14:30 19 мая

Со дня первого полета Су-27 прошло 40 лет

Компания «Сухой» отмечает 40 лет со дня первого полета истребителя Су-27: 20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднял новую машину в воздух, передает Интерфакс .



С появлением этой машины в строевых частях резко выросли боевые возможности истребительной авиации. Летчики ВВС и противовоздушной обороны СССР впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям,
говорится в релизе компании.


Отмечается, что «шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачёв в конце 80-х годов прошлого столетия установил на Су-27 восемь непревзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности».

«На этом самолёте им были совершены уникальные перелёты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем лётчика названа одна из фигур высшего пилотажа – "Кобра Пугачёва", впервые продемонстрированная на публике в 1989 году на авиасалоне во французском Ле Бурже», – рассказали в пресс-службе.

Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2 и другим.

По данным компании, «созданные на его базе модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран».

Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 года.

Использованы фотографии: http://contract-army.ru
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Комментарии 7

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  1. RASKAT Сегодня, 14:15
    Отличный самолет, всем разработчикам Слава!
    И безмерная благодарность от благородных потомков drinks
    RASKAT
  2. DMoroz Сегодня, 14:16
    Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2 и другим.

    Отличный задел, да и машина красивая good
    до сих пор на дежурстве (в модификациях)
    DMoroz
  3. Altona Сегодня, 14:18
    Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2 и другим.
    -----------------------------
    Истребитель, перехватчик, штурмовик, корабельный вариант-и все на базе одной отработанной платформы. И не надо огород городить типа F-35.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:28
      Присоединяюсь к Вашим словам . hi С Юбилеем ! drinks
      bouncyhunter
  4. vch Сегодня, 14:19
    Когда в первый раз увидел его в воздухе на малой высоте - стоял раскрыв рот! Было такое ощущение, что самолет просто висит в воздухе, как вертолет и практически не движется!! А красавец то какой!!
    vch
  5. Tusv Сегодня, 14:21
    который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям,

    Не, это равнее будет. Всего 3 пары Сушек закрывают Балтику на 12 часов. Заслуженный воздушный Гаишник
    Tusv
  6. irazum Сегодня, 14:26
    А может быть уже какую-то другую платформу поискать, надо бы? При всём моём уважении к Су-27.
    irazum
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