Со дня первого полета Су-27 прошло 40 лет
Компания «Сухой» отмечает 40 лет со дня первого полета истребителя Су-27: 20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднял новую машину в воздух, передает Интерфакс .
Отмечается, что «шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачёв в конце 80-х годов прошлого столетия установил на Су-27 восемь непревзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности».
«На этом самолёте им были совершены уникальные перелёты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем лётчика названа одна из фигур высшего пилотажа – "Кобра Пугачёва", впервые продемонстрированная на публике в 1989 году на авиасалоне во французском Ле Бурже», – рассказали в пресс-службе.
Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2 и другим.
По данным компании, «созданные на его базе модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран».
Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 года.
С появлением этой машины в строевых частях резко выросли боевые возможности истребительной авиации. Летчики ВВС и противовоздушной обороны СССР впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям,говорится в релизе компании.
Отмечается, что «шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачёв в конце 80-х годов прошлого столетия установил на Су-27 восемь непревзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности».
«На этом самолёте им были совершены уникальные перелёты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем лётчика названа одна из фигур высшего пилотажа – "Кобра Пугачёва", впервые продемонстрированная на публике в 1989 году на авиасалоне во французском Ле Бурже», – рассказали в пресс-службе.
Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2 и другим.
По данным компании, «созданные на его базе модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран».
Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 года.
Использованы фотографии: http://contract-army.ru
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