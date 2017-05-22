Новости разработки перспективной израильской САУ



САУ ATMOS - возможный источник идей и узлов для перспективной боевой машины. Фото Wikimedia Commons



155-мм снаряд, оснащенный модулем TopGun. Фото IAI / iai.co.il

По материалам сайтов:

http://israeldefense.co.il/

http://janes.com/

http://iai.co.il/

http://elbitsystems.com/

http://oleggranovsky.livejournal.com/

Основу группировки самоходной артиллерии сухопутных войск Армии обороны Израиля в настоящее время составляют боевые машины типа M109 американской разработки. Подобная техника служит уже несколько десятилетий, и за это время успела устареть как морально, так и физически. Для поддержания требуемого ударного потенциала израильская армия нуждается в новых самоходках, полностью отвечающих современным требованиям. В течение нескольких последних недель были опубликованы некоторые новые подробности текущей разработки перспективной израильской САУ.Следует напомнить, что в настоящее время Армия обороны Израиля (АОИ) предпринимает очередную попытку заменить имеющиеся самоходки американского производства. Первый проект с подобными целями был начат еще в семидесятых годах, но так и не привел к реальным результатам. Окончательная выработка ресурса строевой техники делает ситуацию более сложной, а также требует срочного принятия необходимых мер. Новая программа разработки САУ стартовала несколько лет назад.Не позже 2014 года командование изучило имеющиеся проблемы и перспективы, а также сформировало список основных требований. Согласно сообщениям того времени, опубликованным израильской прессой, АОИ желала получить боевую машину со следующими особенностями. Требовалось создать САУ, способную оставаться в строю и сохранять свой потенциал в течение нескольких десятилетий. Основным оружием машины должно было стать 155-мм орудие со стволом длиной около 50 калибров. Вместе с орудием следовало использовать автомат заряжания, обеспечивающий скорострельность на уровне 6-8 выстрелов в минуту. Военные желали получить систему управления огнем, основанную на современных компонентах, а также полностью совместимую с управляемыми снарядами последних моделей. Необходимо было предусмотреть защиту машины и ее экипажа.Любопытной особенностью опубликованного списка требований был пункт, задававший обеспечение высокой подвижности и мобильности. При этом, однако, не уточнялось, на каком шасси должна основываться самоходка. Таким образом, перспективный образец можно было строить как на колесном, так и на гусеничном шасси.По данным СМИ, повышение технических и боевых характеристик должно было привести к некоторым выгодам экономического и логистического характера. Так, при получении необходимых параметров артиллерийская батарея могла быть сокращена в полтора раза – до четырех САУ. В дивизион, таким образом, должно было входить только 12 машин вместо нынешних 18. Как следствие, обеспечивалась определенная экономия на производстве и эксплуатации. Повышение точности и кучности, в свою очередь, могло снизить расход боеприпасов и нагрузку на структуры снабжения.В начале 2014 года сообщалось, что свой интерес к проекту министерства обороны проявили четыре компании, готовые разработать собственные проекты. Так, американское отделение корпорации BAE Systems предложило вариант глубокой модернизации имеющихся в строю самоходок M109 с использованием наработок по последним их модификациям. Израильская компания IMI в сотрудничестве с немецкой Rheinmetall предложила другой вариант обновления существующих машин, в котором планировалось использовать идеи и решения уже известных проектов. Третий вариант модернизации M109 был разработан компанией Elbit Systems и ее американскими коллегами. Четвертое предложение, в отличие от других, подразумевало разработку совершенно нового проекта, лишь основывающегося на готовых компонентах. Израильская компания IAI объединила усилия с американской Lockheed Martin и немецкой KMW, предложив проект САУ на американском шасси с немецким боевым модулем AGS.С 2014 по 2017 год специальная комиссия военного ведомства изучала предложения промышленности и выбирала будущего разработчика перспективной самоходки. При выборе следовало учитывать экономические и технические особенности проекта. Кроме того, важным фактором стала минимальная зависимость от экспорта: по известным причинам АОИ не желает получать важнейшие компоненты от стран, способных в любой момент наложить эмбарго на поставки.В начале текущего года военные сделали свой выбор. В первых числах апреля было оглашено окончательное решение по новой программе. Контракт на разработку проекта перспективной самоходки получила израильская компания «Эльбит». Строительство серийной техники будет развернуто на ее заводе в г. Йокнеам. Сообщалось, что военные потребовали разработать новую САУ на основе существующего проекта ATMOS. В то же время, исходный проект должен претерпеть определенные изменения, связанные с обновленными требованиями заказчика.Причины выбора такого подрядчика не уточнялись. Вполне возможно, что решение военных было связано с производственными возможностями компании Elbit. В 2010 году она купила фирму Soltam, после чего стала единственным израильским предприятием, способным самостоятельно выпускать артиллерийские системы. Все прочие участники недавнего конкурса нуждались в определенном содействии со стороны зарубежных организаций.В январе появились сообщения о финансовых особенностях программы. Так, на разработку проекта и производство первых партий боевых машин планируется потратить сумму, эквивалентную 800 млн долларов США. На последующее полномасштабное серийное производство и эксплуатацию полученной техники в течение 15-20 лет в общей сложности уйдет около 1,5 млрд долларов.