В РФ разработан дирижабль нового поколения «Атлант»
НПО «Росаэросистемы-Авгуръ» разработало дирижабль «Атлант» не требующий специальной инфраструктуры для его погрузки-разгрузки, передает Интерфакс сообщение президента компании Геннадия Вербы.
Он отметил, что «обычно дирижаблям нужна очень серьезная инфраструктура – ангары, причальные и удерживающие мачты как в месте загрузки, так и разгрузки аппарата».
По словам главы компании, «при поддержке Фонда "Сколково" был разработан и испытан демонстратор активной системы балансировки дирижабля, благодаря которой аппарат в полете легче воздуха, а на земле он избавляется от ненужной подъемной силы и становится аппаратом тяжелее воздуха». Это заметно упрощает и ускоряет погрузку-выгрузку и не требует какого-либо наземного оборудования.
Он сообщил также, что к сегодняшнему дню разработаны два типа дирижабля: «первый грузоподъемностью 15 тонн ("Атлант-30") при эффективной дальности полета две тысячи километров и второй – грузоподъемностью 60 тонн ("Атлант-100)». Кроме того, в разработке находится третий вариант грузоподъемностью 170 тонн («Атлант-300»).
По его словам, аванпроект дирижабля разработан давно, «интерес к нему проявляют как гражданские эксплуатанты, так и военные».
"Атлант" обладает свойствами и дирижабля, и самолета. Он может работать там, где нет никакой инфраструктуры,сказал Верба.
Он отметил, что «обычно дирижаблям нужна очень серьезная инфраструктура – ангары, причальные и удерживающие мачты как в месте загрузки, так и разгрузки аппарата».
По словам главы компании, «при поддержке Фонда "Сколково" был разработан и испытан демонстратор активной системы балансировки дирижабля, благодаря которой аппарат в полете легче воздуха, а на земле он избавляется от ненужной подъемной силы и становится аппаратом тяжелее воздуха». Это заметно упрощает и ускоряет погрузку-выгрузку и не требует какого-либо наземного оборудования.
"Атлант" заточен под то, чтобы не использовать никакую инфраструктуру в месте доставки грузов. Что касается площадки постоянного базирования, там достаточно иметь один эллинг на пять дирижаблей для техобслуживания. Цена таких эллингов порядка 8-10 процентов стоимости летательного аппарата,добавил Верба.
Он сообщил также, что к сегодняшнему дню разработаны два типа дирижабля: «первый грузоподъемностью 15 тонн ("Атлант-30") при эффективной дальности полета две тысячи километров и второй – грузоподъемностью 60 тонн ("Атлант-100)». Кроме того, в разработке находится третий вариант грузоподъемностью 170 тонн («Атлант-300»).
Проект "Атлант" достаточно динамично развивается, но вопрос его финансирования окончательно еще не решен. Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей,сказал Верба.
По его словам, аванпроект дирижабля разработан давно, «интерес к нему проявляют как гражданские эксплуатанты, так и военные».
Использованы фотографии: rosaerosystems.ru
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