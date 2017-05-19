19:18 19 мая

Армия США может получить костюм "железного человека" до конца 2018 года

Уже до конца 2018 года американская армия может получить первый опытный образец бронированного экзоскелета.Командование сил специальных операций объявило о завершении основных проектных работ и начале сборки первого полнофункционального прототипа костюма TALOS, передает " Warspot " со ссылкой на портал defensenews.com

Бронированный экзоскелет TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) разрабатывается уже более четырех лет. За свою схожесть с костюмом «Железного человека» из одноименного фильма разработчики экзоскелета неофициально называют его «костюмом железного человека».


Опытный образец бронированного экзоскелета TALOS



По словам полковника Джеймса Миллера, руководителя подразделения в составе ССО, разрабатывающего экзоскелет TALOS, новая броня является системой систем. Как рассказал Миллер, TALOS состоит из нескольких ключевых элементов (экзоскелета, системы питания, бронирования, электронных датчиков и других элементов), которые было непросто соединить в комплекс, но команда инженеров преодолела основные трудности и перешла к сборке первого полнофункционального прототипа.

Экзоскелет TALOS состоит из 800 деталей, 26 из которых – элементы бронирования. Благодаря эргономичности броня не будет сковывать движения, а система электроприводов позволит увеличить силу и выносливость солдат. К экзоскелету будет прилагаться шлем с полной защитой головы, встроенной компьютерной системой и оптическими датчиками.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 4

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  1. МПК105 Сегодня, 19:10
    Нормально...А у нас когда будет подобное,интересно..?
    МПК105
    1. ИмПерц Сегодня, 19:15
      Что за прикол: "А у нас такое будет?".
      Ну создали В-2, а преимущества перед ТУ-95 какие?
      ИмПерц
      1. МПК105 Сегодня, 19:17
        А при чём здесь самолёты?Речь в статье об экзоскелете,вообще-то,насколько я понял......
        МПК105
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:16
    Яйца не прикрыты, как и срака -серьезное упущение! fool Как же янки свои"ценности"спасать то будут если встретят на поле боя настоящего противника?
    Изгоняющий либероидов
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