14:35 19 мая

В РФ разработан дирижабль нового поколения «Атлант»

НПО «Росаэросистемы-Авгуръ» разработало дирижабль «Атлант» не требующий специальной инфраструктуры для его погрузки-разгрузки, передает Интерфакс сообщение президента компании Геннадия Вербы.



"Атлант" обладает свойствами и дирижабля, и самолета. Он может работать там, где нет никакой инфраструктуры,
сказал Верба.


Он отметил, что «обычно дирижаблям нужна очень серьезная инфраструктура – ангары, причальные и удерживающие мачты как в месте загрузки, так и разгрузки аппарата».

По словам главы компании, «при поддержке Фонда "Сколково" был разработан и испытан демонстратор активной системы балансировки дирижабля, благодаря которой аппарат в полете легче воздуха, а на земле он избавляется от ненужной подъемной силы и становится аппаратом тяжелее воздуха». Это заметно упрощает и ускоряет погрузку-выгрузку и не требует какого-либо наземного оборудования.

"Атлант" заточен под то, чтобы не использовать никакую инфраструктуру в месте доставки грузов. Что касается площадки постоянного базирования, там достаточно иметь один эллинг на пять дирижаблей для техобслуживания. Цена таких эллингов порядка 8-10 процентов стоимости летательного аппарата,
добавил Верба.

Он сообщил также, что к сегодняшнему дню разработаны два типа дирижабля: «первый грузоподъемностью 15 тонн ("Атлант-30") при эффективной дальности полета две тысячи километров и второй – грузоподъемностью 60 тонн ("Атлант-100)». Кроме того, в разработке находится третий вариант грузоподъемностью 170 тонн («Атлант-300»).

Проект "Атлант" достаточно динамично развивается, но вопрос его финансирования окончательно еще не решен. Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей,
сказал Верба.

По его словам, аванпроект дирижабля разработан давно, «интерес к нему проявляют как гражданские эксплуатанты, так и военные».

Использованы фотографии: rosaerosystems.ru
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Комментарии 22

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  1. Deniska Сегодня, 13:56
    Опять дирижабли ;) Спираль истории?
    Deniska
    1. bulvas Сегодня, 14:07
      Цитата: aleksfill
      Как надоели эти: "В России разработан..." В России не умеют и не хотят, интересно по чьей воле,
      говорить: в России построен....


      Тут больше вина журналистов, им ждать некогда пока построят, им любые новости нужны

      Кому положено - делают молча ...

      Цитата: Deniska
      Опять дирижабли ;) Спираль истории?

      Цитата: Кот Всапогах
      совсем некуда деньги девать или распил кончился?


      пока гравицапу не изобрели, или какой-нибудь ионный двигатель, дирижабли - единственное средство для доставки грузов в труднодоступные или неподготовленные места

      Для России дирижабли самое то, что нужно для севера
      bulvas
  2. aleksfill Сегодня, 13:59
    Как надоели эти: "В России разработан..." В России не умеют и не хотят, интересно по чьей воле,
    говорить: в России построен....
    aleksfill
  3. Кот Всапогах Сегодня, 14:01
    уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей
    совсем некуда деньги девать или распил кончился? fool
    Кот Всапогах
  4. parusnik Сегодня, 14:03
    Дирижаблестроение ,особенно современное перспективная вещь...например для местных авиалиний..Об этом еще столько писали в советское время..в частности журнал "Техника-Молодежи"...
    parusnik
  5. bouncyhunter Сегодня, 14:05
    Позавчера эту тему уже обсуждали .
    https://topwar.ru/115818-voennyy-dirizhabl-budet-
    postroen-k-2021-godu.html
    bouncyhunter
  6. IvanTheTerrible Сегодня, 14:09
    Отличная платформа для "ганшипа" - против другой современной армии будет бесполезен, но туземцев по горам и лесам гонять самое оно будет.
    IvanTheTerrible
    1. НасРать Сегодня, 14:12
      Цитата: IvanTheTerrible
      Отличная платформа для "ганшипа" - против другой современной армии будет бесполезен, но туземцев по горам и лесам гонять самое оно будет.


