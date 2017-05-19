19:15 19 мая

Израиль публикует тысячи документов эпохи Шестидневной войны

К 50-летию Шестидневной войны 1967 года израильские власти решили открыть доступ к тысячам секретных документов той эпохи. Напомним, что в течение нескольких дней той скоротечной войны Израиль овладел территориями нынешнего Сектора Газа, западного берега реки Иордан, Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами и Синаем. Подробности о Шестидневной войне читайте на страницах «Военного обозрения» - ссылка .

Израиль публикует тысячи документов эпохи Шестидневной войны


Израильские власти предлагают общественности ознакомиться с более чем 150 тыс. страниц политических документов образца 1967 года.
РИА Новости приводит заявление сотрудника израильского государственного архива Якова Лозовика:

Впервые за 50 лет становится возможным пристально проследить динамику принятия правительственных решений, касающихся Шестидневной войны. Почему так долго ждали и почему решились атаковать? Насколько успешно правительство руководило военными действиями, или же череда событий была слишком быстротечна? Как шло дипломатическое противостояние в ООН, как события в Нью-Йорке влияли на происходившее здесь и наоборот?


В Интернете опубликованы различного рода правительственные протоколы, бумаги министерств и ведомств Израиля, записи из архивов, включая личные. Публикации подвергнут и ряд аудио- и видеозаписей.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104

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  1. BATUHAN Сегодня, 17:27
    Израиль овладел территориями нынешнего Сектора Газа, западного берега реки Иордан, Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами и Синаем.

    Оккупировал. Иным словом - захватил. Зачем умалчивать истину?
    Овладеть женщиной и изнасиловать ее - два различных действия.
    BATUHAN
    1. Pirogov Сегодня, 17:29
      Цитата: BATUHAN
      Оккупировал.

      Это точно ,а теперь Израиль нацелен ещё у Сирии урвать кусок по жирней,так сказать добавка к Голанским высотам.
      Pirogov
      1. Чёрный Сегодня, 17:31
        Может и захватили.....но не Израиль начал эту войну. Так что парни тут вы не правы...эдак и про Калининградскую обл. заявить можно. ( если следовать вашей логике) smile По мне дык в этой войне правда .ыла на стороне Израиля.
        Чёрный
        1. BATUHAN Сегодня, 17:35
          Нихрена себе сравнил! На украине тоже модны сейчас такие сравнения. Такие сравнения бандеру там героем сделали.
          Немцы к примеру сейчас живут в одной стране. Это Вам ответ на Ваше сравнение.
          Австро-Венгрию не мы расчленили. Не мы бомбили остатки этой Империи.
          Подленко как-то звучат Ваши оправдания.
          Но мы вольны думать по-разному. Это факт.
          Как Вы думаете Израиль признает Крым русским? Или в данном случае нужна была кровь?
          BATUHAN
          1. grm Сегодня, 17:59
            Цитата: BATUHAN
            Как Вы думаете Израиль признает Крым русским? Или в данном случае нужна была кровь?


            Израиль не принимал участие в санкциях против России и самую первую резолюцию касательно Крыма- специально не участвовал в голосовании вразрез с мнением США и прочих стран запада, так как думал, что Россия оказавшись в похожей ситуации - теперь Россию считают оккупантом в ООН, а в СБ ООН Россию спасает лишь ВЕТО от признания оккупантом ещё и там (напомню Китай воздержался при голосовании по Крыму и не поддержал Россию) , то Россия проявит большую мягкость по отношению к израильскому вопросу . То потом Россия голосовала против Израиля в ЮНЕСКО касательно Иерусалима и ещё много где выступала против касательно территориального аспекта и Израиль понял- ну нет, так нет hi .
            grm
        2. NIKNN Сегодня, 17:53
          Цитата: Чёрный
          Может и захватили....

