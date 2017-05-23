Сложная ситуация с воздушными танкерами ВВС КНР сковывает возможности Пекина в АТР

На данной фотографии запечатлён момент сближения Су-30 ВВС КНР с недавно приобретённым у ГК «Укроборонпром» Ил-78 (за несколько секунд перед дозаправкой). На вооружении ВВС КНР находится 3 машины данного типа, оснащённых заправочными агрегатами УПАЗ-1А, благодаря которым 4 звена Су-30МК2/МКК (16 истребителей) получили возможность проведения длительного патрулирования над водами Филиппинского моря

Самый массовый самолёт-заправщик ВВС КНР H-6U. Можно увидеть унифицированные подкрыльевые агрегаты воздушной заправки, конструктивно идентичные новому RDC-1, спроектированному на базе FRL-Mk.32B-Pod-S. Очевидно, что новое заправочное изделие уже поступило на вооружение ВВС

Унифицированный подвесной агрегат заправки типа RDC-1

Источники информации:

http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/98

http://bmpd.livejournal.com/1243366.html

https://www.techcult.ru/technics/3314-samyj-bolshoj-voenno-transportnyj-samolet

http://www.airwar.ru/enc/craft/il78.html

http://www.airwar.ru/enc/craft/il78m.html

Во многих наших аналитических обзорах и прогностических работах подробно муссировались стратегические возможности Народно-освободительной армии Китая по осуществлению контроля над ближними и дальними подступами к государству в огромном Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции «Трёх цепей». Последняя была детально описана в «Белой книге» командования НОАК тремя годами ранее, и предусматривает разделение АТР на три стратегических рубежа (называемых «цепями») по мере удаления от восточного побережья Китая. «Первая цепь» включает в себя наиболее близкие морские рубежи, ограничивающиеся архипелагом Спратли, Парасельскими островами, Филиппинами, Тайванем, архипелагом Дяоюйдао, Южной Кореей и Японией, включая островную префектуру Окинава.Ввиду удалённости всего на 500—1000 км от китайских границ, данная «цепь» создаёт для Пекина наибольшее количество угроз стратегического уровня. Это и регулярное присутствие в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях АУГ ВМС США с многоцелевыми ударными вариантами ПЛАРК-носителей «Томагавков» «Ohaio», и развёртывание в Южной Корее противоракетных комплексов «THAAD», которые с помощью многофункциональных РЛС AN/TPY-2 способны сканировать воздушно-космическое пространство над 200—300 км китайской территории. Но если на этих рубежах флот, ВВС и «противоавианосные» ракетные подразделения НОАК, располагающие сверхзвуковыми ПКР YJ-18 и противокорабельными баллистическими ракетами DF-21D, имеют решающий перевес над американскими авианосными ударными группировками и островными военными объектами, то в пределах «2-й цепи» ситуация для китайцев складывается уже совершенно не простая. Здесь преобладает противоракетная оборона ВМС США, построенная на базе БИУС «Иджис» американских НК, а также господствует американская противолодочная авиация, оснащённая новейшими дальними патрульными самолётами P-8A «Poseidon». «Вторая цепь» распространяется в пределах островной линии «Палау — Гуам-Сайпан», расположенной в 2—3 тыс. км от КНР. Именно этой оперативно-стратегической «точки опоры» с главной перевалочной базой ВМС и ВВС США на о. Гуам должен быть лишён Вашингтон в случае эскалации крупного регионального конфликта на Тихоокеанском ТВД. Но ресурсов для этого у Поднебесной в настоящий момент не так много.Частичное решение проблемы может быть выражено установлении над «2-й цепью» зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD со стороны китайской тактической авиации, которая, в первую очередь, требует длительной операции по завоеванию превосходства в воздухе. За счёт этого станет возможным контроль подводного пространства надводными и воздушными противолодочными средствами китайского флота. «Закрывать» воздушное пространство над этой удалённой океанской территорией для китайской авиации будет крайне затруднительно. Потребуется задействовать палубную авиацию 2-х имеющихся китайских авианосцев, а также малозаметные многоцелевые истребители 5-го поколения J-20, которые смогут парировать угрозу со стороны сотен палубных F/A-18E/F/G и F-35B/C «Lightning II». Но для подобных действий в 2500—3000 км от родных авиабаз китайским ВВС потребуется постоянная и крайне интенсивная поддержка со стороны современных воздушных танкеров, которых в составе Военно-воздушных сил Китая на данный момент только 3 единицы (поставленные «Укроборонпромом» Ил-78).Основой воздушного «танкерного флота» ВВС Китая сегодня являются дальние самолёты-заправщики H-6U/DU. Концепция и конструктивные особенности этих машин уходят корнями в далёкие 50—60-е гг., к базовым советским танкерам Ту-16Ю и Ту-16Н. Их реальные способности по дозаправки тяжёлых «тактиков» типа J-20 или J-16 оставляют желать лучшего. В частности, топливная система H-6U может принимать 37 тонн топлива, из которых 18,5 т может быть передано истребителям на дальности 800—1000 км. На удалении в 1400 км может быть передано не более 11 тонн топлива. О чём это говорит? Лишь о том, что звено из 4-х H-6U способно на удалении 1300 км дозаправить одно звено из 4-х малозаметных J-20, топливная система которых расчитана на 11100 кг топлива (для каждого). На удалении в 2000 км H-6U может дозаправить лишь 1 J-10A/B с подвесными топливными баками, суммарная масса топлива в которых достигает 5430 кг. Следовательно, ВВС КНР не располагают техническими возможностями для «перелома» господства американской палубной авиации даже на подлётных рубежах ко «2-й цепи». Для этого необходимо несколько десятков более серьёзных воздушных танкеров типа Ил-78/М.