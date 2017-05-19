17:05 19 мая

Представители ВС РФ и оборонной промышленности обсудили создание новых ракет для ОТРК "Искандер"

Перспективы усиления боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" путём создания новых типов ракет обсудили представители Вооруженных сил РФ и оборонной промышленности на совещании в Подмосковье, передает "Интерфакс-АВН" сообщение Минобороны России.

[quote]Состоялась встреча начальника ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск[/quote] - говорится в сообщении

Комплекс "Искандер-М" не нарушает договоренностей об использовании ракет средней и меньшей дальности, он имеет предельные разрешенные характеристики, заявили ранее в Минобороны РФ.


, разрешенные Договорами об использовании ракет средней дальности[/quote] - заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Ранее США обвиняли Россию в нарушении Договора о средней и меньшей дальности. В частности, представители Вашингтона заявляли, что у России есть крылатая ракета наземного базирования, которая нарушает договор о РСМД.

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

[quote] Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Ростех") ведет работы по модернизации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М[/quote] - сказал С.Чемезов.

Как сообщал "Интерфакс", ракетные бригады Сухопутных войск РФ, которые ранее были оснащены оперативными комплексами "Точка-У", перевооружаются на комплексы "Искандер-М".
В феврале российское военное руководство сообщило, что перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" завершится в этом году.

Использованы фотографии: http://firstlist.ru/
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Комментарии 11

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  1. Владимирец Сегодня, 15:59
    Ох и озорники. winked То в статье написали:
    "Ранее США обвиняли Россию в нарушении Договора о средней и меньшей дальности."
    Так на фига же "путем создания новых типов ракет, увеличения дальности", если и так уже "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км." smile
    Владимирец
    1. Svarog51 Сегодня, 16:08
      Евгений, hi Она теперь улетит на тыщу, потом на пицот вернётся и сзади ка-а-ак бабахнет. С тылу то её никто не ждёт. wassat good
      Svarog51
      1. NIKNN Сегодня, 16:14
        обсудили создание новых ракет для ОТРК "Искандер"

        А чего обсуждать то, создавайте возможности для создания и внедрения...вопрос г..но... winked
        NIKNN
      2. тол100в Сегодня, 16:54
        Цитата: Svarog51
        . С тылу то её никто не ждёт.

        Особенно если с непонятной резьбой! а в прочем зачем городить огород? На территории России куча рек, озер , и других водных артерий. Договор РСМД касается только сухопутного размещения. А кто мешает разместить ВСЕ это богатства на баржах, понтонах и в крайнем случае на плотах!!
        тол100в
    2. RASKAT Сегодня, 16:11
      Блин ну наконец то, давайте уже запилите баллистическую ракеты с дальностью 1000км и крылатую с 3000-5000км. Пусть враг трепещет am
      RASKAT
      1. просто экспл Сегодня, 16:31
        низя , РСМД .
        просто экспл
        1. RASKAT Сегодня, 17:00
          А разве американцы из него не вышли?
          RASKAT
  2. APASUS Сегодня, 16:13
    Все так в общих чертах написано,просто новые типы ракет.Что это подразумевает ,новая дальность или новые типы целей ,всепогодность или система помехозащищенности ?
    Так ,новость ни о чем..............
    APASUS
    1. Tusv Сегодня, 16:43
      Цитата: APASUS
      Все так в общих чертах написано,просто новые типы ракет.

      Дожили. Американцы 6 лет назад поведали миру о КР на 2500 от Искандера, До парламентариев только дошло wassat
      Tusv
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:20
    Вообще то я думаю, что подобная информация должна быть закрыта от массового пользователя fool а чего же МО не вынесло ТТХ новых ракет на открытый референдум fool ?
    Изгоняющий либероидов
    1. APASUS Сегодня, 16:47
      Интересно много вы узнали информации о разработке новой ракеты из этого материала?
      APASUS
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