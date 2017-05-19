19:20 19 мая

Пентагон заявляет, что якобы предупреждал РФ об авиаударе по сирийской армии

Официальный представитель Пентагона заявляет о том, что об авиаударе, который наносили самолёты американской коалиции в Сирии, Россия якобы была предупреждена. Речь идёт об авиаударе, который был нанесён по правительственным силам САР в населённом пункте Ат-Танф (неподалёку от границы с Иорданией) – в так называемой зоне деэскалации. Этот удар глава МИД РФ Сергей Лавров назвал противозаконным. РИА Новости приводит заявление Лаврова:

Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики. В результате удара погибли несколько десятков мирных граждан.


Пентагон заявляет, что якобы предупреждал РФ об авиаударе по сирийской армии



Американская же сторона утверждает, что по специальной линии связи Россия была проинформирована о готовящемся полёте – с целью «избежать инцидентов в небе». Заявление представителя Пентагона приводит Интерфакс :
Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу. Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнёрские силы, вовлеченные в борьбу с ИГ (запрещена в РФ). И эта информация была донесена до России и её сирийских партнёров. Никаких потерь среди гражданского населения не было.


При этом в США никак не комментируют то, что авиация коалиции, заявившей о поддержке создания зон деэскалации в Сирии, наносила удар именно по территории одной из зон деэскалации. А согласование с Россией пролёта через такую зону с последующим нанесением по этой территории удара выглядит откровенной провокацией, так как согласование полёта и согласование удара - разные вещи.

Использованы фотографии: Common Dreams
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. soroKING Сегодня, 19:02
    мастера словоблудия am
    soroKING
    1. самый главный Сегодня, 19:04
      Цитата: soroKING
      мастера словоблудия

      Сбивать надо.... хотя бы иногда.... тогда и наглеть не будут1
      самый главный
      1. МПК105 Сегодня, 19:07
        Согласен,дядьки... hi Мы только воздух сотрясать и можем,к сожалению...
        МПК105
      2. древний Сегодня, 19:08
        Цитата: самый главный
        Сбивать надо.... хотя бы иногда.... тогда и наглеть не будут1


        А куда тогда девать..."озабоченность"? request
        древний
        1. Подрезчик Сегодня, 19:16
          Тупые такие русские... Им звонят, а они не понимают...
          Подрезчик
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
      Мы "умылись" как всегда ..и запомнили!
      ОТДЕЛ
  2. Tusv Сегодня, 19:08
    То, что американцы запросили коридор это нормально. Верю. То что вмазали из этого коридора это уже. Достали уже верить янкам. Просто лупаните ракетой рядом, чисто так, чтобы многомиллионую шкурку слегка покоцать. Нет сбития - нет ициндента
    Tusv
    1. soroKING Сегодня, 19:19
      тогда надо вводить новый тип боеприпаса "лупим рядом" и "шкуркокоцарь" wassat
      soroKING
  3. Стирбьорн Сегодня, 19:10
    Предупредили - не предупредили, какая разница - можно подумать сбивать самолеты "уважаемых партнеров" стали бы
    Стирбьорн
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:11
    Пентзаузгон от всех требует подтверждения своих заявлений, так вот пускай докажут документами что они Россию предупреждали о готовищимся ими преступлении против армии и народа Сирии, пускай сами себя официально и публично изобличат!
    Изгоняющий либероидов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:13
    Может быть мои внуки доживут до дня когда пентограммагон будет стерт с лица земли. ...надоели эти нечтожества человекообразные. ...
    Изгоняющий либероидов
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