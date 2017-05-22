Война в эфире. Часть 1

В 1947 году министерство авиации Соединенного Королевства, которое во время Второй мировой войны отвечало за руководство королевскими ВВС и закупки военных самолетов и обеспечивающего оборудования, опубликовало документ озаглавленный «Война в эфире». В этом интересном документе описано первое массовое применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) командованием бомбардировочной авиацией против Люфтваффе (немецких ВВС) во время проведения стратегической авиационной кампании против нацисткой Германии. Через 70 лет после этой публикации воздушная РЭБ изменилась коренным образом, но все же она использует основные принципы радиоэлектронной войны, которые выковались в горниле Второй мировой; по сути это активное радиоэлектронное подавление, радиоэлектронная защита и обеспечение средствами радиоэлектронной борьбы.Проще говоря, активное радиоэлектронное подавление может использовать энергию электромагнитного излучения в радиочастотном спектре для введения в заблуждение, повреждения и/или уничтожения военных систем противника (кораблей, машин и авиации) или подсистем. Радиоэлектронная защита использует электромагнитный спектр для защиты этих платформ от обнаружения и атак. Она задействует активные и пассивные методики. Активные методики используют активное радиоэлектронное подавление для защиты этих платформ, тогда как пассивные методики, применяемые для защиты, работают на обнаружение вражеских электронных систем, например, радаров истребителей или радаров наведения ракет класса «земля-воздух», с целью предупреждения платформы о том, что она может быть атакована. Активное радиоэлектронное подавление затем может быть использовано в некоторых случаях в комбинации с кинетическим воздействием с целью нейтрализации этой угрозы. Наконец, обеспечение средствами радиоэлектронной борьбы фактически основывается на сборе данных радиотехнической разведки (РТР). РТР в широком смысле - это перехват каналов связи между радиоэлектронными средствами, а также сигналами РЛС и других устройств. В контексте данной статьи и воздушных операций под РТР будем понимать получение информации главным образом о радиочастотном излучении вражеских радаров. Сбор данных РТР позволяет специалистам РЭБ понять характеристики радиолокационных систем противника и, следовательно, какие методики, тактика и системы активного радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной защиты необходимо применить для их нейтрализации. Читатели конечно же знают, что это только лишь весьма поверхностное и упрощенное изложение «модус вивенди» и «модус операнди» радиоэлектронной борьбы в воздухе. Для того чтобы в полной мере познать и оценить эту увлекательнейшую область человеческих знаний, рекомендуется обратиться к мириадам специализированных документов, в которых обсуждается эта тематика.В первом разделе этого цикла, озаглавленного «Опасность на окраине города», изучаются угрозы, представленные зенитными ракетными комплексами (ЗРК) большой и средней дальности (средневысотные и высотные), а также переносными ЗРК малой дальности (ПЗРК). Через призму продолжающихся гражданских войн в Сирии и на Украине в этой статье обсуждается угроза проведению воздушных операций существующих мобильных ЗРК советского и российского происхождения. Считается, что после окончания Холодной войны угроза ЗРК для блока НАТО постепенно снижалась, но недавний опыт конфликтов в Сирии и Украины показывает, что эта тенденция существенно ослабла. Особую озабоченность на Западе вызывает ЗРК С-400 «Триумф» российского концерна «Алмаз-Антей», который в ноябре 2015 года был развернут в Сирии в поддержку российской воздушной кампании и который теоретически может представлять угрозу воздушным операциям США и их союзникам в борьбе против Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ), расположенного на территории Ирака и Сирии. Наряду с угрозой, создаваемой такими системами как С-400, сохраняется и угроза применения ПЗРК.