          ЭТОГО МАЛО???
          и это нормально? И выеще о чем то (по крайней мере со мной) рассуждать теперь можете? ЗАХВАТИЛИ!!!
          Что референдум провели? Что 95 процентов высказались за вашь захват?
          Как то жду конкретного ответа, если вы действительно человек и патриот своей родины, иначе буду вас считать просто тролем голимым... wink
          NIKNN
          1. Чёрный Сегодня, 17:59
            А нефиг было лезть. Калиниград тоже когда то Кенигсбергом был wink вернуть не желаете, нет. И я нет smile Так почему вы хотите что бы Израиль возвращал. Арабы попёрли отгребли потеряли. Немцы попёрли отгребли потеряли. Всё просто. smile
            Чёрный
            1. капрал Сегодня, 18:19
              Цитата: Чёрный
              Арабы попёрли отгребли потеряли. Немцы попёрли отгребли потеряли

              Хохлы вздумали попереть - потеряли не успев отхватить laughing И еще, я надеюсь, потеряют.
              капрал
          2. древний Сегодня, 18:04
            Цитата: NIKNN
            и это нормально? И выеще о чем то (по крайней мере со мной) рассуждать теперь можете? ЗАХВАТИЛИ!!!


            Вполне "НОРМАЛЬНО"...на ПАРАВАХ СИЛЬНОГО wassat
            Что-то вы не возмущаетесь,что турки "оттяпали" .."хорошенький такой кусочек" сирийской территории и ЧЁ......с турками "опять любоff" поэтому их ..низя обсуждать"?
            американцы фактически "захапали" г. Эт-Танф( обьявив 34 мильнуюзону-а это уже СИРИЙСКАЯ территория) и мало того.."нае...в смысле нанесли авиаудар" по колонне правительственных войск...и ЧЁ?
            Ещё ...будем.."рассуждать" или......"скромненько" так умоемся..и перейдём к другой..."теме"? drinks
            древний
        3. svp67 Сегодня, 18:00
          Цитата: Чёрный
          Может и захватили.....но не Израиль начал эту войн

          в 1967 году???????? belay А кто?
          svp67
          1. Чёрный Сегодня, 18:13
            Цитата: svp67
            Цитата: Чёрный
            Может и захватили.....но не Израиль начал эту войн

            в 1967 году???????? belay А кто?

            По мне дык Египет smile ...когда пролив перекрыл. Чем не акт агрессии? Тут Израиль и врезал по ним......
            Чёрный
            1. древний Сегодня, 18:22
              Цитата: Чёрный
              По мне дык Египет ...когда пролив перекрыл. Чем не акт агрессии? Тут Израиль и врезал по ним.....


              Абсолютно ЦЕНТРАЛЬНО!+! drinks soldier
              древний
            2. svp67 Сегодня, 18:44
              Цитата: Чёрный
              По мне дык Египет ...когда пролив перекрыл. Чем не акт агрессии?

              В том регионе главная ценность - вода и обе стороны, значительно раньше перекрытия пролива, вели себя не по джентельменски в вопросе её распределения...И актов агрессии уже было предостаточно.
              svp67
              1. древний Сегодня, 19:01
                Цитата: svp67
                В том регионе главная ценность - вода


                То ли дело мы.....нам в Крыму нашем раз и...воду "отчикали", а мы .."чё,а мы не чё! wassat , нам...раз и.."електричество"..."обрезали"...а мы "чё, а мы не чё" ..ну и т.д.
                И вы после этого ещё надетесь на то,что с вашим "МНЕНИЕМ" будет кто-то..."считаться"? belay
                древний
          2. древний Сегодня, 18:18
            Цитата: svp67
            А кто?


            Если бы Израильтяне не начали первыми.....вероятнее всего Израиля,как государства сейчас бы не существовало,т.к. преимущество в личном составе и технике у арабров было...ПОДАВЛЯБЩИМ(плюс наша поддержка) soldier
            древний
            1. svp67 Сегодня, 18:29
              Цитата: древний
              Если бы Израильтяне не начали первыми.....

              Ага то есть Вы АКТ АГРЕССИИ Израиля не отрицаете. Уже хорошо.
              svp67
              1. древний Сегодня, 18:48
                Цитата: svp67
                Ага то есть Вы АКТ АГРЕССИИ Израиля не отрицаете.


                Да "обзывайте" как хотите...главное РЕЗУЛЬТАТ wink
                Нас ТО ЖЕ...АГРЕССОРАМИ и ОККУПАНТАМИ и ЧЁ lol РЕЗУЛЬТАТ-КРЫМ НАШ drinks soldier
                древний
          3. Саша Крымский Сегодня, 18:19
            Путин учил : если драки не избежать- бей первым!
            Саша Крымский
            1. древний Сегодня, 18:24
              Цитата: Саша Крымский
              Путин учил


              Инструктора в УАП-х(учебно-авиационных полках) УЧИЛИ......"РЕБЯТА..запомните на всю жизнь...ТЕОРИЯ(это когда.."учат" и ПРАКТИКА"...НЕ СОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ" soldier
              древний
            2. Чёрный Сегодня, 18:41
              Цитата: Саша Крымский
              Путин учил : если драки не избежать- бей первым!

