Пентагон заявляет, что якобы предупреждал РФ об авиаударе по сирийской армии

Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики. В результате удара погибли несколько десятков мирных граждан.

Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу. Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнёрские силы, вовлеченные в борьбу с ИГ (запрещена в РФ). И эта информация была донесена до России и её сирийских партнёров. Никаких потерь среди гражданского населения не было.