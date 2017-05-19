Украина собирается создать собственную социальную сеть

Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской (украинский специалист по продвижению в социальных сетях) готовы разработать украинскую социальную сеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в том, стоит ли это делать.

На Украине ищут возможности заменить российские социальные сети, которые с недавних пор находятся в стране под запретом, на сугубо украинские. Помочь Киеву вызвалась группа программистов из Канады. Речь идёт о компании, занимающейся разработкой и внедрением программного обеспечения. Теперь в «незалежной» идёт сбор подписей о необходимости внедрения и популяризации украинской сетиУже появилась и страница будущей «соцсети», на которой содержится информация такого рода:По заявлениям экспертов, только на первом этапе реализации проекта придётся вложить не менее 100 млн грн. Это притом, что миллионы украинцев по факту не готовы отказываться от использования российских соцсетей. Для обхода блокировок, организованных властями, украинским пользователям российские компании уже отправили соответствующие инструкции. Поэтому «новой» сети придётся испытать себя ещё и на прочность с точки зрения способности конкурировать с крупнейшими социальными сетями, а на это могут уходить миллиарды гривен и годы кропотливой работы.В этой связи на украинские власти, которые устремляют страну в Европу, впору выйти с предложением о начале организации сети VDupe – что соответствует и стремлению к латинизации и общему положению дел на Украине.