              Умыл smile
              Чёрный
              1. Саша Крымский Сегодня, 18:49
                Чёрный ↑
                Сегодня, 18:41
                Цитата: Саша Крымский
                Путин учил : если драки не избежать- бей первым!
                Умыл

                Я ничаянно , я добрый! crying
                Саша Крымский
              2. древний Сегодня, 18:49
                Цитата: Чёрный
                Умыл


                ЫВо только бы ещё указал...когда это он...."бил первым" request
                древний
            3. pjastolov Сегодня, 18:44
              Но как то последнее время втыкают ему? или мастер дзюдо ждет удобного случая? feel
              pjastolov
        4. irazum Сегодня, 18:21
          Абсолютно верно!
          irazum
      2. древний Сегодня, 17:58
        Цитата: Pirogov
        Это точно ,а теперь Израиль нацелен ещё у Сирии урвать кусок по жирней,так сказать добавка к Голанским высотам.


        Я бы посмотрел,что делало бы наше Руководство если перекрыли выход через Босфор,запёрли бы на Севере и ДВ и перебросили бы" тучу" войск и техники recourse Опять...выражало "озабоченность" или хронила..."молчание"? request
        древний
        1. Tusv Сегодня, 18:55
          Цитата: древний
          что делало бы наше Руководство если перекрыли выход через Босфор

          Прыгало бы от счастья. Абсолютно легитимный повод получить контроль над проливами.
          Tusv
          1. древний Сегодня, 19:04
            Цитата: Tusv
            Прыгало бы от счастья. Абсолютно легитимный повод получить контроль над проливами.


            если бы...вот так написали..."прыгало от счастья"...я бы ещё ..понял wink

            Цитата: Tusv
            Абсолютно легитимный повод получить контроль над проливами.


            А можно .."озвучить" какими же средствами вы собирались "енто провернуть" wassat ( или Турцию уже НАТа исключила из своих постоянных членов wassat ).
            древний
      3. тол100в Сегодня, 18:00
        Цитата: Pirogov
        Это точно ,а теперь Израиль нацелен ещё у Сирии урвать кусок по жирней,так сказать добавка к Голанским высотам.

        И опять же, как и в первом случае при помощи СГА !
        тол100в
      4. grm Сегодня, 18:05
        Цитата: Pirogov
        Это точно ,а теперь Израиль нацелен ещё у Сирии урвать кусок по жирней,так сказать добавка к Голанским высотам.


        Зачем? lol

        Сирийцы профукали при очередной попытке уничтожить Израиль стратегическую территорию- с территории Голанских высот свободно простреливается примерно 40% территории Израиля, а также просматривается самая густонаселённая часть Сирии, включая Дамаск. Это помогает с одной стороны не дать сирийцам возможность легко атаковать Израиль , с другой сирийцы понимают, что получат по полной и быстро, если попытаются в очередной раз атаковать Израиль.
        grm
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:29
      Цитата: BATUHAN
      Оккупировал. Зачем умалчивать истину?

      Видимо , с целью соблюдения политкорректности . Но правильнее называть всё своими именами . hi
      bouncyhunter
      1. BATUHAN Сегодня, 17:32
        Политкоректность в данном случае на крови. Вот и спрашивается нахрена её соблюдать? Мало того - политкорректность в данном случае развязывает им руки. Согласен с Пироговым.
        Вы верно говрите - нужно иметь смелость называть вещи своими именами.
        BATUHAN
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
          Цитата: BATUHAN
          Политкоректность в данном случае на крови. Вот и спрашивается нахрена её соблюдать?

          Очень хороший вопрос , вот бы услышать по этому поводу мнение наших израильских коллег .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:35
            У них пока рабочий день в разгаре , скоро придут.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
              "Только бы обошлось без скандала . Они так утомляют ." (с) wink
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 17:46
                Паша, прЮвет! hi Если коротко, почему арабы проиграли? Мы ж вроде им помогали? И с пятницей, Днём водителя! drinks
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:00
                  Слава , привет ! hi Сегодня ещё и День Пионерии , 95 лет ! С Праздником всех причастных !!! drinks drinks drinks А вот коротко на твой вопрос и не ответить . Погугли , если не лень .
                  bouncyhunter
                  1. sabakina Сегодня, 18:14
                    Лады, погуглю. Я весь день хотел напомнить админам, что нас надо поздравить! Но работа отвлекала!
                    sabakina
                2. древний Сегодня, 18:07
                  Цитата: sabakina
                  Если коротко, почему арабы проиграли?


