Представители ВС РФ и оборонной промышленности обсудили создание новых ракет для ОТРК "Искандер"
Перспективы усиления боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" путём создания новых типов ракет обсудили представители Вооруженных сил РФ и оборонной промышленности на совещании в Подмосковье, передает "Интерфакс-АВН" сообщение Минобороны России.
[quote]Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск[/quote] - говорится в сообщении
Комплекс "Искандер-М" не нарушает договоренностей об использовании ракет средней и меньшей дальности, он имеет предельные разрешенные характеристики, заявили ранее в Минобороны РФ.
Ранее США обвиняли Россию в нарушении Договора о средней и меньшей дальности. В частности, представители Вашингтона заявляли, что у России есть крылатая ракета наземного базирования, которая нарушает договор о РСМД.
ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
[quote] Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М[/quote] - сказал С.Чемезов.
Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".
В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.
[quote]Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск[/quote] - говорится в сообщении
Комплекс "Искандер-М" не нарушает договоренностей об использовании ракет средней и меньшей дальности, он имеет предельные разрешенные характеристики, заявили ранее в Минобороны РФ.
Ранее США обвиняли Россию в нарушении Договора о средней и меньшей дальности. В частности, представители Вашингтона заявляли, что у России есть крылатая ракета наземного базирования, которая нарушает договор о РСМД.
ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
[quote] Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М[/quote] - сказал С.Чемезов.
Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".
В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.
Использованы фотографии: http://firstlist.ru/
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