19:21 19 мая

Геофизическое оружие Кремля: вам засохнуть, утонуть или замерзнуть?

Зачем России нужна атомная подлодка «сейсмической разведки»? Зачем Россия приступила к созданию и развёртыванию специальных ударных частей и соединений? Правда ли, что Россия безнадёжно отстала от Запада в области торпедного и антиторпедного оружия? Правда ли, что американцы сумели отбросили ракетную программу России на 10 лет назад, ликвидировав двух ведущих специалистов наших морских ракет?




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