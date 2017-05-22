09:58 22 мая
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Польский шанташ-ш-ш


Действующее польское руководство можно назвать главным в восточноевропейском регионе лоббистом, представляющим интересы западных государств. В подтверждение данного статуса президент Польши Анджей Дуда, выступая перед членами парламентов стран Центральной и Восточной Европы, заявил о необходимости дальнейшего расширения НАТО и Евросоюза.

Польские власти регулярно продвигают идеи с ярко выраженным антироссийским подтекстом. Идеологом подобных инициатив является министр обороны республики Антони Мачеревич, имеющий за плечами безрезультатные двухлетние поиски «российского следа» в катастрофе Ту-154 в Смоленске, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Начинания господина Мачеревича поддерживаются и другими политиками, открыто лоббирующими в регионе интересы Вашингтона, что, в свою очередь, создает угрозу национальной безопасности России и союзных с ней стран.

На днях Анджей Дуда, выступая на саммите глав парламентов Центральной и Восточной Европы, заявил о необходимости дальнейшего расширения НАТО и ЕС. По мнению политика, осуществлять данные меры необходимо за счет восточноевропейских участников и государств Балканского полуострова. Также днем ранее в беседе с латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом Дуда подчеркнул, что «в вопросе отношений с Россией НАТО должно быть единым и прежде всего заботиться о том, чтобы восточный фланг Североатлантического альянса был охраняем».


Примечательно, заявление президента Польши о необходимости продолжить наращивать численный состав НАТО совпали по времени с двумя крупномасштабными учениями альянса в Восточной Европе. Напомним, с 8 по 26 мая в Эстонии проходят международные маневры «Весенний шторм», в которых принимает участие 9 тысяч военнослужащих из 13 стран. А в понедельник в польском городе Ожише начались десятидневные учения «Puma», где планируется задействовать до 3 тысяч солдат Североатлантического альянса.

В свете вышеизложенного можно констатировать, что заявления Анджея Дуды были сделаны несвоевременно. Очевидно, предложение Варшавы о расширении военно-политического блока под звуки артиллерии и автоматных очередей солдат НАТО, мягко говоря, не создает впечатление миролюбивой деятельности альянса в регионе.

Если же предположить, что выступление господина Дуды не является политическим просчетом, есть основания полагать, что Варшава решила «припугнуть» страны Европы, не стремящиеся вступить в альянс, намекнув на югославский сценарий 99 года. Как бы то ни было, учитывая, что за 18 лет мир изменился, и Москва в состоянии защитить не только свои национальные интересы, но и союзников, шантаж польского руководства выглядит неубедительно. Как сказал бы Константин Сергеевич Станиславский: «Не верю!»
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 11

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  1. новичок Сегодня, 07:59
    великопольский фашизм в действии. всю свою историю ляхи получали под хвост из за своих чрезмерных амбиций, вплоть до прекращения своего существования. им не вдомёк, горбатого могила исправит.
    новичок
    1. сибиралт Сегодня, 08:42
      Польский гонор и снобизм быть Великими и управлять Восточной Европой от Балтийского до Черного моря - основной вектор заворота их политического разума. После войны их кормил СССР, а потом - Западная Европа вскладчину. Но всё когда-то кончается. И вспоможение, и газопровод, и экспорт яблок.
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 08:47
        ну, в общем, одними яблоками не отделаются.
        новичок
    2. василий50 Сегодня, 08:53
      Сбывается вековая мечта польских ... .
      В двадцатых годах поляки *самостоятельно* попытались разжиться восточными колониями с рабами, не удалось, а мечты остались.
      Тёплые, союзнические отношения с нацистами у поляков закончились когда им посулили помощь в захвате Германии. Они на полном *серьёзе* планировали захватить Германию и усилившись возглавить нападение на СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Достаточно прочитать польскую прессу вплоть до сентября 1939 года. Не удалось.
      Сегодня снова поляки стремятся возглавить *дранх* на *остен*. Отсюда и все эти заявления и воинственность.
      Неблагодарность даже у христиан самый тяжкий грех. Чем поляки будут расплачиваться за грехи?
      василий50
      1. новичок Сегодня, 09:05
        известно чем, очередным закрытием проекта речи ляхской.
        новичок
  2. 210окв Сегодня, 08:21
    Может пригласить их еще раз слетать на самолете в Смоленск..В туман..Там же их "место поклонения"..
    210окв
    1. Смог Сегодня, 08:27
      Да на хрен они здесь нужны. пространство воздушное засорять и экологию портить. Пусть по европам летают. Там тоже березы есть.Может какая и перебежит дорогу.
      Смог
  3. vladimirvn Сегодня, 08:25
    ..Действующее польское руководство можно назвать главным в восточноевропейском регионе лоббистом, представляющим интересы западных государств....
    На это хлебное место сейчас еще украинцы претендуют. То-то свара и идет.
    vladimirvn
  4. борис борисов Сегодня, 08:39
    Все началось с признания руководством России зверского уничтожения тысяч польских офицеров в Катыни. Напрашивается вывод-если русские смогли совершить такое преступление в 30-х годах прошлого века, то почему они не могли совершить уничтожение самолета Ту-154 с президентом Качинским и его окружением? Варвары -они и есть варвары, рассуждают поляки.
    борис борисов
    1. Авиатор_ Сегодня, 08:49
      Единственно, что жалко в той катастрофе - это Ту-154. Поляки могли бы самоубиться каким-нибудь более простым способом.
      Авиатор_
  5. aba Сегодня, 08:44
    и Москва в состоянии защитить не только свои национальные интересы, но и союзников
    Хорошо бы, если так... А после инцидента с нашим самолетом и то, что штатовцы бомбят себе правительственные войска Сирии у меня складывается несколько иное мнение. Допускаю, что оно может быть не правильным, но пока не вижу, что меня бы переубедило...
    aba
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