Нелетальный обзор. Часть 1

Боевые подразделения оснащены и обучены традиционной симметричной войне. Нынешний боевой опыт, однако, показывает, что солдаты стоят перед широким кругом задач, включая гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях, эвакуацию гражданских лиц, миротворческие операции и поддержку правоохранительных органов, при этом сохраняя свои полные боевые возможности. Ни традиционное вооружение, ни традиционное обучение не очень-то смогут помочь, когда необходимо подавить бунт или «успокоить» человека на блокпосту. С одной стороны решения для правоохранительных органов зачастую могут сыграть свою заметную роль в этом деле, а с другой стороны некоторое специальное военное снаряжение может предложить возможности, которые нельзя найти где-либо еще.Вооружение двойного назначения, то есть то, которое может вести огонь летальными и нелетальными боеприпасами, согласно тактическим правилам является типично военным решением. Снабжение и обучение могут лечь тяжелым бременем на развернутые подразделения и, конечно же, есть определенное преимущество в том, что солдаты способны быстро переключаться относительно легко между двумя задачами с минимальной задержкой и при сохранении всех боевых возможностей в каждой из них. Правоохранительные органы же заимствуют различные подходы и предпочитают решения, которые не взаимозаменяемы и четко идентифицируются как нелетальные.Увеличенные дистанции также считаются прерогативой военных, поскольку позволяют расчищать пространство перед войсками, рассеивать и нейтрализовывать потенциальные угрозы на безопасной дальности, вне досягаемости оппонента, что также полезно при отделении враждебно настроенных протестующих (или даже нерегулярных бойцов) от безвредных наблюдателей, при этом лишая оппонентов возможности смешаться с легитимной толпой.В рамках американской программы по единому нелетальному оружию JNLWP (Joint Non-Lethal Program) в настоящее время разрабатывается 81-мм нелетальный боеприпас навесного огня Non-Lethal Indirect Fire Munition (NLIDFM), представляющий собой модифицированную осветительную мину М853А1, доставляющую град из 14 светошумовых субснарядов на дальность от 450 до 1500 метров. Как хвостовое оперение, так и корпус снаряда имеют встроенные парашюты для уменьшения опасных факторов, вызванных разлетающимися частями боеприпаса. Светошумовой заряд стабилизируется тормозными лентами, корпус из упрочненного картона также снижает вероятность поражения осколками. В конце 2016 года были проведены испытания 81-мм боеприпаса NLIDFM на дистанциях до 4,2 км, тогда как на 2017 год намечено несколько нововведений. Первое, возможно добавление невидимой окрашивающей краски к боевой части для маркировки отдельных лиц для последующей их идентификации; второе, адаптация конструкции под 60-мм минометный выстрел. Ведущей организацией по испытаниям и оценке этого боеприпаса, финальный этап разработки которого намечен на 2021 год, назначено Управление НИОКР в области вооружений (ARDEC).Также в разработке находится низкоскоростной нелетальный боеприпас воздушного подрыва ХМ1112 Airburst Non-Lethal Munition. Этот 40-мм боеприпас имеет обновленный пиротехнический заряд с функцией воздушного подрыва и выбираемый миниатюрный многофункциональный взрыватель ХМ1158. Снаряд, представляющий собой небольшой термобарический заряд, генерирует не только светошумовое воздействие, выражающееся в расстройстве зрения и слуха, но и сдерживающий тепловой нагрев при прогнозируемой нейтрализации оппонента примерно 30-60 секунд. XIVM112 работает на дистанциях от 35 до 300 метров и использует дистанционный взрыватель, инициируемый примерно в 5 метрах от цели. Оператор может выбирать дистанционный режим или режим с задержкой. Это первый низкоскоростной 40-мм дистанционный взрыватель, но стоит отметить, что подобно другим программам по нелетальному оружию, процесс разработки серьезно тормозится из-за множества возникающих проблем, которые необходимо решить перед тем, как убрать букву X (указывает, что модель опытная) из обозначения и начать поставки в действующие подразделения.Командование системами вооружения корпуса морской пехоты выдало трем компаниям контракт на доработку и модификацию полуавтоматического магазинного самозарядного ружья Benelli M1014 (М4 Super 90) для того, чтобы из него можно было вести огонь летальными и нелетальными боеприпасами в любой последовательности без дополнительных манипуляций стрелка или помощи внешнего устройства. На этом поприще только компания SRM добилась успеха, внедрив свою патентованную систему смены боеприпасов SURE CYCLE и заменив другие менее важные детали. Эта модификация позволяет вести огонь любой комбинацией летальных и нелетальных боеприпасов из семизарядного магазина, включая стандартные пули, пулевые патроны, кассетные патроны с шариками и картечь. Это позволяет пехотинцам работать с одной системой, решая одновременно летальные и нелетальные задачи.