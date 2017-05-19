Ресурс американского рельсотрона повысят до тысячи выстрелов
Британская компания BAE Systems установила прототип рельсотрона на полигоне ВМС США «Дальгрен» в Вирджинии, где будет производиться доработка электромагнитного орудия. Как сообщает Breaking Defense, в ближайшие два года скорострельность рельсотрона планируется довести до десяти выстрелов в минуту, а ресурс его ствола — до тысячи выстрелов, передает " Nplus1 ".
Существующие прототипы рельсотронов могут вести огонь с темпом не более двух-трех выстрелов в минуту. Такой небольшой темп связан не только с необходимостью подавать новые снаряды, но и перезаряжать ионисторную сборку, обеспечивающую орудие энергией для выстрела.
Ресурс ствола прототипов рельсотронов в настоящее время тоже крайне низок и составляет около 300-400 выстрелов. Дело в том, что при выстреле ствол испытывает сильные нагрев и деформацию, а современные материалы не позволяют обеспечить большой ресурс.
В рамках программы доработки прототипа рельсотрона специалисты компании BAE Systems в настоящее время проводят отстрел орудия, отслеживая все особенности его работы на каждом этапе выстрела. Для улучшения параметров специалисты намерены оптимизировать алгоритм управления рельсотроном. Кроме того, ведется поиск новых материалов для ствола орудия.
Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с темпом десять выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.
Помимо BAE Systems разработкой рельсотрона занимается американская компания General Atomics. Прототип ее орудия имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. В марте текущего года компания объявила о доработке системы хранения и подачи энергии для электромагнитного орудия, увеличив ее емкость.
Существующие прототипы рельсотронов могут вести огонь с темпом не более двух-трех выстрелов в минуту. Такой небольшой темп связан не только с необходимостью подавать новые снаряды, но и перезаряжать ионисторную сборку, обеспечивающую орудие энергией для выстрела.
Ресурс ствола прототипов рельсотронов в настоящее время тоже крайне низок и составляет около 300-400 выстрелов. Дело в том, что при выстреле ствол испытывает сильные нагрев и деформацию, а современные материалы не позволяют обеспечить большой ресурс.
В рамках программы доработки прототипа рельсотрона специалисты компании BAE Systems в настоящее время проводят отстрел орудия, отслеживая все особенности его работы на каждом этапе выстрела. Для улучшения параметров специалисты намерены оптимизировать алгоритм управления рельсотроном. Кроме того, ведется поиск новых материалов для ствола орудия.
Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с темпом десять выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.
Помимо BAE Systems разработкой рельсотрона занимается американская компания General Atomics. Прототип ее орудия имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. В марте текущего года компания объявила о доработке системы хранения и подачи энергии для электромагнитного орудия, увеличив ее емкость.
Использованы фотографии: http://justus.com.ua/
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