Шойгу направил "пучок смерти" на Пентагон

Какие тайны скрывает новая Государственная программа вооружений на 2018-2025 годы? Зачем вообще понадобилась эта программа, если действие предыдущей заканчивается только в 2020-м году? Когда основу боевой мощи русской армии будут составлять роботизированные комплексы оружия на т.н. «новых физических принципах», и что это, вообще, за таинственное оружие?