В модульном дополнении к полуавтоматическому ружью М26 Modular Accessory Shotgun System (MASS) - подствольном магазинном ружье (дробовике) для установки на карабин М4 - использован другой подход. Заказав 9000 штук у компании С-More Systems, американская армия в настоящее время в качестве замены помпового ружья Mossfoerg 500 (его военизированный вариант Mossberg 590) принимает на вооружение эту систему, что позволит владельцу получить две возможности в одном оружии. Пятизарядный магазин может содержать летальные, нелетальные боеприпасы или снаряды для проделывания проходов; ружье с затвором прямого действия при присоединении приклада и пистолетной рукоятки может также работать как традиционное огнестрельное оружие.В разработке также находится нелетальный маркирующий боеприпас увеличенной дальности ХМ1116 для ружей 12 калибра, предназначенный для точного обстрела отдельных лиц на дистанциях 10-75 метров. По сравнению с нынешними нелетальными боеприпасами для ружей 12 калибра он предлагает столь необходимую увеличенную дальнобойность, при этом сохраняя нелетальное воздействие. Кроме того, боеприпас ХМ1116, давая возможность производить маркировку на увеличенных дальностях, позволяет солдатам идентифицировать и отлавливать помеченных им людей для последующих разбирательств.Противопехотные мины были запрещены согласно Оттавской конвенции, хотя некоторые самые могущественные страны мира ее не подписали, включая США, Россию, Китай, Пакистан, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Египет и Израиль. Несмотря на это, министерство обороны США приняло решение развертывать и работать с такими минными полями, которые не создают ненужного риска для невинных жизней. Система М7 SPIDER была разработана компаниями Textron Defense Systems и Orbital-ATK в рамках программы Non-Self-Destructing Anti-Personnel Landmine Alternatives (несамоуничтожающиеся альтернативы противопехотным минам). По сути, это система объединенных в сеть боеприпасов с дистанционно управляемой станцией, способной управлять устанавливаемыми вручную блоками управления боевыми элементами MCU (munition control unit) в количестве до 63 штук. Каждый такой блок, управляемый на дистанции до одного километра по беспроводной сети, контролирует шесть пусковых установок, каждая их которых закрывает сектор 60°. Боевой элемент может либо отстреливаться дистанционно, либо активироваться локально, срабатывая от растяжек или наземных датчиков. MCU может снаряжаться традиционными осколочно-фугасными или дымовыми, осветительными, светошумовыми гранатами или нелетальными безосколочными гранатами с резиновой шрапнелью. Радиус разлета каждой гранаты составляет 3-5 метров от MCU, эффективный радиус около 10 метров, продолжительность работы 30 дней обеспечивают сменные аккумуляторы. В качестве альтернативы блок MCU может оснащаться шестью адаптерными модулями, позволяющими подавать команды на такие устройства, как например, направленные мины Клей мора в обоих вариантах, как летальном (М18А1 Claymore), так и нелетальном (Modular Crowd Control Munition-MCCM, здесь вместо стальных осколков резиновые шарики).Корпус морской пехоты США работает над нелетальной системой вооружения MPM-NLWS (Mission Payload Module - Non-Lethal Weapon System), которая включает десять поворотных 66-мм гранатометных установок с соответствующей системой контроля и продвинутыми программируемыми нелетальными боеприпасами. Доступны два типа решений MPM-NLWS: для установки на турельную установку с защитой из бронестекла Transparent Armor Gun Shield (для Humvee и подобных машин) и для спешенной пехоты на треноге. Система MPM-NLWS (также известна под коммерческим брендом MEDUSA) производится компанией General Dynamics Ordnance & Tactical Systems в сотрудничестве с Orbital ATK. Система разрабатывалась более 12 лет тогда еще компанией ATK Aerospace Systems (теперь Orbital ATK) с использованием опыта, накопленного по ранее отмененной программе Escalating Response System (ERS). Компания GDOTS также работает с ARDEC над вариантом MEDUSA с целью его интеграции в комплект защиты стрелка Objective Gunner Protection Kit с возможным прицелом на соответствие будущим потребностям программы Escalation Of Force.Гранаты могут запускаться с высокой точностью на дистанцию 30-150 метров. Основная боевая часть светозвукового воздействия, вызывает временный вывод из строя за счет оказания на правонарушителей психофизиологического (отвлекающего и ошеломляющего) воздействия. Вследствие заряда большего объема 66-мм гранаты оказывают, естественно, большее воздействие по сравнению с 40-мм снарядами. Описываемая система может стрелять боеприпасами и других типов, включая существующие 66-мм гранаты, например, дымовую М90Е, отвлекающую М98Е, М99Е с резиновой шрапнелью и L96A1 со слезоточивым газом. Перспективные боеприпасы для системы MEDUSA включают двухспектральные дымовые и осветительные (белый свет/инфракрасный) гранаты. При заряжании нескольких типов боеприпасов система управления огнем определяет тип и управляет каждым стволом/гранатой в соответствии с тактической обстановкой. После эксплуатационных испытаний в августе 2016 года начальная готовность системы к применению запланирована на конец 2017 года, а полная эксплуатационная готовность на конец 2018 года. Планируется купить 312 таких систем.Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) разработала семейство изделий для обеспечения активной защиты транспортных средств. Несомненно, самым заметным его членом является нелетальная система защиты NLS (Non-Lethal Protection System) - импульсный водомет высокого давления IFEX с опциональным веществами раздражающего действия или красящих маркеров для добавления к кинетическому воздействию вторичного раздражающего воздействия. NLS может устанавливаться либо на машины на поворотном основании, либо интегрироваться в существующие дистанционно управляемые модули вооружения, работая на практических дистанциях 15-20 метров. Еще одним членом семейства является модульная нелетальная система защиты MNLS (Modular Non-Lethal Protection System), представляющая собой доработку существующих водоразбрызгивающих сопел, в основном используемых для тушения пожаров. Комплект сопел, проектируемый для машин каждого типа, разбрызгивает воду с раздражающими веществами с целью создания вокруг машины зоны «запрета доступа» шириной до 5 метров.Китайские армия и правоохранительные органы также проявляют интерес к подобным решениям, и в ответ на это компания NORINCO недавно представила свой модуль SAFEGUARD. Этот комплексный дистанционно управляемый модуль вооружения оснащается большим числом исполнительных элементов, включая один 37-мм автоматический гранатомет QLZ04, один малокалиберный спаренный пулемет, 12 78-мм пусковых установок с дымовыми и слезоточивыми гранатами, складывающееся акустическое устройство, соединенное с шестью светодиодными ослепляющими прожекторами, и телескопическую мачту с системой кругового наблюдения и камерой высокого разрешения. Компания называет этот модуль системой, способной локализовывать и нейтрализовывать угрозы на крышах зданий, и работать по правонарушителям либо летальным, либо нелетальным оружием.Оружие направленной энергии DEW (Directed energy weapons) возможно является основой перспективного нелетального вооружения. Подобное оружие позволяет выполнять точное прицеливание и регулировать мощность для достижения желаемого воздействия. Обе эти возможности способствуют избежанию косвенных потерь и почти оптимальному решению задач воспрещения доступа.Программой Ocular Interruption (OI) Корпуса морской пехоты США предусматривается замена нынешних ослепляющих систем Glare Mout 532P-M и LA-9/Р Green Beam Dazzling Laser System. С целью выполнения требований программы OI компания B.E. Meyers разработала устройство GLARE RECOIL (Regulated Emission Collimated Ocular Interruption Laser - ослепляющий коллимированный лазер с регулируемым излучением). Система включает безопасный для глаз соосный лазерный инфракрасный дальномер и устройство с ослепляющим лучом мощностью до 250 милливатт. Довольно новой возможностью является непрерывно регулируемая мощность излучения с целью максимального повышения эффективности и безопасности. Ширина луча также регулируется, испытания показали, что предупреждение обеспечивается на дистанциях до 2 км ночью, тогда как ослепление достигается на дистанциях до 200 метров. Американская армия также имеет на вооружении систему LA-13P GLARE MOUT PLUS от B.E. Meyers - победителя программы по системе ослепления на базе зеленого лазера GLIS (Green Laser Interdiction System). Оператор может выбирать три разных уровня мощности, а также фиксированное или импульсное излучение. При мощности 200 милливатт устройство LA-13P может эффективно предупредить нарушителей на дистанции до 200 метров днем и до 2,5 км ночью.Комбинация оптического и звукового воздействия позволяет повысить уровень двустороннего взаимодействия и снизить риск инцидентов, создаваемых неправильно понятыми намерениями. Система DSLA (Distributed Sound And Light Array) включает, как видно из ее обозначения, акустическую антенну с высоким уровнем выходного сигнала THOR (Target High Output Responder) с выходной мощностью 162 дБ и две оптических матрицы, зеленый лазер и некогерентный белый свет. Акустический генератор со своими 16 рупорами может управляться электронным образом и фокусироваться на точечных или площадных целях. Мощность (до 8 Вт) и диаметр лазерного луча ослепляющего устройства регулируются в соответствии с тактическими требованиями; световые лучи включают два прожектора сверхсильной фокусировки по 12 миллионов кандел каждый и раствором луча 1° и два прожектора с повышенной светоотдачей, 20 миллионов кандел и 10° соответственно. Лазерное предупреждение эффективно при диаметре светового пятна 3 метра на дистанции 1200 метров днем и 2000 метров ночью. Акустические сообщения четко понятны в зашумленном пространстве на расстоянии 400 метров на суше или 2000 метров на море. Система DSLA первоначально предназначалась для работы либо на бронеавтомобиле HUMVEE, либо на прицепе со складной мачтой. Легкий, вдвое меньший по размерам и «оморяченный» вариант MINI-DSLA с исполнительными элементами меньшей мощности во время натовских учений летом 2015 года прошел всесторонние испытания в морских условиях, работая с судов с экипажем и без них, а также с палубы бельгийского фрегата.