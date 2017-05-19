19:19 19 мая

Самый-самый: ТОС-1А "Солнцепек"

Самая мобильная, самая защищенная, самая мощная огнеметная система в мире – ТОС-1А "Солнцепёк".




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