                  Потому что они АРАБЫ soldier Какой воевать..если в 17.00 уже должна идти торговля в лавке ,магазине,станции тех.обслуживания ( по значимости положения в армии wink ) soldier
                  древний
                3. древний Сегодня, 18:14
                  Цитата: sabakina
                  Если коротко, почему арабы проиграли? Мы ж вроде им помогали?


                  И в "догонку"..в статье есть ссылка,так вот прочтите ВНИМАТЕЛЬНО раздел "Предшествующие события", а если кое с ем сопоставите и "замените" некоторые названия,то...получите ответы на очень многие вопросы о том...по чему мы сейчас находимся в....короче там,где ..находимся soldier
                  древний
              2. cniza Сегодня, 17:50
                Да не думаю , в большей части они такие же как и мы - Родина мать одна.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:01
                  Вить , так я же не говорю что они не такие . Просто некоторые слишком болезненно и импульсивно реагируют на темы , касающиеся Израиля .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 18:11
                    Их можно понять , при такой истории государство только строится , да и маленькие они.
                    cniza
            2. Арон Заави Сегодня, 17:42
              Цитата: cniza
              У них пока рабочий день в разгаре , скоро придут.

              Сегодня пятница. У нас пятница и суббота выходные.
              Арон Заави
              1. sabakina Сегодня, 17:47
                Господь шесть дней творил. На седьмой отдыхал. Всё у вас не как у людей...
                sabakina
                1. cniza Сегодня, 17:53
                  У Господа первый день недели воскресенье , а отдыхал он в субботу. smile
                  cniza
              2. cniza Сегодня, 17:48
                Что у всех , а в воскресенье на работу ?
                cniza
                1. sabakina Сегодня, 18:10
                  Цитата: cniza
                  Что у всех , а в воскресенье на работу ?

                  Виктор, господь шесть дней работал. Шестой самый ответственный был, людей создавал.
                  sabakina
          2. Саша Крымский Сегодня, 18:27
            Ответ однозначен! Там наша земля завещеная самым высшим главнокомандующим . Захотим- заберём.
            Саша Крымский
            1. sabakina Сегодня, 18:52
              Цитата: Саша Крымский
              Ответ однозначен! Там наша земля завещеная самым высшим главнокомандующим . Захотим- заберём.

              Чёж самый высший главнокомандующий за 2 000 лет вам пустыню выбрал?
              sabakina
        2. pjastolov Сегодня, 17:50
          Израиль признал - да оккупировали (вы же проглотили, а мы по честному признались), сейчас хапнет кусок Сирии - "ну не зудите же, вы ж уже одну печеньтку схавали!" feel
          pjastolov
      2. NIKNN Сегодня, 18:00
        Павел я ответил выше...
        Как то жду конкретного ответа, если вы действительно человек и патриот своей родины, иначе буду вас считать просто тролем голимым... wink

        Думаю не ответит... request
        NIKNN
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
          Подождём , Николай , может и ответит ...
          bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:34
      Ну нужно признать , не плохо воевали..! Особенно если с учетом того факта ,что СССР был на стороне их противников.. soldier
      Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 17:39
        А по мне дык отлично.За шесть дней разнести в хлам армии врага - это лихо. По мне дык израильская армия одна из самых боеспособных в мире.
        Чёрный
        1. yuriy55 Сегодня, 17:55
          Цитата: Чёрный
          А по мне дык отлично.За шесть дней разнести в хлам армии врага - это лихо. По мне дык израильская армия одна из самых боеспособных в мире.

