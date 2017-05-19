На "непредвиденные операции" США в 2018 потратят сумму, превосходящую военный бюджет России
Пентагон проводит рассмотрение военного бюджета США на 2018 год. Сообщается о том, что особое внимание будет уделено повышению объёмов запасов различного рода боеприпасов для военной техники, а также модернизации бронетанковых бригад. По заявлениям американских экспертов, в Пентагоне обеспокоены тем, что «США не удерживают лидерства по числу танков». Напомним, что ранее выходили аналитические сводки об оснащении военной техникой различных армий мира, и в сводках было заявлено, что по числу танков армия США уступает ВС РФ.
Американский портал DefenseNews пишет о том, что итоговый вариант бюджета на 2018 год будет обнародован 23 мая. Однако уже сейчас известно, что бюджет будет больше, нежели тот, который реализуется в текущем году. В частности, будет повышено финансирование американского контингента в Европе, миссия которого определяется как «Европейская уверенность».
При этом президент США Дональд Трамп, как известно, предпринимает попытки «убедить» европейцев в том, чтобы они более активно раскошеливались на финансирование деятельности НАТО.
Обращает внимание сумма на так называемые «непредвиденные операции» Пентагона. Об этой сумме известно уже сейчас – примерно 64,5 млрд долларов. Получается, что только на «непредвиденные операции» США выделяют средства, сопоставимые с годовым бюджетом всей российской армии! Это притом, что именно Россия практически на постоянной основе высшими чинами Пентагона именуется «главной угрозой для США».
Стало известно и о том, какой будет численность армии США в 2018 году. По заявлениям американских СМИ, ссылающихся на источники в Пентагоне, численность ВС США составит 1 млн 18 тыс. человек, то есть останется практически неизменной.
Часть средств военного бюджета будет направлена на модернизацию жилья для американских военнослужащих за пределами США. Заявлено, что средства в первую очередь пойдут на обновление жилого фонда для американских солдат и офицеров в Германии и Республике Корея. В 2019 году планируются аналогичные мероприятия и в Италии.
Напомним, что военный бюджет США в 2017 году составляет 598,5 млрд долларов.
Американский портал DefenseNews пишет о том, что итоговый вариант бюджета на 2018 год будет обнародован 23 мая. Однако уже сейчас известно, что бюджет будет больше, нежели тот, который реализуется в текущем году. В частности, будет повышено финансирование американского контингента в Европе, миссия которого определяется как «Европейская уверенность».
При этом президент США Дональд Трамп, как известно, предпринимает попытки «убедить» европейцев в том, чтобы они более активно раскошеливались на финансирование деятельности НАТО.
Обращает внимание сумма на так называемые «непредвиденные операции» Пентагона. Об этой сумме известно уже сейчас – примерно 64,5 млрд долларов. Получается, что только на «непредвиденные операции» США выделяют средства, сопоставимые с годовым бюджетом всей российской армии! Это притом, что именно Россия практически на постоянной основе высшими чинами Пентагона именуется «главной угрозой для США».
Стало известно и о том, какой будет численность армии США в 2018 году. По заявлениям американских СМИ, ссылающихся на источники в Пентагоне, численность ВС США составит 1 млн 18 тыс. человек, то есть останется практически неизменной.
Часть средств военного бюджета будет направлена на модернизацию жилья для американских военнослужащих за пределами США. Заявлено, что средства в первую очередь пойдут на обновление жилого фонда для американских солдат и офицеров в Германии и Республике Корея. В 2019 году планируются аналогичные мероприятия и в Италии.
Напомним, что военный бюджет США в 2017 году составляет 598,5 млрд долларов.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/USarmy
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