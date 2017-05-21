Броненосец для Босфора

18 мая 1886 года (по новому стилю) на Севастопольской верфи Русского Общества пароходства и торговли был спущен на воду эскадренный броненосец "Чесма" - один из мощнейших, на тот момент, боевых кораблей в мире. Главной задачей нового корабля, как и однотипных с ним броненосцев "Екатерина-II" и "Синоп", предполагался встречный артиллерийский бой в узких проливах (понятно, о каких проливах идет речь). Этим объяснялось "нетрадиционная" компоновка вооружения - две двухорудийные артиллерийские установки главного калибра стояли рядом друг с другом на носу для ведения огня прямо по курсу.Показательно, что два из трех броненосцев серии были названы в честь побед русского флота над турками, а третий - в честь царицы, при которой Россия отвоевала у османов Причерноморье. В вступлением в строй "Екатерины", "Чесмы" и "Синопа" огневое превосходство российского Черноморского флота над турецким стало подавляющим, однако, до решения их основной задачи, как известно, дело так и не дошло. К концу перого десятилетия ХХ века все три корабля морально устарели и были выведены из боевого состава флота.В 1912 году "Чесму", превращенную в плавучую мишень, расстрелял на испытательных стрельбах линкор "Иоанн Златоуст". К тому времени эстафету давней мечты о проливах приняли новые боевые корабли, но и им не довелось воплотить ее в жизнь. А все-таки, интересно, если бы не роковые события 1917 года, как сейчас выглядела бы карта Юго-Восточной Европы и как назывался бы Стамбул?На заставке - торжественная церемония спуска "Чесмы" на картине Александра Беггрова.Достройка "Чесмы" у причальной стенки. Корабль ввели в строй в мае 1889 года.Чертежей "Чесмы" в приличном качестве я не нашел. На рисунке - однотипный с ней "Синоп". Впрочем, наверное, мало кто сможет заметить разницу, поскольку эти корабли были почти идентичны."Чесма" во всем своем грозном величии. Когда смотришь на такие фотографии, утверждения об отсталости царской России кажутся вздором. Однако надо учесть, что броня на этом броненосце была английской, а котлы и паровые машины - бельгийскими.Попадание в "Чесму" снаряда главного калибра линкора "Иоанн Златоуст". Вскоре старый корабль, так и не вступивший в бой, уйдет на дно Черного моря.