Вслед за разделом с обсуждением угрозы, создаваемой для воздушных операций ЗРК и ПЗРК, идет раздел «Электрическое авеню», в котором рассматриваются меры, предпринимаемые промышленностью с целью содействия борьбе с этими угрозами. Представители промышленности западных стран утверждают, что российское участие в украинском конфликте подчеркнуло значение, которое Россия придает применению средств РЭБ, и влияние, которое они могут оказать на современные и будущие военные действия. В этом разделе далее описываются некоторые из основных воздушных систем и программ РЭБ в Северной Америке, Европе и Израиле. Статья, не претендуя на исчерпывающий список, предоставляет читателю обзор лишь некоторых систем и возможностей, представленных на рынке.Вслед за обсуждением ответных действий промышленности на угрозу, которой РЭБ должна противодействовать, в разделе «Необходимость подавления ПВО противника» рассмотрены возможные перспективные разработки в этой области. В частности, в нем описывается то, как НАТО будет развивать свою программу подавления противовоздушной обороны противника в предстоящие годы и как европейские члены НАТО планируют справляться с повышенными требованиями Соединенных Штатов к этой программе.Промышленность отвечает на эти вызовы, разрабатывая такие концепции, как например, когнитивная РЭБ, при этом там считают, что воздушные системы радиоэлектронного противодействия более не могут рассматриваться как «излишества» на борту военного самолета. Веление времени вносит свои коррективы в проекты воздушных систем РЭБ следующего поколения. Сегодня необходима способность постоянно адаптироваться к возникающим и меняющимся угрозам, а также гарантированное обнаружение подобными системами скрытой передачи противником радиосигналов во всё более плотном электромагнитном спектре. Что касается оборудования, то открытая архитектура и использование готовых коммерческих технологий предлагают хорошие перспективы, при этом промышленность постоянно работает над насущными потребностями военных, уменьшая размеры, массу и энергопотребление бортовой аппаратуры РЭБ.На рынке сохраняется высокий спрос на бортовые системы радиоэлектронной борьбы, особенно в азиатско-тихоокеанском и ближневосточном регионах, вместе с тем продолжающиеся глобальные трения с участием России, Китая, Запада и его союзников способствуют разогреву этого рынка. Хотя давление на оборонные бюджеты многих стран может работать на ограничение этого спроса, международная обстановка, которую никак нельзя назвать стабильной, гарантирует активную умственную работу стратегов и специалистов, прекрасно осознающих, что могут дать современные воздушные средства РЭБ.22 июня 2012 года капитан Гохан Эртан и старший лейтенант Хасан Аксой сели в свой разведывательный самолет RF-4E Phantom турецких ВВС и взлетели с авиабазы Эрхач в восточной Турции. Самолет исчез с экранов радаров в 12:02 местного времени. А 4 июля тела Эртана и Аксоя были подняты из глубин Средиземного моря с помощью дистанционно управляемых аппаратов научно-исследовательского судна Nautilus, принадлежащего Тресту океанских исследований.Экипажу самолета RF-4E было приказано проверить радары, задействованные в рамках объединенной системы ПВО турецких ВВС. После взлета с авиабазы они направили свой самолет между южной турецкой провинцией Хатай и островом Кипр. Примерно в 11:42 местного времени самолет по некоторым данным нарушил сирийское воздушное пространство, оставаясь в нем пять минут, после чего получил предупреждение турецких авиадиспетчеров немедленно покинуть этот район, что самолет RF-4E и выполнил в 11:47. Многое, что случилось с самолетом RF-4E между 11:47 и 12:02 местного времени, остается покрыто тайной и завесой домыслов. Известно только, что в некой точке самолет был сбит сирийскими военными. Невозможно было точно определить какой ЗРК ответственен за это, но согласно авторитетным открытым источникам виновником это мог быть либо ЗРК «Панцирь-С1Э/С2» средней и ближней дальности российского происхождения, ракета 57Е6 которого имеет дальность действия порядка 20 км, либо возможно ЗРК «Бук-М2Э» производства концерна «Алмаз-Антей», имеющий дальность поражения 42 км. Обе системы стоят на вооружении сирийской армии, в частности командования ПВО.