      Как гонять туземцев на дирижабле? Просто интересно мне... hi Я вот, кроме зависания электронного оборудования, ни чего больше не представляю для дирижабля в армии...ну конечно, кроме доставки грузов.
      НасРать
      1. IvanTheTerrible Сегодня, 14:20
        Разведка выясняет примерно расположение банды, туда направляется на большой высоте "Ганшип", производит посредством высокочувствительной электроники обнаружение неприятеля, после чего уничтожает его огневыми средствами - здесь на что фантазии хватит: можно миномет установить, можно ракеты, автопушки, автоматические гранатометы, гаубицы, бомбомет.....
        IvanTheTerrible
      2. zoolu300 Сегодня, 14:21
        Отвечаю. Так как у папуасов нет серьезного ПВО, то данный девайс обладая практически круглосуточной автономностью и не хилой грузоподъемностью (допустим как командный центр мелких БПЛА) будет висеть над районов действия боевых отрядов папуасов жутко осложняя им жизнь.
        zoolu300
        1. IvanTheTerrible Сегодня, 14:35
          Можно вообще трех видов сделать:
          1) Командно-разведочный - небольшой, но по самое немогу напичканный электроникой
          2) Собственно ганшип: бомбы, автопушки, гаубицы, ракеты, мины и т. д.
          3) Дрононосец - база для БПЛА
          IvanTheTerrible
  7. yehat Сегодня, 14:13
    По словам главы компании, «при поддержке Фонда "Сколково" был разработан и испытан демонстратор активной системы балансировки дирижабля, благодаря которой аппарат в полете легче воздуха, а на земле он избавляется от ненужной подъемной силы и становится аппаратом тяжелее воздуха».


    скольково жжет, это выдают за новые разработки
    на воздушных шарах более 150 лет уже используется регулировка подъемной силы.
    yehat
    1. bulvas Сегодня, 14:15
      Цитата: yehat
      на воздушных шарах более 150 лет уже используется регулировка подъемной силы.


      Это Вы про монгольфьер или про сбрасывание мешков с песком?
      bulvas
      1. yehat Сегодня, 14:22
        про клапан вверху шара
        yehat
        1. bulvas Сегодня, 14:25
          Цитата: yehat
          про клапан вверху шара


          если клапан вверху, то мешки с песком внизу (в корзине или гондоле)

          значит разработчики решили использовать балласт?
          Иначе, как он поднимется с грузом, если выпустили газ?
          bulvas
          1. yehat Сегодня, 14:26
            какой баллон?
            yehat
            1. bulvas Сегодня, 14:28
              Цитата: yehat
              какой баллон?


              как он поднимется с грузом, если выпустили газ?

              Возможно, газ сжимается и закачивается в баллон, а когда надо - добавляется
              bulvas
  8. Брови Брежнева Сегодня, 14:18

    Запад будет в ужасе))
    Брови Брежнева
    1. IvanTheTerrible Сегодня, 14:26

      Над землёю везде будут петь
      "Столица, водка советский медведь
      наш"!
      IvanTheTerrible
  9. К-50 Сегодня, 14:22
    Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей,

    Вот не за что не поверю, что столько может стоить. Такой впечатление, что они дирижабль хотят купюрами обклеить. Как говорится : Будьте проще и люди к вам потянутся. А так из-за избыточной жадности тормозится действительно важный и необходимый в хозяйстве России проект.
    К-50
    1. IvanTheTerrible Сегодня, 14:31
      "Сколково" же - распилочная контора изначально, как и "Роснано". Простя схема:
      1. Придумываем "безаналог"
      2. Под него выбиваем лярды и лярды денег налогоплательщиков
      3. Выводим их на Кипр или Британские Виргинские острова в офшорчик
      4. ?????
      5. PROFIT!!!
      IvanTheTerrible
  10. костя андреев Сегодня, 14:29
    наподобие, была фотография в журнале КР, году в 92-93. похож на летающую тарелку!
    и то же так же предполагали использовать!!! так что ничего нового не вижу!!!

    Проект "Атлант" достаточно динамично развивается, но вопрос его финансирования окончательно еще не решен. Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей, сказал Верба. В чём проблема? ищите инвесторов,продавайте акции. крутитесь. (Я бы может быть и купил бы парочку). или на государство рассчитывают. если так, то этот проект глупость и чушь, предназначенный для выкачивания денег!!!
    костя андреев
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