16:59 19 мая

Привычные для россиян вещи, которые вызывают зависть у иностранцев..

Мы привыкли, что хорошо там, где нас нет. А уж в Европе точно лучше. Но оказывается, не все так плохо, господа. Иностранцы признаются, что в России есть то, чего у них нет и никогда не будет. Читаем список, составленный Vistanews, избавляемся от комплексов и наслаждаемся, в какой же чудесной стране мы живем....




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