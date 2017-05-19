17:05 19 мая

Загадка ящиков с боеприпасами, обнаруженных на складе ИГИЛ в Мосуле

В ходе продолжающейся операции по освобождению от боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) Мосула иракская армия отбила у террористов ещё один квартал в северной части города. Площадь, контролируемая игиловцами, существенно уменьшилась, и, по заявлениям иракского военного командования, Мосул может быть взят уже в ближайшие недели.

Карта расположения сил в западной части Мосула на сегодняшний день. Освобождённый сегодня квартал обозначен красным кружком:
Загадка ящиков с боеприпасами, обнаруженных на складе ИГИЛ в Мосуле


Напомним, что восток города находится под контролем коалиционных сил.


На отбитых у игиловцев территориях обнаруживает склады и схроны с боеприпасами от зарубежных "поставщиков". Один из сегодняшних кадров из Мосула привлекает к себе особое внимание. В одном из кварталов в западной части города обнаружено около 500 ящиков с боеприпасами, на которых можно увидеть надпись "Саудовская Аравия". Все эти боеприпасы принадлежали ИГИЛ (*). О завладении крупным складом боеприпасов боевиков сообщается в аккаунте, ведущем репортажи о ходе Мосульской операции и общем положении дел в Ираке. Речь о микроблоге Iraqi Day .



В то же время на изображении видна и другая надпись: "Арабская республика", которая вызывает немало вопросов. При этом сами иракские военнослужащие, отснявшие кадр, пока не могут объяснить, что это за странные ящики с боеприпасами, на которых термин "республика" указывается рядом с англоязычной надписью "Саудовская Аравия". Предлагается вариант объяснения: Саудовская Аравия - адресант, Ирак (как арабская республика, хотя в официальном названии такого сочетания не используется) - получатель груза. Вот только ящики оказались не у правительственных сил, а у ИГИЛ (*). Случайно?

Использованы фотографии: https://twitter.com/iraqi_day
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Deniska Сегодня, 16:09
    Просто не нужно придумывать велосипед. У ИГил вообще не должно быть боеприпасов с указанием страны происхождения. Если есть указание страны то должен быть жесткий спрос с этой страны!!! Куда смотрит СБ, ООН и "Гос. Деп"
    Deniska
    1. тол100в Сегодня, 16:36
      Цитата: Deniska
      Куда смотрит СБ, ООН и "Гос. Деп"

      Госдеп не смотрит, а финансирует, а смотрит только за тем, чтобы ООН и СБ ООН "правильно" оценивало работу СГА!
      тол100в
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:01
        Цитата: тол100в
        смотрит только за тем, чтобы ООН и СБ ООН "правильно" оценивало работу СГА!

        А лучше вообще делали вид , что ничего не видят и тявкали только по команде .
        bouncyhunter
  2. BlackMokona Сегодня, 16:09
    Возможно трофейные.
    BlackMokona
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:10
    на которых можно увидеть надпись "Саудовская Аравия"

    Ну теперь понятна сделка США и Саудовской Аравии на 300 млрд. ..Война должна продолжаться вечно, я правильно понял "товарищи из Израиля" ?
    ОТДЕЛ
    1. Касым Сегодня, 16:44
      Причем здесь "товарищи из Израиля"? Они обладают самыми мощными ВС в регионе + наличие ОМП (оружие массов. пораж.) = вот и ведут себя, как "паханы"; и не будут стеснятся показывать свою "крутизну".
      Давно понятно, что если перекрыть поставки вооружений и БК, то ч\з пол-года все кончится - США, прежде чем залезть в Афган, договорились о не поставках оружия афганским НВФ - вот и нет там больших боестолкновений. Мы видим лишний раз док-во того, кто занимается этими поставками. hi
      Касым
      1. Pirogov Сегодня, 16:56
        Цитата: Касым
        Давно понятно, что если перекрыть поставки вооружений и БК, то ч\з пол-года все кончится - США, прежде чем залезть в Афган, договорились о не поставках оружия афганским НВФ - вот и нет там больших боестолкновений. Мы видим лишний раз док-во того, кто занимается этими поставками.

        Согласен с вами полностью ,как не печально это сознавать но без америки сейчас и рак на горе не свистнет.
        Pirogov
  4. vch Сегодня, 16:11
    Ну да, случайно. И где вопли демократической прессы о снабжении саудитами террористов?? И где санкции за это??
    vch
    1. КобалТ Сегодня, 16:16
      Цитата: vch
      Ну да, случайно. И где вопли демократической прессы о снабжении саудитами террористов?? И где санкции за это??

      Это им Путин подбросил! А санкции против России уже есть... Что еще нужно. И вообще они еще дети! демократии..
      КобалТ
    2. Арон Заави Сегодня, 16:19
      Цитата: vch
      Ну да, случайно. И где вопли демократической прессы о снабжении саудитами террористов?? И где санкции за это??

      Вы помните объемы захваченного оружия при разгроме иракской армии в 2014 году?
      Арон Заави
      1. vch Сегодня, 16:22
        О чем Вы говорите?! Посмотрите, ящики новенькие! Три года прошло и ИГИЛ ведет активные боевые действия. К тому же не раз проходила информация, что за последний год они испытывают нехватку оружия и боеприпасов!!
        vch
        1. pvv113 Сегодня, 16:36
          Вот саудиты и расчувствовались
          pvv113
    3. тол100в Сегодня, 16:38
      Цитата: vch
      И где санкции за это??

      Как? Против себя?
      тол100в
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:15
    Бартер -сша передали саудитам боеприпасы, а те в свою очередь дальше конечному адресату-игилу.
    Изгоняющий либероидов
    1. тол100в Сегодня, 16:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      , а те в свою очередь дальше конечному адресату-игилу.

      Соблюдают ими же придуманную схему: "чистые руки", которые по локоть в крови! Типа : мы поставили оружие, а куда оно потом делось, не наша проблема! В этом и состоит вся циничная политика СГА,
      тол100в
  6. yuriy55 Сегодня, 16:40
    Кругом ложь, везде грязь и сплетни, кровавые деньги могут породить только кровь...Конца этому не будет, пока существует капитало-рабовладельческий строй...
    Непонятная позиция российских властей к этим фактам. Нас обвиняют в том, чего мы не делаем, а здесь? Трибуна СБ ООН есть, туфли носят все, -вперёд!!!
    yuriy55
  7. 31rus4 Сегодня, 16:55
    Уважаемые,вы смеетесь?Да саудиты не стесняясь закупают и оружие и боеприпасы везде где можно и все прямиком к боевикам.И какая разница как написанно сам факт важен
    31rus4
  8. Korsar4 Сегодня, 16:57
    А если бы на ящике оказалось клеймо Россия?

    Притянуть за уши можно что угодно. Вопрос, что действительно происходит с потоками финансов и оружия, а не изыскания доказательств.
    Korsar4
Картина дня