвать автомобиль одного из высокопоставленных МГБ ЛНР.

Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. В устройстве не было ничего необычного, а вот телефон вызвал подозрение – он был дорогой, смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. И он, действительно, оказался непростым - наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня.


В заключении пресс-служба МГБ ЛНР сообщает:
Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно, мы поняли, что программа "Тебя ждут дома" вовсе не преследует интересы граждан, а используется СБУ для проведения террористической деятельности на территориях наших Народных Республик.


Полная версия материала на ЛИЦ – по ссылке .

Отдельный вопрос: если операция действительно позволяла предотвращать теракты на территории Донбасса, то стоило ли МГБ ЛНР обнародовать эту информацию через СМИ?

Использованы фотографии: Novorossia Today
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 13:44
    Бред какой то....рассказывать о внедрённом агенте? request
    Чёрный
    1. NIKNN Сегодня, 13:53
      Цитата: Чёрный
      Бред какой то....рассказывать о внедрённом агенте?

      Иногда есть смысл слить одного, что бы спасти другого...А так все не конкретно и выводо делать просто не из чего...
      NIKNN
      1. Дамир Сегодня, 14:10
        так давно пора было.... выступил свидомит по теме "рашка-какашка" или "москалив на ниж", тут же фотомонтаж - получение оным свидомитом ордена лично из рук Владимира Владимировича за оперативную деятельность в тылу бандеровцев...
        брякнул какой нибудь корчинский что-то в адрес Донбасса - по почте наградной маузер с табличкой "Партизану Донбасса от благодарной России"....
        порошенке ящик коньяка из Крыма с этикеткой - "Уважаемому порошенке с благодарностью за освобождение Крыма".... а еще лучше письмо по почте от Владимира Павловича Аксенова с темой "Петруха мы же по пацански добазарились конкретно, ты свой откат за Крым забрал... что за дела на границе?!?!"....
        этой с атомным пулеметом которая, ну женщина с косой... то же по почте письмо от ГАЗПРОМА - связи с уничтожением бандеровского режима на украине просим нижайше на переговоры по цене газа на следующие 25 лет.....
        пастору ихнему (чтоб ему все таки мимо границы промахнутся, а там надеюсь погранцы не подведут) благословление от... не знаю Патриарха Кирилла наверное с темой "держись Лёха, благославляю тебя на монашеский подвиг по разрушению украины"....
        т.д и т.п..... главное боеприпасов как-то подбросить.... а самим запастись напитками и любоваться...
        Дамир
      2. venik Сегодня, 14:29
        Цитата: NIKNN
        Иногда есть смысл слить одного, что бы спасти другого..

        =====
        Читайте ВНИМАТЕЛЬНО статью!!!
        venik
    2. Шмель_3 Сегодня, 14:04
      Скорее всего агент уже раскрыт! Иначе - предательство со стороны луганского информационного центра.
      Шмель_3
    3. venik Сегодня, 14:18
      Цитата: Чёрный
      Бред какой то....рассказывать о внедрённом агенте? request

      =====
      Ну значит он уже "не внедренный".... Кстати, обратили внимания на фразу : "наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня. " и далее: "Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно..."
      Вам ВСЕ понятно???
      venik
  2. vch Сегодня, 14:02
    Так вроде этот агент по планам СБУ должен уже погибнуть..... Вот по этому и появилась возможность раскрыть операцию....
    vch
  3. tolyasik0577 Сегодня, 14:08
    если операция действительно позволяла предотвращать теракты на территории Донбасса, то стоило ли МГБ ЛНР обнародовать эту информацию через СМИ?
    Все ж понятно. После совершения подрыва сам подрывател, в данном случае агент, тоже должен быть унечтожен взрывом смартфона. Зачем об этом обьявлять? Да чтоб у желающих переметнуться на сторону ВСУ небыло иллюзий на этот счет. Для всех с Новороссии уготован один конец.
    tolyasik0577
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