          Ага!!!
          В борьбе схватились двое: чужой солдат и наш.
          Чужой схватил винтовку, сразиться он готов:
          - Увидишь ты, как ловко встречаю я врагов!
          - Постой, постой, товарищ! Винтовку опусти.
          Ты не врага встречаешь, а друга встретил ты.
          Такой же я рабочий, как твой отец и брат.
          Кто нас поссорить хочет, в того направь заряд.
          На тех направь оружье, кто сам затеял бой,
          И твой сынишка будет свободен, как и мой.
          Сейчас много чего можно насобирать, ясно одно: за свою свободу и независимость люди сражаются не взирая ни на что...А победа была явная...
          yuriy55
          1. Арон Заави Сегодня, 18:04
            Цитата: yuriy55

            Сейчас много чего можно насобирать, ясно одно: за свою свободу и независимость люди сражаются не взирая ни на что...А победа была явная...

            По другому было нельзя.
            Арон Заави
        2. древний Сегодня, 18:26
          Цитата: Чёрный
          По мне дык израильская армия одна из самых боеспособных в мире.


          А ВВС? soldier Входит в ТРОЙКУ самых БОЕСПОСОБНЫХ ВВС в МИРЕ (США,РФ и ИЗРАИЛЬ) soldier
          древний
      2. LostCoast Сегодня, 17:41
        Цитата: ОТДЕЛ
        не плохо воевали

        Да такой блитзкриг и гудериану не снился.Евреи таких зачётных лещей с осетрами толпе арабов за 6 дней насовали.
        LostCoast
      3. Арон Заави Сегодня, 17:46
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну нужно признать , не плохо воевали..! Особенно если с учетом того факта ,что СССР был на стороне их противников.. soldier
        спасибо hi .

        Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !

        Так и нет пока необходимости. С Египтом и Иорданией присутствуют мирные договора.
        Арон Заави
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:41
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну нужно признать , не плохо воевали..! Особенно если с учетом того факта ,что СССР был на стороне их противников.. soldier
          спасибо hi .

          Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !

          Так и нет пока необходимости. С Египтом и Иорданией присутствуют мирные договора.

          Арон посмотрел клип ,понравился...! И все же вы не правы.. hi
          ОТДЕЛ
      4. grm Сегодня, 17:52
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !


        Ну да, СССР то уже нет- арабов порвут ещё быстрее wassat
        grm
      5. pjastolov Сегодня, 17:53
        А вот я как раз думаю, что удастся, матрасы отряд сирийской армии отбомбили, сейчас еврей такое же повторят, а российское командование как то печеньку за печенькой хавает wassat
        pjastolov
      6. древний Сегодня, 17:54
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !


        Судя по нашим "озабоченностям" и..систематическим.."обтеканиям"...повторят легко и непринуждённо soldier
        древний
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:30
          Цитата: древний
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !

          Судя по нашим "озабоченностям" и..систематическим.."обтеканиям"...повторят легко и непринуждённо soldier

          Может быть, но у нас тоже нервы на пределе от их наглости и отрицания всяких переговоров..Это очень раздражает , даже если у них ЯО есть. soldier "Железный купол" их не спасет , если что и сша тоже hi Ведь бойню в Сирии Израиль поддерживает ? Смотрите крутые парни из ...Не пожалейте потом! negative
          ОТДЕЛ
          1. Арон Заави Сегодня, 18:39
            Цитата: ОТДЕЛ
            Ведь бойню в Сирии Израиль поддерживает ? Смотрите крутые парни из ...Не пожалейте потом! negative

            Отдел, а давай ты докажешь, что мужик отвечающий за свои слова? А не ... .
            Найди в интернете и сообщи товарищам по сайту сколько солдат САА, танков ,пушек и т/д пострадало от поддержки Израилем бойни в Сирии.
            Арон Заави
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: ОТДЕЛ
              Ведь бойню в Сирии Израиль поддерживает ? Смотрите крутые парни из ...Не пожалейте потом! negative

              Отдел, а давай ты докажешь, что мужик отвечающий за свои слова? А не ... .
              Найди в интернете и сообщи товарищам по сайту сколько солдат САА, танков ,пушек и т/д пострадало от поддержки Израилем бойни в Сирии.

              Арон по танкам стрельбам ,ничего не могу сказать ! Но геополитика, вас там используют...Мы очень злые на Израиль, если судить по комментам и в этом есть ваша вина! hi Почему? Мы ведь вас спасли от нацистов (25-30 млн погибло за вас..!) А вы нас так унижаете и грабите..опять..(следующий раз можем передумать..)
              ОТДЕЛ
          2. древний Сегодня, 18:54
            Цитата: ОТДЕЛ
            Может быть, но у нас тоже нервы на пределе от их наглости и отрицания всяких переговоров..Это очень раздражает , даже если у них ЯО есть.


