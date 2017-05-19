Привычные для россиян вещи, которые вызывают зависть у иностранцев..

Мы привыкли, что хорошо там, где нас нет. А уж в Европе точно лучше. Но оказывается, не все так плохо, господа. Иностранцы признаются, что в России есть то, чего у них нет и никогда не будет. Читаем список, составленный Vistanews, избавляемся от комплексов и наслаждаемся, в какой же чудесной стране мы живем....