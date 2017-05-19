В РФ разработан дирижабль нового поколения «Атлант»

"Атлант" обладает свойствами и дирижабля, и самолета. Он может работать там, где нет никакой инфраструктуры,

"Атлант" заточен под то, чтобы не использовать никакую инфраструктуру в месте доставки грузов. Что касается площадки постоянного базирования, там достаточно иметь один эллинг на пять дирижаблей для техобслуживания. Цена таких эллингов порядка 8-10 процентов стоимости летательного аппарата,

Проект "Атлант" достаточно динамично развивается, но вопрос его финансирования окончательно еще не решен. Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей,