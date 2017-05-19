Загадка ящиков с боеприпасами, обнаруженных на складе ИГИЛ в Мосуле
В ходе продолжающейся операции по освобождению от боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) Мосула иракская армия отбила у террористов ещё один квартал в северной части города. Площадь, контролируемая игиловцами, существенно уменьшилась, и, по заявлениям иракского военного командования, Мосул может быть взят уже в ближайшие недели.
Карта расположения сил в западной части Мосула на сегодняшний день. Освобождённый сегодня квартал обозначен красным кружком:
Напомним, что восток города находится под контролем коалиционных сил.
На отбитых у игиловцев территориях обнаруживает склады и схроны с боеприпасами от зарубежных "поставщиков". Один из сегодняшних кадров из Мосула привлекает к себе особое внимание. В одном из кварталов в западной части города обнаружено около 500 ящиков с боеприпасами, на которых можно увидеть надпись "Саудовская Аравия". Все эти боеприпасы принадлежали ИГИЛ (*). О завладении крупным складом боеприпасов боевиков сообщается в аккаунте, ведущем репортажи о ходе Мосульской операции и общем положении дел в Ираке. Речь о микроблоге Iraqi Day .
В то же время на изображении видна и другая надпись: "Арабская республика", которая вызывает немало вопросов. При этом сами иракские военнослужащие, отснявшие кадр, пока не могут объяснить, что это за странные ящики с боеприпасами, на которых термин "республика" указывается рядом с англоязычной надписью "Саудовская Аравия". Предлагается вариант объяснения: Саудовская Аравия - адресант, Ирак (как арабская республика, хотя в официальном названии такого сочетания не используется) - получатель груза. Вот только ящики оказались не у правительственных сил, а у ИГИЛ (*). Случайно?
Карта расположения сил в западной части Мосула на сегодняшний день. Освобождённый сегодня квартал обозначен красным кружком:
Напомним, что восток города находится под контролем коалиционных сил.
На отбитых у игиловцев территориях обнаруживает склады и схроны с боеприпасами от зарубежных "поставщиков". Один из сегодняшних кадров из Мосула привлекает к себе особое внимание. В одном из кварталов в западной части города обнаружено около 500 ящиков с боеприпасами, на которых можно увидеть надпись "Саудовская Аравия". Все эти боеприпасы принадлежали ИГИЛ (*). О завладении крупным складом боеприпасов боевиков сообщается в аккаунте, ведущем репортажи о ходе Мосульской операции и общем положении дел в Ираке. Речь о микроблоге Iraqi Day .
В то же время на изображении видна и другая надпись: "Арабская республика", которая вызывает немало вопросов. При этом сами иракские военнослужащие, отснявшие кадр, пока не могут объяснить, что это за странные ящики с боеприпасами, на которых термин "республика" указывается рядом с англоязычной надписью "Саудовская Аравия". Предлагается вариант объяснения: Саудовская Аравия - адресант, Ирак (как арабская республика, хотя в официальном названии такого сочетания не используется) - получатель груза. Вот только ящики оказались не у правительственных сил, а у ИГИЛ (*). Случайно?
Использованы фотографии: https://twitter.com/iraqi_day
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