            Виталий,уважаемый...это нас здесь на сайте раздражает,ну на кухнях ещё или где-нибудь в кулуарах...а в ОФИЦИОЗЕ..."всё хорошо..прекрасная маркиза"...ну в лучшем случае...."озабоченность".
            Израиль бойню в Сирии не поддерживает,т.к.:
            1.Это страна наиболее СТРАДАЮЩАЯ от ТЕРРОРИЗМА и всю жизнь с ней БОРЕТСЯ! soldier
            2.Израиль поддерживает исключительно свой СУВЕРЕНИТЕТ soldier
            3. А смотреть им..никуда не надо...дело они своё знают .."туго" good soldier
            древний
      7. LÄRZ Сегодня, 18:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Особенно если с учетом того факта ,что СССР был на стороне их противников..

        Так ведь это арабы. И ничего у них не изменилось и поныне
        Обстановку в Сирии довольно-таки отчетливо характеризует недавний случай, происшедший с группой российских спецназовцев. Они продемонстрировали, что значит умело вести активный оборонительный бой. Небольшая группа, которую по численности можно приравнять к половине мотострелкового взвода, успешно остановила продвижение противника численностью до батальона, в очередной раз доказав, что воюют не числом, а умением. Надо отдать должное командиру группы, его работа была безупречна, он великолепно подготовлен, умеет видеть противника, поле боя, быстро оценивает обстановку и изменения в ней. Но главное в работе командира – вовремя реагировать не только на действия противника, но и на его намерения, которые, конечно же, надо уметь предугадывать.

        Если отбросить лирику и дать сухую оценку работы личного состава группы, то хочется отметить, что каждый боец сил специального назначения знает свой маневр. Это очень важно, особенно в таком напряженном бою, когда нельзя терять время на долгую постановку задачи. А если солдаты понимают своего командира, не надо многословия, достаточно и жеста. Из слов самих бойцов группы явствует, что они не занимали подолгу одну и ту же позицию, постоянно передвигались. Спецназовец успевал уйти на новое место, пока боевики исламисты соображали, почему на песок валятся трупы их единоверцев и откуда по ним секунду назад вели огонь.

        Расчет ПТУР работал на грани возможного и также не позволял джихадистам застать себя на той огневой позиции, с которой только что был произведет меткий выстрел. Эти передвижения отчасти компенсировали малое число обороняющихся, у противника создавалась иллюзия, что по ту сторону линии фронта против него ведут бой значительные силы.
        Опять же, судя по рассказам наших бойцов, сирийские военные в данном случае, мягко говоря, оказались не на высоте: «Мы отразили атаку, сирийские войска, увидев это, воспряли духом и вернулись на свои позиции. Передав координаты всех огневых позиций сирийским войскам, мы отошли на свой рубеж».

        Это уму не постижимо, как могут силы регулярной армии оставить вверенную им линию обороны, едва завидев наступающего противника. И то, что после их отхода небольшая группа российских военных на оставленных сирийцами позициях принимает неравный бой и наносит превосходящему по численности противнику поражение, значит только одно: сирийская армия по-прежнему не верит в свои силы, не дисциплинированна, плохо управляема и небоеспособна. А самое неприятное состоит в том, что она не обучаема.
        http://www.ng.ru/
        LÄRZ
      8. Саша Крымский Сегодня, 18:37
        ОТДЕЛ ↑
        Сегодня, 17:34
        Ну нужно признать , не плохо воевали..! Особенно если с учетом того факта ,что СССР был на стороне их противников..
        Ну в этот раз им что то подобное уже не удастся провернуть !

        Ну-ну.!
        Боицы вспоминали
        Минувшие дни-
        И битвы, что вместе
        Пр...рали они! В.В.Путин.
        Саша Крымский
        1. pjastolov Сегодня, 19:03
          Ну уж нет, наши бойцы как раз битвы не просирают, их просирают толерасты, которым Вы же и спонмируете
          pjastolov
    4. grm Сегодня, 18:21
      Цитата: BATUHAN
      Оккупировал. Иным словом - захватил. Зачем умалчивать истину?


      Да захватил в войне при очередной попытке уничтожить Израиль.

