10:14 21 мая

Броненосец для Босфора



18 мая 1886 года (по новому стилю) на Севастопольской верфи Русского Общества пароходства и торговли был спущен на воду эскадренный броненосец "Чесма" - один из мощнейших, на тот момент, боевых кораблей в мире. Главной задачей нового корабля, как и однотипных с ним броненосцев "Екатерина-II" и "Синоп", предполагался встречный артиллерийский бой в узких проливах (понятно, о каких проливах идет речь). Этим объяснялось "нетрадиционная" компоновка вооружения - две двухорудийные артиллерийские установки главного калибра стояли рядом друг с другом на носу для ведения огня прямо по курсу.

Показательно, что два из трех броненосцев серии были названы в честь побед русского флота над турками, а третий - в честь царицы, при которой Россия отвоевала у османов Причерноморье. В вступлением в строй "Екатерины", "Чесмы" и "Синопа" огневое превосходство российского Черноморского флота над турецким стало подавляющим, однако, до решения их основной задачи, как известно, дело так и не дошло. К концу перого десятилетия ХХ века все три корабля морально устарели и были выведены из боевого состава флота.


В 1912 году "Чесму", превращенную в плавучую мишень, расстрелял на испытательных стрельбах линкор "Иоанн Златоуст". К тому времени эстафету давней мечты о проливах приняли новые боевые корабли, но и им не довелось воплотить ее в жизнь. А все-таки, интересно, если бы не роковые события 1917 года, как сейчас выглядела бы карта Юго-Восточной Европы и как назывался бы Стамбул?

На заставке - торжественная церемония спуска "Чесмы" на картине Александра Беггрова.



Достройка "Чесмы" у причальной стенки. Корабль ввели в строй в мае 1889 года.



Чертежей "Чесмы" в приличном качестве я не нашел. На рисунке - однотипный с ней "Синоп". Впрочем, наверное, мало кто сможет заметить разницу, поскольку эти корабли были почти идентичны.



"Чесма" во всем своем грозном величии. Когда смотришь на такие фотографии, утверждения об отсталости царской России кажутся вздором. Однако надо учесть, что броня на этом броненосце была английской, а котлы и паровые машины - бельгийскими.



Попадание в "Чесму" снаряда главного калибра линкора "Иоанн Златоуст". Вскоре старый корабль, так и не вступивший в бой, уйдет на дно Черного моря.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/627227.html


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Комментарии 15

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  1. Котище Сегодня, 07:06
    И это все!?
    Мда ... тоскливо!
    Котище
    1. амурец Сегодня, 09:13
      Цитата: Котище
      Мда ... тоскливо!

      По результатам показательного расстрела Чесма, комиссией под руководство контр-адмирала Белоголового данные для проверки схем бронирования и создания новых снарядов. <<После 9 апреля 1912 года броненосец был выведен из активной службы и переименован в «Исключённое судно № 4». Летом того же года его начали использовать для проверки схемы бронирования новых дредноутов типа «Севастополь». Бывший броненосец отбуксировали к Тендровской косе и расстреляли с линейного корабля «Иоанн Златоуст». Также по броненосцу были проведены торпедные стрельбы.
      Стрельба велась почти в упор. Осколки мощных «послецусимских» снарядов вместе с обломками судна-мишени долетали почти до борта содрогавшегося от залпов линкора «Иоанн Златоуст». А целью его комендорам служил старый корабль — эдакий симбиоз допотопного барбетного броненосца и новейшего дредноута. Это был один из первенцев русского броненосного кораблестроения «Чесма», в корпус которого «врезали» полномасштабный отсек балтийского линкора типа «Севастополь». Малая дальность стрельбы обеспечивала высокую точность попаданий (вплоть до конкретной броневой плиты), а реальную дальность морского боя имитировали уменьшением пороховых зарядов и приданием «Чесме» необходимого крена — таким образом изменялся угол встречи снаряда с бронёй.
      Корпус расстрелянного броненосца до сих пор покоится на дне возле Тендровской косы (был найден аквалангистами Николаевского клуба «Садко»).>>
      http://armyman.info/flot/bronenosec/19163-chesma-
      bronenosec.html
      Так что и своей гибелью броненосец "Чесма"послужил делу восстановления флота, после Русско-японской войны.
      амурец
  2. Грац Сегодня, 07:26
    автору бы стоило добавить пару тройку абзацев о службе Чесмы в составе ЧФ, возможно о внутреннем устройстве корабля
    Грац
    1. Yarik Сегодня, 07:42
      http://ship.bsu.by/text/6133
      Yarik
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    То, что произошло в районе Ат-Танфа — это уже третий удар Штатов по силам, сражающимся против терроризма.