Всего три воздушных танкера Ил-78 было передано китайской стороне в рамках декабрьского контракта за 2011-й год между КНР и ГК «Укроборонпром» стоимостью в 44,7 млн. долларов. Чудом уцелевшие Ил-78, находящиеся на хранении ВСУ, прошли капитально-восстановительные работы и начали поступать заказчику, правда более чем с годовым несоблюдением контрактных сроков. Первая машина с номером UR-76744 прибыла в Поднебесную в октябре 2014-го года, вторую (UR-76760) перегнали в июне 2015-го. Третья машина, ранее входившая в состав 409-го авиационного полка самолётов-заправщиков 105-й ТБАД ВВС СССР, поступила на хранение украинских ВВС в 2008-м году и оказалась невостребованной на аукционе оборонной собственности ВСУ за 2011-й год. Только в 2013-м году борт был направлен на ремонт в Кульбакино. Во время выполнения данной сделки в очередной успели показать своё лицо прозападные украинские средства массовой, которые чуть не спровоцировали скандал, обвинив предыдущее «региональное» правительство занижении стоимости контракта на 8 млн. долларов.Смогут ли всего 3 борта Ил-78 подтянуть оперативно-стратегические возможности китайских ВВС на тихоокеанском воздушном направлении? Несомненно, нет.., но для выполнения кратковременных воздушных операций ударного характера, либо перехвата авиации противника на рубежах острова Гуам эти самолёты подойдут неплохо. В частности, 3 танкера Ил-78 способны передать тактической истребительной авиации, противолодочным самолётам и т.д. 108 тонн топлива на удалении 2500 км от аэродрома базирования. Этого количества достаточно для полной дозаправки авиакрыла из 10 истребителей 5-го поколения J-20 в пределах «2-й цепи» оперативного контроля НОАК («Гуам -Сайпан»). Для решающего же превосходства над палубной авиацией ВВС США китайцам потребуется присутствие на этом участке примерно двух авиаполков из 60 «Чёрных орлов», поддержание длительного оперирования которых потребуется 10 — 12 Ил-78 или аналогичных воздушных танкеров. Сегодня в распоряжении ВВС Китая могло находится уже 7 самолётов-заправщиков Ил-78, 4 из которых должны были быть получены в рамках крупного контракта с РФ в дополнение к 34 военно-транспортным Ил-76. Но 1,5-миллиардный контракт был заранее обречён, поскольку бывший флагман советского авиастроения, — «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. Чкалова» (ТАПОиЧ) повязло в банкротстве и перепрофилировалось на производство навесных и дверных замков.Радикальное увеличение оперативно-тактических качеств китайской истребительной авиации в районе «2-й островной цепи» АТР, способное переломить существующую проблему с американским превосходством, последует лишь после начала серийного производства самолётов-заправщиков на базе военно-транспортной машины Y-20. Характеристики нового воздушного танкера, созданного на основе ксиановской «Двадцатки» с крыльями от АНТК им. О.К. Антонова, будут соответствовать уровню Ил-78М. Исходя из предельной боевой нагрузки в 70 — 73 тонны, с которой Y-20 сможет преодолевать 4500 км, совсем не трудно вычислить, что новый воздушный танкер будет передавать потребителям 73000 кг топлива на удалении порядка 2000 км. Этого достаточно для полной заправки 6 J-20. Соответственно, 3 «танкерных» J-20 смогут обеспечить топливом 16 «Чёрных орлов» в 2,5 тыс. километров от Китая (60%-е превосходство над стандартными Ил-78).Помимо возможности установления контроля над островными рубежами «Палау — Гуам — Сайпан», активное увеличение авиапарка Y-20 откроет перед лётным составом ВВС Китая и оперативное преимущество, связанное со скоростью выполнения дозаправки в воздухе. По данным наших и зарубежных источников, практически весь «танкерный флот» Военно-воздушных сил Китая, включая 3 закупленных в Украине Ил-78, представлен сегодня устаревающими модификациями унифицированных подвесных агрегатов заправки типа УПАЗ/-1А, производительность перелива которых составляет 1600—2300 л/мин соответственно. Для новых самолётов либо закупят более совершенные УПАЗ-1М, обладающие производительностью подкачки в 3000 л/мин (благодаря использованию в 1,3—1,9 раза более мощного турбонасосного агрегата с турбиной набегающего потока ТНА-150М), либо запустят в серийное производство аналогичный китайский агрегат с индексом RDС-1, фигурировавший на Чжухайском международном авиасалоне. Как известно, данное изделие конструктивно отличается от УПАЗ-1М, и основывается на американском изделии FRL-Mk.32B-Pod-S (установлен на танкеры KC-135R).Начала крупносерийного производства новейших дальних самолётов-заправщиков на базе военно-транспортных Y-20 можно ожидать лишь после 2019-го; именно тогда первые страницы западных информационных агентств начнут пестрить «нервными» сводками об участившихся случаях появления китайских Су-35С и J-16 в нейтральном воздушном пространстве близ стратегически важного плацдарма ВС США в АТР — о. Гуам. Второй пренеприятнейшей новостью для Вашингтона станет и заметное «оживление» двух мощных палубных авиаполков, развёрнутых на действующем авианосце CV-16 «Liaoning» и перспективном авианосце пр. 001А, который был спущен на воду 26 апреля 2017 года. После появления Y-20 в заправочном исполнении, полностью отпадёт необходимость посадки палубных J-15/S с целью дозаправки топливом. Все вышеперечисленные нюансы, собранные по крупице воедино, представляют собой тяжёлый аргумент Пекина в защиту собственных геостратегических интересов на восточных рубежах Филиппинского моря.