Польский шанташ-ш-ш

Действующее польское руководство можно назвать главным в восточноевропейском регионе лоббистом, представляющим интересы западных государств. В подтверждение данного статуса президент Польши Анджей Дуда, выступая перед членами парламентов стран Центральной и Восточной Европы, заявил о необходимости дальнейшего расширения НАТО и Евросоюза.Польские власти регулярно продвигают идеи с ярко выраженным антироссийским подтекстом. Идеологом подобных инициатив является министр обороны республики Антони Мачеревич, имеющий за плечами безрезультатные двухлетние поиски «российского следа» в катастрофе Ту-154 в Смоленске, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Начинания господина Мачеревича поддерживаются и другими политиками, открыто лоббирующими в регионе интересы Вашингтона, что, в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности России и союзных с ней стран.На днях Анджей Дуда, выступая на саммите глав парламентов Центральной и Восточной Европы, заявил о необходимости дальнейшего расширения НАТО и ЕС. По мнению политика, осуществлять данные меры необходимо за счет восточноевропейских участников и государств Балканского полуострова. Также днем ранее в беседе с латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом Дуда подчеркнул, что «в вопросе отношений с Россией НАТО должно быть единым и прежде всего заботиться о том, чтобы восточный фланг Североатлантического альянса был охраняем».Примечательно, заявление президента Польши о необходимости продолжить наращивать численный состав НАТО совпали по времени с двумя крупномасштабными учениями альянса в Восточной Европе. Напомним, с 8 по 26 мая в Эстонии проходят международные маневры «Весенний шторм», в которых принимает участие 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. А в понедельник в польском городе Ожише начались десятидневные учения «Puma», где планируется задействовать до 3 тысяч солдат Североатлантического альянса.В свете вышеизложенного можно констатировать, что заявления Анджея Дуды были сделаны несвоевременно. Очевидно, предложение Варшавы о расширении военно-политического блока под звуки артиллерии и автоматных очередей солдат НАТО, мягко говоря, не создает впечатление миролюбивой деятельности альянса в регионе.Если же предположить, что выступление господина Дуды не является политическим просчетом, есть основания полагать, что Варшава решила «припугнуть» страны Европы, не стремящиеся вступить в альянс, намекнув на югославский сценарий 99 года. Как бы то ни было, учитывая, что за 18 лет мир изменился, и Москва в состоянии защитить не только свои национальные интересы, но и союзников, шантаж польского руководства выглядит неубедительно. Как сказал бы Константин Сергеевич Станиславский: «Не верю!»