    ... судьбы у кораблей, как и у людей разные... "Чесме" выпала такая, не очень завидная...
    a.s.zzz888
  4. Бензорез Сегодня, 07:45
    "Однако надо учесть, что броня на этом броненосце была английской, а котлы и паровые машины - бельгийскими."
    Да хоть марсианскими. Насколько я понимаю пароход проектировали и строили наши товарищи. Невозможно всё уметь или всё знать, так же как невозможно (или крайне затруднительно) всё производить в одной стране. Когда это дойдет уже?!!
    Бензорез
    1. Tyomanator Сегодня, 08:22
      История показывает, что уметь, знать и производить всё в одной технически развитой стране с хорошим уровнем образования как раз проблемы не составляет, примеров масса. Ну а что царская Россия на середину 1880-х таковой страной не являлась, так что поделаешь...
      Tyomanator
      1. Бензорез Сегодня, 08:49
        Пароход нужен нам здесь и сейчас. Изходя из этого либо мы завезем комплектующие и завтра выйдем в море, либо лет сто пятьдесят будем готовить техническое образование страны и вероятнее всего нам пароход уже не пригодится.
        Бензорез
      2. Сакмагон Сегодня, 09:20
        Цитата: Tyomanator
        История показывает, что уметь, знать и производить всё в одной технически развитой стране с хорошим уровнем образования как раз проблемы не составляет, примеров масса.

        Ну что ж, приведите пример - посмеемся вместе.
        Если хотите кивнуть на свой флажок - облизнитесь. laughing Мы брали английскую броню, вы берете русский титан tongue ; на броненосце бельгийские двигатели - вы летаете в космос на русских tongue . Технически развитая страна, у которой половина комплектующих на "чисто американской" продукции - китайские.
        Если хотите сказать, что это у нас "вот только что было", облизнитесь еще раз: мы можем сказать то же самое. Какие следующие страны из "массы примеров"? Разве только из той истории, когда высшим достижением технической мысли был плуг... laughing laughing laughing
        Сакмагон
  5. Владимирец Сегодня, 07:48
    По техническим характеристикам, конечно, надо было бы пройтись. request
    Владимирец
    1. амурец Сегодня, 08:23
      Цитата: Владимирец
      По техническим характеристикам, конечно, надо было бы пройтись.

      Арбузов. "Броненосцы типа Екатерина II." http://www.litmir.co/bd/?b=174996 Наберёте "Чесма", можете попасть на броненосец/ ЛК "Полтава". Так стал называться броненосец "Полтава" после возвращения из японского плена.
      амурец
  6. moskowit Сегодня, 08:19
    как сейчас выглядела бы карта Юго-Восточной Европы и как назывался бы Стамбул?


    Стамбулу было бы возвращено название Константинополь. Этот проект с проливами ещё вынашивала Екатерина Великая. И на территориях в будущем в виде балканской православной конфедерации, протектората или союзных территорий виделся правителем второй внук Екатерины Константин. Он и имя получил для этой миссии. С дальним прицелом так сказать...
    moskowit
  7. kvs207 Сегодня, 08:27
    Цитата: moskowit
    Стамбулу было бы возвращено название Константинополь

    Царьград, звучало бы лучше)))
    kvs207
    1. moskowit Сегодня, 08:32
      Без всякого сомнения. Так же как и Петроград!
      moskowit
  8. УВБ Сегодня, 09:40
    два из трех броненосцев серии
    В серии было не три, а четыре корабля, четвертый- Георгий Победоносец внешне отличался башенноподобным броневым прикрытием главного калибра.
    УВБ
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