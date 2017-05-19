16:59 19 мая

На "непредвиденные операции" США в 2018 потратят сумму, превосходящую военный бюджет России

Пентагон проводит рассмотрение военного бюджета США на 2018 год. Сообщается о том, что особое внимание будет уделено повышению объёмов запасов различного рода боеприпасов для военной техники, а также модернизации бронетанковых бригад. По заявлениям американских экспертов, в Пентагоне обеспокоены тем, что «США не удерживают лидерства по числу танков». Напомним, что ранее выходили аналитические сводки об оснащении военной техникой различных армий мира, и в сводках было заявлено, что по числу танков армия США уступает ВС РФ.

Американский портал DefenseNews пишет о том, что итоговый вариант бюджета на 2018 год будет обнародован 23 мая. Однако уже сейчас известно, что бюджет будет больше, нежели тот, который реализуется в текущем году. В частности, будет повышено финансирование американского контингента в Европе, миссия которого определяется как «Европейская уверенность».
При этом президент США Дональд Трамп, как известно, предпринимает попытки «убедить» европейцев в том, чтобы они более активно раскошеливались на финансирование деятельности НАТО.

На "непредвиденные операции" США в 2018 потратят сумму, превосходящую военный бюджет России



Обращает внимание сумма на так называемые «непредвиденные операции» Пентагона. Об этой сумме известно уже сейчас – примерно 64,5 млрд долларов. Получается, что только на «непредвиденные операции» США выделяют средства, сопоставимые с годовым бюджетом всей российской армии! Это притом, что именно Россия практически на постоянной основе высшими чинами Пентагона именуется «главной угрозой для США».

Стало известно и о том, какой будет численность армии США в 2018 году. По заявлениям американских СМИ, ссылающихся на источники в Пентагоне, численность ВС США составит 1 млн 18 тыс. человек, то есть останется практически неизменной.

Часть средств военного бюджета будет направлена на модернизацию жилья для американских военнослужащих за пределами США. Заявлено, что средства в первую очередь пойдут на обновление жилого фонда для американских солдат и офицеров в Германии и Республике Корея. В 2019 году планируются аналогичные мероприятия и в Италии.

Напомним, что военный бюджет США в 2017 году составляет 598,5 млрд долларов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/USarmy
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Комментарии 19

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  1. Владимирец Сегодня, 15:39
    «непредвиденные операции»

    На карманные расходы, в общем. yes
    Владимирец
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:44
      Знаем мы эти непредвиденные операции, опять кого нибудь бомбить собрались..
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 15:57
        Ну ничего удивительно - скупают оптом, целыми странами laughing ...плюс себе на премиальные wassat
        Чёрный
    2. NIKNN Сегодня, 16:09
      Цитата: Владимирец
      «непредвиденные операции»
      На карманные расходы, в общем. yes

      Ну да , но не НАТО, а США...:)))
      NIKNN
      1. iConst Сегодня, 16:19
        Кабы нам фантики рисовать — не такие-бы суммы заложили... laughing
        iConst
        1. NIKNN Сегодня, 16:53
          Цитата: iConst
          Кабы нам фантики рисовать — не такие-бы суммы заложили... laughing

          А кабы не фантики???? вот бы интересно было...
          NIKNN
  2. 31rus4 Сегодня, 15:44
    Уважаемые,печатный станок перегреется от такой нагрузки
    31rus4
    1. dzvero Сегодня, 16:23
      Какой там печатный станок... цифирку на компе изобразить да в баланс закинуть и все - бюджет готов. А продукция печатного станка - ето как те бусы для аборигенов времен Кука smile
      dzvero
      1. тополь на киев Сегодня, 16:36
        Выхолдит Россия ,это аборигены??
        Хотя вопрос глупый,сами в кабалу к ФРС влезли
        тополь на киев
        1. dzvero Сегодня, 16:39
          Весь мир в аборигенах ходит. Напечатать купюру в $100 стоит копейки, но приносит владельцам ФРС (и США) реальные ценности на те самые $100.
          dzvero
  3. Altona Сегодня, 15:46
    Цитата: Владимирец
    На карманные расходы, в общем.

    ----------------------------
    "Непредвиденные расходы"-это огромные возможности для распила или как сейчас корректно выражаются "нецелевого расходования средств". laughing
    Altona
    1. Владимирец Сегодня, 16:01
      Цитата: Altona
      "Непредвиденные расходы"-это огромные возможности для распила или как сейчас корректно выражаются "нецелевого расходования средств"

      Но, но, no Вы их с нами то не равняйте, у них, в отличие от нас, коррупции нет, это вам любой навальный скажет. yes
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:56
        Цитата: Владимирец
        это вам любой навальный скажет.

        Особенно если ему навалить баблосов из этой суммы ... yes
        bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:47
    Гегемон - он и в Африке должен быть - гегемоном. Поэтому и - надо, не надо - везде лезет, во все вмешивается...Везде старается настоять на своем. Гопник, короче... wassat
    Горный стрелок
  5. DenZ Сегодня, 15:51
    Какую-то гадость снова задумали, не иначе, даже деньги зарезервировали.
    DenZ
  6. А1845 Сегодня, 16:13
    нам бы такой бюджет.. наконец бы Кузьме котлы заменили
    А1845
  7. ALLxANDr Сегодня, 16:17
    Что-что, а деньги гопники "делать" умеют! Также как и раздувать конфликты впрочем..
    ALLxANDr
  8. Стирбьорн Сегодня, 16:19
    Отчего бы не потратить, если находятся любители в долговые обязательства США вложиться - мы уже к 100 млр приблизились
    Стирбьорн
  9. spirit Сегодня, 16:22
    Трамп на 100% отрабатывает деньги ВПК потраченные на его предвыборную гонку и поддержку) он так гляди и до 700 млр бюджет раздует!
    spirit
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