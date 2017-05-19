Геофизическое оружие Кремля: вам засохнуть, утонуть или замерзнуть?

Зачем России нужна атомная подлодка «сейсмической разведки»? Зачем Россия приступила к созданию и развёртыванию специальных ударных частей и соединений? Правда ли, что Россия безнадёжно отстала от Запада в области торпедного и антиторпедного оружия? Правда ли, что американцы сумели отбросили ракетную программу России на 10 лет назад, ликвидировав двух ведущих специалистов наших морских ракет?