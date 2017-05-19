Самый-самый: ТОС-1А "Солнцепек" Сегодня, 19:07 Самая мобильная, самая защищенная, самая мощная огнеметная система в мире – ТОС-1А "Солнцепёк". 0 Буратино зажигает Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Инфографика Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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