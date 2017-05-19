Пентагон заявляет, что якобы предупреждал РФ об авиаударе по сирийской армии
Официальный представитель Пентагона заявляет о том, что об авиаударе, который наносили самолёты американской коалиции в Сирии, Россия якобы была предупреждена. Речь идёт об авиаударе, который был нанесён по правительственным силам САР в населённом пункте Ат-Танф (неподалёку от границы с Иорданией) – в так называемой зоне деэскалации. Этот удар глава МИД РФ Сергей Лавров назвал противозаконным. РИА Новости приводит заявление Лаврова:
Американская же сторона утверждает, что по специальной линии связи Россия была проинформирована о готовящемся полёте – с целью «избежать инцидентов в небе». Заявление представителя Пентагона приводит Интерфакс :
При этом в США никак не комментируют то, что авиация коалиции, заявившей о поддержке создания зон деэскалации в Сирии, наносила удар именно по территории одной из зон деэскалации. А согласование с Россией пролёта через такую зону с последующим нанесением по этой территории удара выглядит откровенной провокацией, так как согласование полёта и согласование удара - разные вещи.
Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики. В результате удара погибли несколько десятков мирных граждан.
Американская же сторона утверждает, что по специальной линии связи Россия была проинформирована о готовящемся полёте – с целью «избежать инцидентов в небе». Заявление представителя Пентагона приводит Интерфакс :
Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу. Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнёрские силы, вовлеченные в борьбу с ИГ (запрещена в РФ). И эта информация была донесена до России и её сирийских партнёров. Никаких потерь среди гражданского населения не было.
При этом в США никак не комментируют то, что авиация коалиции, заявившей о поддержке создания зон деэскалации в Сирии, наносила удар именно по территории одной из зон деэскалации. А согласование с Россией пролёта через такую зону с последующим нанесением по этой территории удара выглядит откровенной провокацией, так как согласование полёта и согласование удара - разные вещи.
Использованы фотографии: Common Dreams
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