Гибель турецкого самолета RF-4E продемонстрировала, что воздушное пространство над Сирией полно смертельных ловушек. Что касается угроз «земля-воздух», то при проведении воздушных кампаний в последние десятилетия для НАТО, Соединенных Штатов и их союзников, как правило, складывалась благоприятная обстановка. Например, во время войны в Персидском заливе в 1991 году вооружением класса «земля-воздух», в основном зенитной артиллерией, было уничтожено 44 самолета коалиции. Во время операции НАТО «Обдуманная сила» в 1995 году, целью которой было ослабление боснийско-сербских вооруженных сил и предотвращение дальнейшего наступления на подмандатные ООН зоны безопасности в Боснии-Герцеговине, в результате атак систем «земля-воздух» потери коалиции сократились до трех самолетов. Эти потери сократились до двух самолетов во время операции «Союзная сила», которая была начата для того, чтобы остановить этнические чистки косовских албанцев сербской армией в Косово в 1998 году. Один самолет коалиции был потерян в результате атаки с земли во время операции «Иракская свобода» в 2003 году. А при проведении операции «Объединенный защитник» в 2011 году в Сирии не было потеряно ни одного самолета коалиции. Таким образом, тенденция, которую мы можем наблюдать, состоит в том, что за исключением угрозы переносных зенитно-ракетных комплексов, создающих угрозу на относительно небольших высотах и малых дальностях, в воздушных операциях с участием США и их союзников постепенно снижается угроза ЗРК средней и большой дальности.Тенденция есть тенденция, а вот подобный вывод может быть опасен и преждевременен. Описанная выше гибель турецкого самолета RF4E показывает, что небеса над нынешними и возможно будущими зонами конфликтов не так уже и безоблачны. Например, 17 июля 2014 года над зоной конфликта над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777-200ER малазийской авиакомпании с номером рейса МН17, тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Как предполагают голландские следователи, расследующие эту авиакатастрофу, есть все основания полагать, что его сбил российский ЗРК 9К37 «Бук», предположительно поставленный Россией местному ополчению. Независимые исследователи с веб-сайта гражданской журналистики Bellingcat заявили, что комплекс 9К37 стоял на вооружении 53-й бригады ПВО российской армии. Хотя самолет 777-300ER малазийских авиалиний был гражданским судном, и, следовательно, не имел интегрированной системы защиты, обычно устанавливаемой на военные самолеты, представляется, что с турецким RF-4E, который мог быть сбит подобным же ЗРК, это не тот случай. Конечно, стоит ожидать, что самолет, летающий так близко от зоны боевых действий, какой является в этом случае Сирия, которой известна своей крепкой ПВО, должен быть оборудован работающей системой защиты. И здесь возникает вопрос, работала ли подобная система на самолете RF-4E, или она не смогла поразить угрозу комплекса 9К37 (или какого бы то ни было ЗРК), атаковавшего самолет.Помимо сбитых самолетов RF-4E и МН17 системы подобные ЗРК 9К37 угрожали и другим воздушным операциям. Например, в декабре 2015 года истребители F-15 израильских ВВС нанесли несколько воздушных ударов по складам вооружения палестинской группировки Хезбалла. По сообщениям из открытых источников, несмотря на усиленное электронное глушение, применявшееся израильскими самолетами, сирийский ЗРК 9К317 «Бук-М2», развернутый на авиабазе Меззех южнее Дамаска, смог выпустить две ракеты по первому строю из двух истребителей F-15, которые избежали попадания за счет противоракетного маневра. Второй строй F-15 был атакован двумя сирийскими ЗРК С-125 «Нева/Печора». Хотя эти два истребителя избежали попадания, по сообщениям, одна из выпущенных управляемых ракет Рореуе «воздух-земля» производства Rafael Advanced Defence Systems уничтожила одну ракету, выпущенную батареей С-125. Целями этих израильских самолетов были склады оружия в международном аэропорту Дамаска и такие же склады в городе Аль-Димас вблизи сирийско-ливанской границы.Наряду с такими системами как семейство ЗРК 9К37/9К317, всё большее беспокойство Соединенных Штатов и их союзников взывает зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» производства российского концерна «Алмаз-Антей». Хотя с комплексом С-400 США и их союзники на деле пока не сталкивались, они, однако, относятся к этой системе с большим уважением.