      Кстати СССР тоже сыграли свою нехорошую роль -


      В начале мая 1967 г. советские представители передали Г. Насеру заведомо ложную информацию о сосредоточении израильских войск на сирийско-израильской границе. Тогда же посол Советского Союза в Израиле заявил премьер-министру Л. Эшколу протест в связи со сосредоточением израильских войск на границе с Сирией. Л. Эшкол заявил, что это неправда, и предложил послу вместе с ним посетить район границы, на что посол ответил отказом. 13 мая 1967 г. советская парламентская делегация прибыла в Каир; члены делегации сообщили Г. Насеру, что одиннадцать израильских бригад сосредоточены на границе с Сирией. Несмотря на ответ наблюдателей ООН, находившихся в районе границы между Израилем и Сирией, что никаких «крупных передвижений воинских частей по обеим сторонам линии перемирия» не происходит, Г. Насер решил действовать.
      grm
    5. Tusv Сегодня, 18:46
      =BATUHANОккупировал. Иным словом - захватил. Зачем умалчивать истину?

      Истина, говорят в вине. А тут с Нас берут пример. Напал. Ваши проблемы, но территорией поделится придется.
      Tusv
  2. LostCoast Сегодня, 17:28
    Интерес вызывают всякие журналы боевых действий и прочие военные документы.Интересно будут они на английском?
    LostCoast
    1. тол100в Сегодня, 18:09
      Цитата: LostCoast
      .Интересно будут они на английском?

      А почему не на Русском?!
      тол100в
      1. LostCoast Сегодня, 18:14
        Цитата: тол100в
        А почему не на Русском

        вероятнее всего будут на иврите,что полная катастрофа.
        LostCoast
  3. irazum Сегодня, 17:29
    Очень интересно будет ознакомиться. Да надо бы ещё сыночку людоеда (Башару Асаду) дать почитать...
    irazum
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:50
      Игорь -лично покойному Башару Асаду человечену готовили, или с ним ее и ели? fool
      Изгоняющий либероидов
    2. sabakina Сегодня, 17:50
      Ты откель выполз?
      sabakina
      1. sabakina Сегодня, 18:17
        Сергей Витальевич, я понял. Где то заблокировали ОК и ВК. Теперь тут будут, пока и нас там не заблокируют.
        sabakina
  4. andrewkor Сегодня, 17:32
    СБ ООН своей резолюцией признал Израиль агрессором и это обвинение до сих пор в силе!!! Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!
    andrewkor
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 18:41
      Цитата: andrewkor
      Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!


      романтик! по голове вам никакой пепел не стучит?
      Маки Авелльевич
    2. капрал Сегодня, 18:44
      Цитата: andrewkor
      Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!

      А че ещё не добровольцем в тех краях, восстанавливать,так сказать справедливость?
      Или опасаешься, что тебе не только в сердце постучат, но и в тыкву?
      капрал
  5. Tusv Сегодня, 17:39
    С точки зрения Военной науки, Израиль преподнес урок. Лупанул так быстрым маршем к Нилу и остановил войну . Им бы еще научиться дружить с соседями. Но увы. Не умеют
    Tusv
    1. yuriy55 Сегодня, 17:57
      Цитата: Tusv
      Им бы еще научиться дружить с соседями. Но увы. Не умеют

      А вы уверены, что это они не умеют? Может, соседи не хотят? Ситуация настолько знакома, что боюсь сравнивать...
      yuriy55
      1. древний Сегодня, 18:28
        Цитата: yuriy55
        Может, соседи не хотят? Ситуация настолько знакома, что боюсь сравнивать...

        Здесь соглашусь с Вами.+! drinks
        древний
      2. R.U.R. Сегодня, 18:35
        Соседи не умеют? Ну да, кругом - одни антисемиты, только евреи и стремятся к миру и дружбе со всеми, с соседями и с древнейших времен. (антисемитизм существовал уже в древние времена почему-то)
        R.U.R.
        1. рич Сегодня, 18:47
          R.U.R , а вот интересно, самый древний на земле народ - древние украинцы , были антисемитами, или нет?
          рич
        2. R.U.R. Сегодня, 19:06
          Какой-то историк, - еврей, кстати - кажется, ЛУРЬЕ находит причину антисемитизма в самих евреях.
          Вот и делайте выводы на этом основании
          R.U.R.
  6. Арон Заави Сегодня, 17:40
    Цитата: andrewkor
    СБ ООН своей резолюцией признал Израиль агрессором и это обвинение до сих пор в силе!!! Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!

