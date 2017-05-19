14:37 19 мая

Украина собирается создать собственную социальную сеть

На Украине ищут возможности заменить российские социальные сети, которые с недавних пор находятся в стране под запретом, на сугубо украинские. Помочь Киеву вызвалась группа программистов из Канады. Речь идёт о компании StartupSoft, занимающейся разработкой и внедрением программного обеспечения. Теперь в «незалежной» идёт сбор подписей о необходимости внедрения и популяризации украинской сети Ukrainians.

Украина собирается создать собственную социальную сеть


Уже появилась и страница будущей «соцсети», на которой содержится информация такого рода:
Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской (украинский специалист по продвижению в социальных сетях) готовы разработать украинскую социальную сеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в том, стоит ли это делать.



По заявлениям экспертов, только на первом этапе реализации проекта придётся вложить не менее 100 млн грн. Это притом, что миллионы украинцев по факту не готовы отказываться от использования российских соцсетей. Для обхода блокировок, организованных властями, украинским пользователям российские компании уже отправили соответствующие инструкции. Поэтому «новой» сети придётся испытать себя ещё и на прочность с точки зрения способности конкурировать с крупнейшими социальными сетями, а на это могут уходить миллиарды гривен и годы кропотливой работы.

В этой связи на украинские власти, которые устремляют страну в Европу, впору выйти с предложением о начале организации сети VDupe – что соответствует и стремлению к латинизации и общему положению дел на Украине.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Nahatak Сегодня, 14:18
    Помойму тематика сайта это война) а не соц сети Украины.
    Nahatak
    1. Чёрный Сегодня, 14:19
      Лихо " ОдноСкачники"(для граждан) и "ВКотле" ( специально для военных) laughing а мудераторами Пецу и Полторашку назначить соответственно laughing
      Чёрный
      1. Thronekeeper Сегодня, 14:24
        ВКотле - это для подтиранов АТО. Для простых хохлопопов - ВКастрюле.
        Thronekeeper
      2. рич Сегодня, 14:34
        Молодцы канадцы. Предлагают создать соц.сеть на собранные населением "незалежной" средства. А там глядишь на это дело и Европа и Канада, и США деньжат подкинут. Только вот тогда чья эта будет соц.сеть и кто станет реальным модератором?
        рич
      3. iConst Сегодня, 14:35
        Цитата: Чёрный
        Лихо " ОдноСкачники"(для граждан) и "ВКотле" ( специально для военных) laughing а мудераторами Пецу и Полторашку назначить соответственно laughing

        За юмор — зачет! smile
        iConst
      4. NIKNN Сегодня, 14:37
        good
        Цитата: Чёрный
        Лихо " ОдноСкачники"(для граждан) и "ВКотле" ( специально для военных) а мудераторами Пецу и Полторашку назначить соответственно

        good
        Только у них там сейчас сетей хватает, а посещаемость на десятки, сотни это рекорд..., и что дальше..., аудитория где?
        NIKNN
    2. Чёрный Сегодня, 14:23
      Цитата: Nahatak
      Помойму тематика сайта это война) а не соц сети Украины.

      А вна украине есть соцсети? smile
      Чёрный
    3. KAV Сегодня, 14:24
      "Я построю свое казино! С блэк-джэком и шлю**ми! Хотя... К черту блэк-джэк!" (с)
      KAV
    4. Deniska999 Сегодня, 14:26
      Повод местным обывателям посплетничать.
      Deniska999
  2. oleg-gr Сегодня, 14:18
    Сеть на подобие сайта "Миротворец"? Русскоговорящих отследить и принять меры?
    oleg-gr
  3. major071 Сегодня, 14:20
    Немного пошутил о новых соцсетях Украины. hi

    Если нет у Вас «в Контакте»
    «Однаклассников» нема
    На другую сеть налягте
    Их же в мире этом тьма
    В блокировке мировые?
    Можно в местной посидеть
    Есть же в Киеве другие
    «VDupe» - суперхохлосеть!
    Если вы там суперкиборг
    То «в Котле» - как раз для вас
    «Кладбищ.net», «Fackbuck» на выбор
    Для "красивых" – «хохлодаст»
    wink drinks
    major071
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
      Как всегда - злободневно ! good hi
      bouncyhunter
    2. Thronekeeper Сегодня, 14:33
      Цитата: major071
      Для "красивых" – «хохлодаст» wink drinks

      Не бывает красивых украинок. Даже с осиной талией им природа выдает такую дупу и цыцки, что моих там полторы жены поместиться, а если на жену родича з Краснодара посмотреть, наверное - все 2. Семиты с тюрками потоптались по ним слишком хорошо. Ну еще холопская широкая кость. Это уже жертвы инквизиции польской и немецкой топтали.
      Thronekeeper
    3. Дамир Сегодня, 14:34
      прекрасные стихи!!!! спасибо...
      Дамир
  4. prior Сегодня, 14:29
    Украине нужна не сеть, а верёвка и кусочек мыла, чтоб скорей отмучилась.
    prior
  5. Alexey RA Сегодня, 14:34
    Теперь в «незалежной» идёт сбор подписей о необходимости внедрения и популяризации украинской сети Ukrainians.

    Стесняюсь спросить - а xoxлоср**ч в этой сети будет? smile
    Alexey RA
  6. grm Сегодня, 14:36
    придётся вложить не менее 100 млн грн.


    Звучит цифра внушительно, пока её не переведёшь в доллары :))
    Это меньше 4 миллионов долларов wassat

    Но нафиг это сейчас Украине надо- это прежде всего критика из Европы и прочих стран так как это удар по свободе слова и демократии. what
    grm
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