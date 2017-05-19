Армия США может получить костюм "железного человека" до конца 2018 года
Уже до конца 2018 года американская армия может получить первый опытный образец бронированного экзоскелета.Командование сил специальных операций объявило о завершении основных проектных работ и начале сборки первого полнофункционального прототипа костюма TALOS, передает " Warspot " со ссылкой на портал defensenews.com
Бронированный экзоскелет TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) разрабатывается уже более четырех лет. За свою схожесть с костюмом «Железного человека» из одноименного фильма разработчики экзоскелета неофициально называют его «костюмом железного человека».
По словам полковника Джеймса Миллера, руководителя подразделения в составе ССО, разрабатывающего экзоскелет TALOS, новая броня является системой систем. Как рассказал Миллер, TALOS состоит из нескольких ключевых элементов (экзоскелета, системы питания, бронирования, электронных датчиков и других элементов), которые было непросто соединить в комплекс, но команда инженеров преодолела основные трудности и перешла к сборке первого полнофункционального прототипа.
Экзоскелет TALOS состоит из 800 деталей, 26 из которых – элементы бронирования. Благодаря эргономичности броня не будет сковывать движения, а система электроприводов позволит увеличить силу и выносливость солдат. К экзоскелету будет прилагаться шлем с полной защитой головы, встроенной компьютерной системой и оптическими датчиками.
Бронированный экзоскелет TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) разрабатывается уже более четырех лет. За свою схожесть с костюмом «Железного человека» из одноименного фильма разработчики экзоскелета неофициально называют его «костюмом железного человека».
Опытный образец бронированного экзоскелета TALOS
По словам полковника Джеймса Миллера, руководителя подразделения в составе ССО, разрабатывающего экзоскелет TALOS, новая броня является системой систем. Как рассказал Миллер, TALOS состоит из нескольких ключевых элементов (экзоскелета, системы питания, бронирования, электронных датчиков и других элементов), которые было непросто соединить в комплекс, но команда инженеров преодолела основные трудности и перешла к сборке первого полнофункционального прототипа.
Экзоскелет TALOS состоит из 800 деталей, 26 из которых – элементы бронирования. Благодаря эргономичности броня не будет сковывать движения, а система электроприводов позволит увеличить силу и выносливость солдат. К экзоскелету будет прилагаться шлем с полной защитой головы, встроенной компьютерной системой и оптическими датчиками.
Использованы фотографии: defensenews.com
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