    Ну стучит и чё? request
    Арон Заави
    1. grm Сегодня, 17:50
      Как чё? Не ждите, накапайте ему срочно успокоительного, а то вдруг... laughing
      grm
    2. LostCoast Сегодня, 17:54
      Довольно угарно кстати получилось.Сначала египт и сирия орали. что ссср нам не указ,а оон нам не авторитет и вообще всех вырежем и утопим в море.А буквально через несколько дней арабы заверещали-оон спасайте,израиль на пути в дамаск и израиль у суэцкого канала laughing
      LostCoast
      1. тол100в Сегодня, 18:28
        Цитата: LostCoast
        е,израиль на пути в дамаск и израиль у суэцкого канала

        Это был не Израиль. А были Штаты с еврейскими большими деньгами, которые потом перестали быть "еврейскими"! Куда влезли штаты со своим печатным станком, оттуда их уже никто не выкурит, пока сами не накурятся! Если задаться вопросом: "Что такое Израиль"? Можно получить кучу ответов как на привозе в Одессе! Но ясно одно: без поддержки СГА его просто-напросто не БУДЕТ!
        тол100в
    3. sabakina Сегодня, 17:56
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: andrewkor
      СБ ООН своей резолюцией признал Израиль агрессором и это обвинение до сих пор в силе!!! Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!

      Ну стучит и чё? request

      Повесьте у себя подшивку газет и стучите по ней каждый день, начиная с одного удара, при этом каждый день убирайте одну газету, увеличивая количество ударов на один. Через 365 дней вы несказанно удивитесь!
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 19:00
        Цитата: sabakina
        Повесьте у себя подшивку газет и стучите по ней каждый день, начиная с одного удара, при этом каждый день убирайте одну газету, увеличивая количество ударов на один. Через 365 дней вы несказанно удивитесь!

        Это по Шукшину так. На самом деле, после четверти подшивки скалка прилетит, Не сметь мою стену крушить am
        Tusv
    4. Саша Крымский Сегодня, 19:11
      Цитата: andrewkor
      СБ ООН своей резолюцией признал Израиль агрессором и это обвинение до сих пор в силе!!! Пепел Эль- Кунейтры стучит в моё сердце!!!
      Завязать с зеленым змеем пробывал?
      Саша Крымский
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:44
    Дали бы ссылочку где эти документы можно посмотреть на Русском языке!
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 18:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Дали бы ссылочку где эти документы можно посмотреть на Русском языке!

      Кое что здесь можно глянуть.
      http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4963811,
      00.html
      Арон Заави
  8. faterdom Сегодня, 17:59
    Думаю, интересно будет. Все таки война необычная: одна из самых коротких, и в то же время парадоксальных - вся арифметическая мощь арабских государств была быстро опрокинута мастерством и боевым духом противника и беспомощностью собственных командиров.
    Советский Союз тогда остановил эту войну, во взаимодействии и в терках с США. За что Израиль должен бы сказать отдельное спасибо.. Ну овладел бы он Египтом и мучился бы с ним до сих пор, имея Сектор Газа увеличенный на три порядка.
    faterdom
  9. irazum Сегодня, 18:05
    Наказали "бармалеев", о них никто сейчас и не вспомнит, и, слава Богу! Остался, пока ещё, маленький бармалейчик (Башар Асад), но, и тому уже не долго осталось.
    irazum
    1. sabakina Сегодня, 19:12
      Цитата: irazum
      Наказали "бармалеев", о них никто сейчас и не вспомнит, и, слава Богу! Остался, пока ещё, маленький бармалейчик (Башар Асад), но, и тому уже не долго осталось.

      Я тя в последний раз спрашиваю: откель выполз?
      sabakina
  10. тополь на киев Сегодня, 18:36
    Слышал мнение,что война из-за воды началась. Именно на голанских высотах реку Иордан хотели перекрыть.
    тополь на киев
  11. Рабинович_007 Сегодня, 18:59
    За шесть дней арабам нас учили по рукам. И СССР не помог. Даже не верится. С нами Всевышний.
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 19:11
      Цитата: Рабинович_007
      За шесть дней арабам нас учили по рукам. И СССР не помог. Даже не верится. С нами Всевышний.
      Ага, и живёте на его задворках, без природных ресурсов. Зато тяпло!
      sabakina
      1. Рабинович_007 Сегодня, 19:14
        Нет ресурсов и что, не жить что-ли?
        Рабинович_007
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