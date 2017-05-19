Израиль публикует тысячи документов эпохи Шестидневной войны

Впервые за 50 лет становится возможным пристально проследить динамику принятия правительственных решений, касающихся Шестидневной войны. Почему так долго ждали и почему решились атаковать? Насколько успешно правительство руководило военными действиями, или же череда событий была слишком быстротечна? Как шло дипломатическое противостояние в ООН, как события в Нью-Йорке влияли на происходившее здесь и наоборот?

К 50-летию Шестидневной войны 1967 года израильские власти решили открыть доступ к тысячам секретных документов той эпохи. Напомним, что в течение нескольких дней той скоротечной войны Израиль овладел территориями нынешнего Сектора Газа, западного берега реки Иордан, Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами и Синаем. Подробности о Шестидневной войне читайте на страницах «Военного обозрения» - ссылка Израильские власти предлагают общественности ознакомиться с более чем 150 тыс. страниц политических документов образца 1967 года. РИА Новости приводит заявление сотрудника израильского государственного архива Якова Лозовика:В Интернете опубликованы различного рода правительственные протоколы, бумаги министерств и ведомств Израиля, записи из архивов, включая личные. Публикации подвергнут и ряд аудио- и видеозаписей.