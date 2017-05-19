16:58 19 мая

Ресурс американского рельсотрона повысят до тысячи выстрелов

Британская компания BAE Systems установила прототип рельсотрона на полигоне ВМС США «Дальгрен» в Вирджинии, где будет производиться доработка электромагнитного орудия. Как сообщает Breaking Defense, в ближайшие два года скорострельность рельсотрона планируется довести до десяти выстрелов в минуту, а ресурс его ствола — до тысячи выстрелов, передает " Nplus1 ".

Существующие прототипы рельсотронов могут вести огонь с темпом не более двух-трех выстрелов в минуту. Такой небольшой темп связан не только с необходимостью подавать новые снаряды, но и перезаряжать ионисторную сборку, обеспечивающую орудие энергией для выстрела.
Ресурс ствола прототипов рельсотронов в настоящее время тоже крайне низок и составляет около 300-400 выстрелов. Дело в том, что при выстреле ствол испытывает сильные нагрев и деформацию, а современные материалы не позволяют обеспечить большой ресурс.

Ресурс американского рельсотрона повысят до тысячи выстрелов



В рамках программы доработки прототипа рельсотрона специалисты компании BAE Systems в настоящее время проводят отстрел орудия, отслеживая все особенности его работы на каждом этапе выстрела. Для улучшения параметров специалисты намерены оптимизировать алгоритм управления рельсотроном. Кроме того, ведется поиск новых материалов для ствола орудия.

Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические снаряды массой 16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. По оценке специалистов, для ведения стрельбы с темпом десять выстрелов в минуту орудию потребуется около 20 мегаватт.

Помимо BAE Systems разработкой рельсотрона занимается американская компания General Atomics. Прототип ее орудия имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. В марте текущего года компания объявила о доработке системы хранения и подачи энергии для электромагнитного орудия, увеличив ее емкость.



Использованы фотографии: http://justus.com.ua/
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Комментарии 16

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  1. Горный стрелок Сегодня, 16:36
    Ну врут, как дышат! Ресурс ствола у них уже 300 выстрелов! Да если бы это было так, эти орудия уже стояли бы на вооружении. Напомню, ресурс ствола линкора времен ВМВ составлял 300 - 500 выстрелов. Ничего, плавали и стреляли. Второй вопрос - а в кого этим снарядом можно попасть? На какой дистанции? Так что пока это - околонаучная фантастика... wassat
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 16:37
      Снаряд управляемый, на дистанции в 180 км для текущего рельсотрона. 64 мдж будет на 400 км
      BlackMokona
      1. aleks26 Сегодня, 16:43
        Цитата: BlackMokona
        Снаряд управляемый

        С фига ли? Откуда дровишки?
        aleks26
        1. BlackMokona Сегодня, 16:52
          General Atomics провела первые стрельбы управляемыми снарядами из рельсотронной пушки

          https://hi-news.ru/technology/general-atomics-pro
          vela-pervye-strelby-upravlyaemymi-snaryadami-iz-r
          elsotronnoj-pushki.html
          BlackMokona
          1. LostCoast Сегодня, 16:55
            Не работает ваша ссылка
            LostCoast
            1. BlackMokona Сегодня, 16:56
              ТопВар, режет ссылку.(Точнее добавляет в двух местах %20, если стереть то будет работать)
              Забейте в гугле, цитату
              General Atomics провела первые стрельбы управляемыми снарядами из рельсотронной пушки
              BlackMokona
      2. LostCoast Сегодня, 16:47
        Где вы вычитали про управляемый снаряд?
        LostCoast
        1. BlackMokona Сегодня, 16:53
          Чуть выше привёл ссылку
          BlackMokona
      3. aleks26 Сегодня, 16:47
        Цитата: BlackMokona
        64 мдж будет на 400 км

        и точностью древней баллисты!. Да нет, гораздо хуже.
        aleks26
        1. BlackMokona Сегодня, 16:53
          С точностью умной бомбы.
          BlackMokona
      4. рич Сегодня, 16:53
        Каким бы не был рельстрон необходим источник тока — как можно большей мощностью и меньшей индуктивностью. А это одна из главных проблем
        рич
      5. RASKAT Сегодня, 16:55
        Снаряд управляемый, на дистанции в 180 км для текущего рельсотрона. 64 мдж будет на 400 км

        Я конечно не физик, но может кто нибудь мне пояснит. Если снаряд упровляемый значит на борту снаряда имеется блок управления и головка самонаведения. Оптическая сразу отметаем ( из за скоростей), радиолокационной нужен источник питания. Все это куча электроники, при заявленной мощности это сколько Тесла магнитного поля? Мне кажется любая электроника, (особенно накопители памяти) просто выйдут из строя.
        Советую ознакомиться https://www.fundamental-research.ru/ru/article/vi
        ew?id=33067
        RASKAT
    2. Vita VKO Сегодня, 16:45
      Цитата: Горный стрелок
      пока это - околонаучная фантастика

      Думаю, что это не надолго. В любом случае технология одна из самых перспективных. Можно даже грузы для космических станций на орбиту забрасывать.
      Vita VKO
      1. aleks26 Сегодня, 16:49
        Батутом дешевле будет.
        aleks26
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:36
    Рельсотрон - хрень обыкновенная. "Наши шашки всех германских злей". Подумайте.
    Mavrikiy
    1. BlackMokona Сегодня, 16:38
      Ничего , когда наши выкатят рельсотрон, будете восхищаться оружием будущего wink
      BlackMokona
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