Согласно последним сообщениям израильской прессы, фирма-подрядчик к моменту получения заказа уже успела выполнить ряд важнейших работ. Была завершена разработка проекта, после чего бывший завод «Солтам» построил опытный образец. Более того, прототип уже был выведен на полигон для огневых испытаний. Опытную технику уже показывали представителям заказчика, но демонстрация широкой общественности пока не разрешена. Сообщается, что в течение нескольких следующих месяцев прототип завершит первый этап испытаний.Утверждается, что вопрос шасси до сих пор не был решен. Примечательно, что представители компании «Эльбит» считают базовое шасси далеко не самым важным элементом проекта. При этом не исключается, что самоходка будет гусеничной, колесной или получит возможность базирования на платформах двух типов.Для САУ нового типа была разработана пушка с повышенными характеристиками. Предлагается использование 155-мм нарезного орудия со стволом длиной 52 калибра. При разработке ствола использовались некоторые решения, направленные на повышение его живучести и позволяющие сохранять главные характеристики даже при длительной стрельбе с высоким темпом. С орудием сопряжен автомат заряжания, способный поддерживать высокую скорострельность вплоть до израсходования возимого боекомплекта. Автомат заряжания, как утверждается, способен извлекать из механизированной укладки снаряд нужного типа, комплектовать требуемым взрывателем и досылать в его камору, после чего в орудие загружается метательный заряд нужной конфигурации. На все эти операции требуется лишь несколько секунд.В настоящее время компанией IAI разрабатывается несколько проектов, прямо связанных с созданием артиллерийской самоходки. Повышать точность попадания предлагается при помощи специального модуля TopGun, полностью совместимого с существующими неуправляемыми боеприпасами НАТО. На место штатного взрывателя должен ввинчиваться блок с собственной спутниковой навигационной аппаратурой, счетно-решающим устройством и набором рулей, превращающий снаряд в управляемый. Заявлено получение кругового вероятного отклонения в 10 м. Дальность стрельбы будет повышаться за счет перспективного модульного порохового заряда, который так же создается специалистами IAI.Важнейшей особенностью нового проекта является максимальная автоматизация всех основных процессов. Боевое отделение самоходки должно получить большое количество датчиков и механических приводов различного назначения. За счет этого все процессы подготовки к выстрелу будут выполняться без прямого участия человека, что даст соответствующий прирост боевых характеристик. Кроме того, автоматизация позволит значительно сократить экипаж. В полный расчет самоходки войдет не более 5-6 человек, хотя в некоторых ситуациях, теоретически, машиной сможет управлять и один оператор.Также предлагается использование развитых средств связи и управления. САУ должна получать целеуказание из внешних источников и максимально быстро открывать огонь. Кроме того, заявлена возможность полного контроля боевой машины с удаленного пульта.Требования к перспективной САУ, уже выведенной на испытания, формировались с учетом особенностей вооруженных конфликтов последнего времени. В итоге было решено, что боевая машина должна сохранять основные возможности своих предшественников, но при этом нуждается в заметном увеличении потенциала. При решении определенных боевых задач по-прежнему могут использоваться неуправляемые снаряды существующих типов. Такие боеприпасы не могут показывать высокую точность, однако отличаются в разы меньшей стоимостью. Таким образом, в некоторых случаях новая машина может быть дополнением для существующих, отличающимся более высокими характеристиками.Во время последних конфликтов армия далеко не всегда могла использовать артиллерию в связи с расположением целей в городской застройке. Применение неуправляемых снарядов для поражения таких целей могло привести к излишнему расходу боеприпасов и значительному сопутствующему ущербу. Предполагается, что появление новых управляемых снарядов позволит самоходкам атаковать малоразмерные цели, в том числе отличающиеся сложным расположением.Сроки завершения текущих работ пока не уточнялись. Известно, что опытный образец новой израильской САУ уже был построен и вышел на испытания, которые будут продолжаться, как минимум, в течение нескольких следующих месяцев. После этого, вероятно, военное ведомство решит вопрос окончательного формирования облика техники, выберет подходящее шасси и определит дальнейшие планы. По-видимому, все основные работы будут завершены в течение нескольких лет, и к началу двадцатых годов техника пойдет в серию. Далее определенное время понадобится на поставку необходимого количества серийных машин, способного привести к обновлению парка техники.Согласно последним сообщениям, израильская промышленность уже разработала проект и построила первую опытную самоходку нового типа. Кроме того, были оглашены некоторые подробности технического характера. В то же время, остаются неизвестными название, общий облик боевой машины и другие особенности проекта. Вероятно, новые сведения о самоходной артиллерийской установке появятся в самое ближайшее время, а их публикация может быть связана с завершением первого этапа испытаний. Пока же специалистам и широкой общественности придется обходиться только ограниченным объемом данных.Новый проект очень важен для Армии обороны Израиля. На вооружении ее сухопутных войск имеются гаубичные самоходки только одного типа – M109. При этом некоторые из подобных машин скоро отметят полувековой юбилей, и, по объективным причинам, уже не соответствуют нынешним требованиям. Кроме того, возраст имеющейся техники требует торопиться с созданием замены для нее. В противном случае израильская армия рискует столкнуться с сокращением группировки самоходной артиллерии по причине выработки ресурса без возможности своевременного ее пополнения. Справится ли промышленность с поставленными задачами и сможет ли вовремя дать АОИ нужную технику в требуемом количестве – станет известно позже.