ЗРК С-400 поступил на вооружение российской армии в апреле 2007 года. Он имеет зону поражения по дальности до 400 км с ракетой сверхбольшой дальности 40Н6Е. Хотя С-400 уже стоит на вооружении российской армии целых 10 лет, первый свой боевой опыт он получил на сирийском театре, где его развертывание было завершено в ноябре 2015 года. Россия развернула свои комплекс в ответ на сбитие своего фронтового бомбардировщика Су-24М 24 ноября 2015 года двумя турецкими истребителями F-16C/D Fighting Falcon, применившими ракеты «воздух-воздух» Raytheon AIM-9X с инфракрасным/полуактивным радиолокационным самонаведением. Атака последовала после того, как Су-24М нарушил турецкое воздушное пространство.С-400 и его развертывание в Сирии вызывает большие озабоченности США и их союзников. Как было отмечено выше, основной угрозой, которая исходит от этой системы, является ее зона поражения, поскольку дальность пуска ракеты 40Н6Е есть радиус территории, которую комплекс защищает (нетрудно вычислить ее площадь). Кроме ракеты 40Н6Е комплекс С-400 может использовать ракету 48Н6Е2 с полуактивным радиолокационным наведением (как и ракета 40Н6Е,которая использует еще и активное радиолокационное наведение) с дальностью 200 км, ракету 48Н6ЕЗ с полуактивным радиолокационным наведением дальностью 250 км, ракету 9М96Е дальностью действия 40 км и ракету 9М96Е2 с дальностью 120 км. Также Запад весьма заботит наземная радиолокационная станция обнаружения 91Н6Е, работающая в С-диапазоне (2,3-2,5/2,7-3,7 ГГц), она имеет заявленную дальность обнаружения 600 км и способна сопровождать до 300 целей одновременно. Беспокоит американцев и многофункциональная моноимпульсная четырехкоординатная секторная РЛС 92Н2Е. Эта РЛС имеет дальность обнаружения 400 км и способна сопроводить до 100 целей, захватив при этом одновременно до шести таких целей.Наряду со своими возможностями касательно перехвата ракет и дальностей обнаружения комплекс С-400 с самого начала задумался в качестве мобильной системы, что существенно упрощает его развертывание. Это показало его развертывание в Сирии в 2015 году, когда российское министерство обороны объявило о развертывании и готовности комплекса всего через два дня после того, как был сбит Су-24М. Мобильные системы сложнее обнаружить и уничтожить по сравнению с такими стационарными ЗРК, как например, С-125 «Нева/Печора», С-200 «Ангара/Вега/Дубна» и С-75 «Двина», которые были нацелены на самолеты коалиции во время ее вторжения в Ливию в 2011 году (см. выше).Теперь и в Сирии комплексы С-400 не дают спать спокойно западной коалиции. С июня 2014 года под руководством США началась операция «Непоколебимая решимость» по борьбе с ИГ, оккупировавшем значительную часть северо-восточного Ирака и восточной Сирии. В коалиции кроме США участвуют как западные страны, Австралия, Германия Франция, так и ближневосточные, например, Иордания, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Все они выделили для участия в борьбе с ИГ свои самолеты и в некоторых случаях наземные войска (в основном спецназ). Комплексы С-400, развернутые на авиабазе Хмеймим и в международном аэропорту Басиля Асада на побережье Средиземного моря, имеют значительный радиус действия и могут достать любой самолет, летящий над Сирией, особенно в западной и центральной частях страны. Системы на этих двух позициях захватывают значительную часть южной Турции, весь Кипр и Ливан плюс значительную часть северного Израиля и Иордании.Развертывание комплексов С-400 не является совпадением, учитывая то, что это было сделано сразу после того, как был сбит Су-24М. Между тем, отношения между Россией и Соединенными Штатами и НАТО остаются, мягко говоря, прохладными. Во время саммита НАТО в Варшаве летом прошлого года было принято решение развернуть 4000 военнослужащих в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью сдерживания российской агрессии против этих стран. Это развертывание показывает градус напряжения между Россией и НАТО, особенно усилившееся на фоне присоединения Крыма и конфликта на Донбассе. Присутствие С-400 в Сирии означает, что мощное вооружение в будущем может быть потенциально использовано против самолетов США и их союзников, если отношения ухудшатся с нынешних напряженных до реальных боевых действий.